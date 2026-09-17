Место России в мировой торговле рыбой и морепродуктами рассмотрели на МРФ

Мировой рынок рыбы дорожает быстрее, чем растет в объеме, и Россия в этой гонке не догоняет, а следует в лидирующей группе, отметил на круглом столе в рамках Международного рыбопромышленного форума председатель Рыбного союза Александр Панин.

Положение дел в мировом рыболовстве и аквакультуре обсудили на сессии в рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Участники встречи рассмотрели данные доклада ФАО в этой сфере. При этом руководитель Рыбного союза Александр Панин рассказал в том числе о том, как ситуация обстоит по России.

Мировая торговля рыбой и морепродуктами сегодня сопоставима по стоимости с торговлей мясом — рынком, который принято считать традиционно более масштабным. При этом в мире экспортируется около 36% всей выловленной и выращенной рыбы, тогда как еще в середине 70-х этот объем составлял только 25%. Экспорт в деньгах вырос с 1976 г . в 23 раза.

При этом лидером по стоимости рынка становится лосось. Россия по весу экспортируемой рыбы занимает четвертое место в мире, а по стоимости — только 14-е. «И это настоящий резерв для роста», — отметил Александр Панин. Примечательно, что динамика здесь у нашей страны заметнее мировой: за десять лет экспорт России в стоимостном выражении прибавил 74% против 47% в среднем по планете.

Топ российского экспорта — это крабы, мороженый минтай, треска, филе минтая, икра и молоки. Тогда как ключевые категории по миру: креветка, семга и ее филе. «Это значит, что мы играем в своих нишах, играем сильно», — обратил внимание председатель Рыбного союза.

Он остановился также на важности диверсификации географии поставок, роли аквакультуры в мировом приросте производства рыбы и морепродуктов, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель объединения отметил, что по России экспорт мороженой и охлажденной рыбы вырос за десять лет в деньгах на 71%, тогда как мировой показатель — 50%. Динамика по консервам — 83% против 51%, продукции из ракообразных и моллюсков — 66% против 29%. Цена килограмма российской экспортной продукции прибавила 54%, показатель по миру — 20%, даже меньше накопленной инфляции доллара.

«Мировой рынок рыбы дорожает быстрее, чем растет в объеме. Конкуренция за качественную рыбу и морепродукты будет только усиливаться, а Россия в этой гонке не догоняет, а идет в лидирующей группе», — резюмировал Александр Панин.

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