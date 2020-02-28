Начиная с 2004 года на заседаниях президиума Госсовета трижды отмечалась неэффективность продажи на аукционах права на добычу водных биоресурсов. Последний раз – в 2015 году. Однако попытки вернуть действующую модель государственного управления рыбными запасами на двадцать лет назад не прекращаются. Очередной виток атаки на исторический принцип Fishnews прокомментировал председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин .

– Федеральная антимонопольная служба предприняла новую попытку добиться замены исторического принципа распределения квот добычи водных биоресурсов на аукционы. Как вы оцениваете такую инициативу?

– Предложения ФАС России прямо противоречат постановлению Госдумы, принятому в апреле 2019 года при обсуждении и рассмотрении федерального закона № 86, которым введена «крабовая квота».

Тогда же Госдума рекомендовала правительству обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на вылов водных биоресурсов. Вместе с тем, по нашей информации, на сегодняшний день постановление Госдумы и данное в его реализацию поручение правительства не выполнены.

Россия была и остается одной из ведущих морских, рыболовных держав. Сегодня, несмотря на трудности и в первую очередь отсутствие должной материально-технической базы, включая холодильные мощности, современного флота, понятной логистики, средств доставки улова, сокращение научного потенциала, рыбохозяйственный комплекс России имеет неплохие показатели. Объемы вылова за последние 25 лет восстановлены до 5 млн тонн.

Конечно, это значительно меньше, чем в 1990-е годы, но с другой стороны, – на 2 млн тонн больше к линии падения в начале 2000-х годов. Сегодняшние показатели позволяют обеспечить ежегодную норму потребления рыбной продукции в 22 кг на человека, а также экспортировать рыбную продукцию стоимостью 5 млрд долларов. Начата масштабная работа по модернизации рыбопромыслового флота – 78 крупно- и среднетоннажных судов должны быть построены в ближайшее время. В рыбной и смежных отраслях трудится более миллиона человек. Экономическая эффективность отрасли постоянно растет.

В чем причина положительной динамики развития рыбохозяйственного комплекса? Конечно, в стабильности и незыблемости «правил игры», в возможности рыбаков планировать свою работу на годы вперед и в уверенности, что никто не отберет те объемы рыбы, которые им разрешено было добывать государством. Все это зиждется на базовом принципе отечественного рыболовства – историческом принципе.

Вместе с тем перед отраслью стоят еще более грандиозные задачи – нарастить объемы вылова до 7 млн тонн, расширить присутствие России в Мировом океане, увеличить в разы масштабы обновления рыбопромыслового флота и береговых производственных мощностей, удвоить стоимость экспорта рыбной продукции, создать простую и прозрачную логистическую цепочку поставки рыбы в центральные регионы страны.

Замена исторического принципа на систему аукционов сведет на нет нынешние достижения отрасли, разорит малый бизнес, поставит под угрозу существование рыболовецких поселков в регионах Севера и Дальнего Востока. А ведь именно эти поселки скрепляют пространственные связи и укрепляют территориальную целостность нашей страны.

Мы прекрасно помним, что в начале 2000-х годов аукционная торговля рыбой привела к глубокому кризису отрасли, ее убыточности и финансовой зависимости от иностранного капитала, масштабному браконьерству, фактическому уничтожению рыбопромыслового флота. Рыбная отрасль была обескровлена. Неужели именно этого добивается отдельное ведомство, выступая под лозунгом: «Развитие конкуренции в Российской Федерации»?

По мнению депутатов комитета ГД по аграрным вопросам, которое поддерживается Минсельхозом России, Росрыболовством, а также всем рыбацким сообществом, только сохранение исторического принципа обеспечит стабильность и развитие рыбодобывающей отрасли и, как следствие, социально-экономическое развитие прибрежных регионов.

Мы категорически настаиваем на отказе от попыток реформирования действующего порядка предоставления прав на рыбодобычу путем их продажи на аукционах в угоду очередному олигарху.

– Комитет намерен и в дальнейшем при обострении ситуации в вопросе модернизации механизма распределения водных биоресурсов учитывать позицию рыбацкого сообщества? Какие шаги вы предпринимаете в этом направлении?

– Комитет последовательно отстаивает государственные интересы по повышению эффективности рыбной отрасли, которое невозможно без защиты добросовестных тружеников «водной нивы», работа которых тяжела и небезопасна. Мы находимся в постоянном контакте с рыбацким сообществом, что позволяет оперативно реагировать на любые факторы, влияющие на состояние рыбного хозяйства.

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа в целях контроля за реализацией законодательно введенного механизма предоставления так называемых «крабовых квот», а также за сохранением действующего механизма предоставления права на добычу других видов водных биоресурсов. Также работает профильный подкомитет в структуре комитета по аграрным вопросам. Самые актуальные вопросы отрасли становятся предметом обсуждения на тематических круглых столах, парламентских слушаниях, проводимых в Госдуме. Одним словом, созданы крепкие, надежные рабочие механизмы взаимодействия и с Минсельхозом России, и с профильным агентством, а также с научным сообществом и прибрежными территориями.

Напомню, что трижды на президиумах Госсовета, начиная с 2004 года, отмечалась неэффективность аукционов начала 2000-х годов и эффективность принципа долгосрочного предоставления права на вылов. Последнее заседание состоялось в 2015 году, но, видимо, складывающиеся реалии требуют очередного разъяснения эффективности существующей модели государственного управления рыбными запасами.

В настоящее время мы при поддержке руководителя фракции партии КПРФ Геннадия Зюганова обратились в администрацию президента Российской Федерации и нашли полное взаимопонимание в вопросе недопустимости попыток модернизации исторического принципа во избежание принятия решений, которые могут ввергнуть рыбодобывающую отрасль в кризис.

Мы планируем пригласить на одно из ближайших заседаний комитета руководство Федеральной антимонопольной службы - обсудить сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность иных подходов к развитию конкуренции в рыбной отрасли.

Fishnews



Февраль 2020 г.