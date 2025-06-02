Ассоциация добытчиков минтая выбрала руководящий состав

На общем собрании члены АДМ избрали руководство ассоциации на ближайшие три года и утвердили отчет о работе за 2024 г. Также определена позиция объединения по изменениям в регулировании и планы по продвижению икры минтая.

В качестве президента Ассоциации добытчиков минтая на третий срок единогласно переизбран Алексей Буглак. Вице-президентом ассоциации избран генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов. Также был утвержден обновленный состав совета ассоциации, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

В отчетном докладе Алексей Буглак рассказал о результатах работы ассоциации за год. «Традиционно большой блок работы ассоциации был связан с поддержкой и сохранением экологической сертификации тралового промысла минтая. Велась работа по вопросам нормативного регулирования отрасли. Из значимых направлений можно назвать работу по поправкам в техрегламент, а также инициативе по введению обязательного тестированию всех ВБР на антибиотики».

Президент АДМ отметил, что по предложению ассоциации были внесены изменения в правила рыболовства в части сроков промысла сельди в Западно-Камчатской подзоне. «Большой объем работы был проведен по налоговым вычетам за переработку рыбы. Ассоциацией было направлено 27 обращений в ФОИВы по этому вопросу, в том числе 8 обращений с предложениями по изменению законодательства», — обратил внимание руководитель объединения.

Он также доложил о работе ассоциации по продвижению российской минтаевой продукции на внутреннем и внешних рынках. Так, в прошлом году важным направлением работы АДМ стала первая в стране программы продвижения рыбной категории — «Дальневосточный минтай», которая направлена на изменение имиджа минтая и повышение его потребления в нашей стране.

Еще одним маркетинговым направлением работы ассоциации в 2024 г. стала программа популяризации икры минтая в Китае. «В прошлом году было актуализировано исследование рынка, проведены интервью с переработчиками и фокус-группы с потребителями, АДМ с дегустационным стендом приняла участия на выставке в Циндао, запущен и работает вичат-канал ассоциации», — рассказал Алексей Буглак.

Участники общего собрания также рассмотрели инициативы по обязательной реализации рыбной продукции на организованных торгах.

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