От первого лица

28 февраля 2020 года
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Владимир КАШИН, Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Начиная с 2004 года на заседаниях президиума Госсовета трижды отмечалась неэффективность продажи на аукционах права на добычу водных биоресурсов. Последний раз – в 2015 году. Однако попытки вернуть действующую модель государственного управления рыбными запасами на двадцать лет назад не прекращаются. Очередной виток атаки на исторический принцип Fishnews прокомментировал председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

– Федеральная антимонопольная служба предприняла новую попытку добиться замены исторического принципа распределения квот добычи водных биоресурсов на аукционы. Как вы оцениваете такую инициативу?

– Предложения ФАС России прямо противоречат постановлению Госдумы, принятому в апреле 2019 года при обсуждении и рассмотрении федерального закона № 86, которым введена «крабовая квота».

Тогда же Госдума рекомендовала правительству обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на вылов водных биоресурсов. Вместе с тем, по нашей информации, на сегодняшний день постановление Госдумы и данное в его реализацию поручение правительства не выполнены.

Россия была и остается одной из ведущих морских, рыболовных держав. Сегодня, несмотря на трудности и в первую очередь отсутствие должной материально-технической базы, включая холодильные мощности, современного флота, понятной логистики, средств доставки улова, сокращение научного потенциала, рыбохозяйственный комплекс России имеет неплохие показатели. Объемы вылова за последние 25 лет восстановлены до 5 млн тонн.

Конечно, это значительно меньше, чем в 1990-е годы, но с другой стороны, – на 2 млн тонн больше к линии падения в начале 2000-х годов. Сегодняшние показатели позволяют обеспечить ежегодную норму потребления рыбной продукции в 22 кг на человека, а также экспортировать рыбную продукцию стоимостью 5 млрд долларов. Начата масштабная работа по модернизации рыбопромыслового флота – 78 крупно- и среднетоннажных судов должны быть построены в ближайшее время. В рыбной и смежных отраслях трудится более миллиона человек. Экономическая эффективность отрасли постоянно растет.

В чем причина положительной динамики развития рыбохозяйственного комплекса? Конечно, в стабильности и незыблемости «правил игры», в возможности рыбаков планировать свою работу на годы вперед и в уверенности, что никто не отберет те объемы рыбы, которые им разрешено было добывать государством. Все это зиждется на базовом принципе отечественного рыболовства – историческом принципе.

Вместе с тем перед отраслью стоят еще более грандиозные задачи – нарастить объемы вылова до 7 млн тонн, расширить присутствие России в Мировом океане, увеличить в разы масштабы обновления рыбопромыслового флота и береговых производственных мощностей, удвоить стоимость экспорта рыбной продукции, создать простую и прозрачную логистическую цепочку поставки рыбы в центральные регионы страны.

Замена исторического принципа на систему аукционов сведет на нет нынешние достижения отрасли, разорит малый бизнес, поставит под угрозу существование рыболовецких поселков в регионах Севера и Дальнего Востока. А ведь именно эти поселки скрепляют пространственные связи и укрепляют территориальную целостность нашей страны.

Мы прекрасно помним, что в начале 2000-х годов аукционная торговля рыбой привела к глубокому кризису отрасли, ее убыточности и финансовой зависимости от иностранного капитала, масштабному браконьерству, фактическому уничтожению рыбопромыслового флота. Рыбная отрасль была обескровлена. Неужели именно этого добивается отдельное ведомство, выступая под лозунгом: «Развитие конкуренции в Российской Федерации»?

По мнению депутатов комитета ГД по аграрным вопросам, которое поддерживается Минсельхозом России, Росрыболовством, а также всем рыбацким сообществом, только сохранение исторического принципа обеспечит стабильность и развитие рыбодобывающей отрасли и, как следствие, социально-экономическое развитие прибрежных регионов.

Мы категорически настаиваем на отказе от попыток реформирования действующего порядка предоставления прав на рыбодобычу путем их продажи на аукционах в угоду очередному олигарху.

– Комитет намерен и в дальнейшем при обострении ситуации в вопросе модернизации механизма распределения водных биоресурсов учитывать позицию рыбацкого сообщества? Какие шаги вы предпринимаете в этом направлении?

– Комитет последовательно отстаивает государственные интересы по повышению эффективности рыбной отрасли, которое невозможно без защиты добросовестных тружеников «водной нивы», работа которых тяжела и небезопасна. Мы находимся в постоянном контакте с рыбацким сообществом, что позволяет оперативно реагировать на любые факторы, влияющие на состояние рыбного хозяйства.

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа в целях контроля за реализацией законодательно введенного механизма предоставления так называемых «крабовых квот», а также за сохранением действующего механизма предоставления права на добычу других видов водных биоресурсов. Также работает профильный подкомитет в структуре комитета по аграрным вопросам. Самые актуальные вопросы отрасли становятся предметом обсуждения на тематических круглых столах, парламентских слушаниях, проводимых в Госдуме. Одним словом, созданы крепкие, надежные рабочие механизмы взаимодействия и с Минсельхозом России, и с профильным агентством, а также с научным сообществом и прибрежными территориями.

Напомню, что трижды на президиумах Госсовета, начиная с 2004 года, отмечалась неэффективность аукционов начала 2000-х годов и эффективность принципа долгосрочного предоставления права на вылов. Последнее заседание состоялось в 2015 году, но, видимо, складывающиеся реалии требуют очередного разъяснения эффективности существующей модели государственного управления рыбными запасами.

В настоящее время мы при поддержке руководителя фракции партии КПРФ Геннадия Зюганова обратились в администрацию президента Российской Федерации и нашли полное взаимопонимание в вопросе недопустимости попыток модернизации исторического принципа во избежание принятия решений, которые могут ввергнуть рыбодобывающую отрасль в кризис.

Мы планируем пригласить на одно из ближайших заседаний комитета руководство Федеральной антимонопольной службы - обсудить сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность иных подходов к развитию конкуренции в рыбной отрасли.

Fishnews

Февраль 2020 г.

Задать вопрос редакции

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

Не приведет ли упаковка в суд

На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Все материалы

События

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.