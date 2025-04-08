Рыбоводы вновь настраиваются на сложный год

В прошлом году предприятия, входящие в Ассоциацию «Росрыбхоз», снизили объемы производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала на 4% — до 177,8 тыс. тонн. В планах на 2025 г. не столько рост показателей, сколько сохранение достигнутого уровня.

Многофакторное торможение

Итоги работы предприятий и организаций Росрыбхоза в 2024 г. подвели на заседании совета ассоциации 3 апреля в подмосковном Голицыне, сообщает корреспондент Fishnews. Объемы производства товарной рыбы и составили 154,6 тыс. тонн, рыбопосадочного материала — 23,2 тыс. тонн. По сравнению с 2023 г. показатели снизились на 4%. Плановые задания на год, установленные советом Росрыбхоза, были выполнены только по реализации товарной рыбы, озвучил неутешительные цифры первый зампредседателя правления ассоциации Виктор Зарайский.

При этом результаты предприятий Росрыбхоза оказались выше, чем в целом по отрасли. «В прошлом году мы увидели очень негативный сценарий, выращено было по статистике 380 тыс. тонн. Это ниже, чем годом ранее, — 402 тыс. тонн. Пришлось оперативно вносить изменения в госпрограмму, менять показатели», — рассказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Снижение объемов произошло в первую очередь в секторе лососеводства, который демонстрировал бурный рост последнее десятилетие, но в 2024 г. сильно пострадал и от капризов погоды, и от болезней рыб. Еще одним критическим фактором в Росрыболовстве считают неподтвержденное качество посадочного материала, ввозимого из-за рубежа. Отечественные производители не в состоянии удовлетворить запросы рыбоводных хозяйств, поэтому только в 2024 г. Россия импортировала 204,5 млн штук оплодотворенной икры и молоди лососевых видов рыб.

По словам Василия Соколова, реальный уровень потерь оценить сложно, поскольку предприятия не всегда о них сообщают, опасаясь закрытия производства из-за карантинных мер. «В таких условиях форелеводам и Росрыбхозу необходимо работать с ветеринарами, и мы готовы здесь подключиться, все-таки искать какой-то выход. Чтобы закрывали не целиком хозяйство, а одну площадку, один участок, на котором идет выращивание. В противном случае никто никогда не даст этой информации. Мы не будем видеть картину, а она плачевная», — отметил замглавы Росрыболовства.

Еще одной проблемной зоной стала дальневосточная марикультура. Ситуация в Приморском крае, где в 2024 г. объемы выращивания гидробионтов упали сразу на 15 тыс. тонн, вызывает у регулятора сомнения в достоверности отчетности за последние годы.

«Показатель там был большой, но на рынке продукции не было, — заострил внимание Василий Соколов. — Что это значит? Это значит очковтирательство. Мы договорились сейчас с правительством Приморья, сделаем рабочую группу, проведем качественный анализ. К сожалению, наше теруправление явно не досматривало».

Государственный курс

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин напомнил о задаче повысить внутреннее потребление рыбы, которая поставлена в дорожной карте, утвержденной правительством. «Что бы мы ни делали, мы должны понимать, что прийти к 28 кг на душу населения к 2030 г. без аквакультуры нам не удастся. Поэтому развивать надо это направление», — заявил сенатор.

Минсельхоз также рассчитывает на помощь Росрыбхоза по исполнению мероприятий дорожной карты. «У меня большая просьба: нам всем вместе в 2025 году навести резкость у всех регионов на то, что производство рыбной продукции — это обеспечение продовольственной безопасности. Пока крайней мере мы со своей стороны точно будем этим заниматься на регулярной основе», — пообещал директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац.

С точки зрения Росрыболовства, рыбоводам уже пора задуматься не только о внутреннем рынке, но и о возможностях экспорта. «Рынок Китая интересен, и аквакультурщикам надо тоже смотреть в эту сторону. Тем более меры поддержки в части экспорта тоже есть у Минсельхоза, как KPI для ведомства, там очень жесткие требования», — отметил Василий Соколов.

Он предложил Росрыбхозу вернуться к практике постановки задач для отраслевой науки и анонсировал проведение в мае всероссийского совещания по аквакультуре под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова. «Мы хотели бы рассмотреть перспективы нашей такой важной подотрасли и поставить задачи и перед вами, и перед нами», — сообщил Василий Соколов и пригласил членов ассоциации к участию в этом мероприятии.

Год грядущий

Представители отраслевого сообщества, как и чиновники не выказали большого оптимизма по поводу перспектив 2025 г. Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко назвал ситуацию в экономике сложной в связи как с санкциями со стороны недружественных стран, так и с внутренними факторами. Самым значимым из них являются высокие ставки по кредитам, которые серьезно тормозят дальнейшее развитие отрасли.

Предприятия аквакультуры по-прежнему могут претендовать на льготные кредиты для сельхозтоваропроизводителей, но получить их стало гораздо сложнее. Сохраняется и ряд субсидий — на проведение противоэпизоотических мероприятий, племенное дело, агрострахование, строительство комбикормовых заводов и питомников по выращиванию рыбопосадочного материала лососевых видов рыб. «Вопрос, чтобы они еще были обеспечены федеральным бюджетом», — отметил Евгений Кац.

Он призвал предприятия активнее подаваться на субсидии и участвовать в отборах. «Самое главное всегда, чтобы меры господдержки были востребованы и доходили до пользователей, — напомнил представитель министерства. — Тогда это будет подтверждением для Минфина для сохранения норм и для возможных предложений по их уточнению и расширению».

В таких условиях руководство Росрыбхоза считает важным усилить аналитическую работу объединения и более активно взаимодействовать с органами власти всех уровней — от муниципального до федерального, внося и продвигая предложения по улучшению условий для рыбоводных хозяйств.

В 2025 г. ассоциация продолжит работу над нерешенными вопросами по расчету стоимости земель под прудами, исключению товарной аквакультуры из перечня видов деятельности, оказывающих негативное воздействие на водные биоресурсы, предоставлению водных объектов для рыбоводства на основании решений на водопользование, использованию гидротехнических сооружений в прудовом рыбоводстве.

На заседании члены Росрыбхоза обсудили ситуацию с дефицитом воды в южных регионах, в том числе в низовьях Волги, необходимость популяризации продукции из карпа и новые подходы к его реализации, опыт выращивания растительноядных видов рыб в условиях средней полосы. В свете проблемы привлечения молодых кадров предприятиям рекомендовали обратить внимание на возможность подачи заявок для бесплатной подготовки специалистов через портал «Работа России» и включение рыбоводов в список рабочих профессий, для которых возможно прохождение альтернативной гражданской службы.

Участники заседания признали работу правления ассоциации в 2024 г. удовлетворительной. Совет избрал еще одного заместителя председателя правления — им стал Юрий Автонов и утвердил плановые задания для членов Росрыбхоза на 2025 г. по производству товарной рыбы и других гидробионтов, рыбопосадочному материалу, реализации продукции товарной аквакультуры, добыче водных биоресурсов и выпуску пищевой рыбной продукции.

В завершение Василий Глущенко отметил конструктивный настрой отраслевого сообщества. «На вас серьезнейшая ответственность — на работодателях, на руководителях. Сейчас всем сложно, но я чувствую, что вы заряжены этой ситуацией. Будем реалистами, и всё у нас будет», — напутствовал он коллег.

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