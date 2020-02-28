– Федеральная антимонопольная служба предприняла новую попытку добиться замены исторического принципа распределения квот добычи водных биоресурсов на аукционы. Как вы оцениваете такую инициативу?
– Предложения ФАС России прямо противоречат постановлению Госдумы, принятому в апреле 2019 года при обсуждении и рассмотрении федерального закона № 86, которым введена «крабовая квота».
Тогда же Госдума рекомендовала правительству обеспечить сохранение действующего механизма предоставления права на вылов водных биоресурсов. Вместе с тем, по нашей информации, на сегодняшний день постановление Госдумы и данное в его реализацию поручение правительства не выполнены.
Россия была и остается одной из ведущих морских, рыболовных держав. Сегодня, несмотря на трудности и в первую очередь отсутствие должной материально-технической базы, включая холодильные мощности, современного флота, понятной логистики, средств доставки улова, сокращение научного потенциала, рыбохозяйственный комплекс России имеет неплохие показатели. Объемы вылова за последние 25 лет восстановлены до 5 млн тонн.
Конечно, это значительно меньше, чем в 1990-е годы, но с другой стороны, – на 2 млн тонн больше к линии падения в начале 2000-х годов. Сегодняшние показатели позволяют обеспечить ежегодную норму потребления рыбной продукции в 22 кг на человека, а также экспортировать рыбную продукцию стоимостью 5 млрд долларов. Начата масштабная работа по модернизации рыбопромыслового флота – 78 крупно- и среднетоннажных судов должны быть построены в ближайшее время. В рыбной и смежных отраслях трудится более миллиона человек. Экономическая эффективность отрасли постоянно растет.
В чем причина положительной динамики развития рыбохозяйственного комплекса? Конечно, в стабильности и незыблемости «правил игры», в возможности рыбаков планировать свою работу на годы вперед и в уверенности, что никто не отберет те объемы рыбы, которые им разрешено было добывать государством. Все это зиждется на базовом принципе отечественного рыболовства – историческом принципе.
Вместе с тем перед отраслью стоят еще более грандиозные задачи – нарастить объемы вылова до 7 млн тонн, расширить присутствие России в Мировом океане, увеличить в разы масштабы обновления рыбопромыслового флота и береговых производственных мощностей, удвоить стоимость экспорта рыбной продукции, создать простую и прозрачную логистическую цепочку поставки рыбы в центральные регионы страны.
Замена исторического принципа на систему аукционов сведет на нет нынешние достижения отрасли, разорит малый бизнес, поставит под угрозу существование рыболовецких поселков в регионах Севера и Дальнего Востока. А ведь именно эти поселки скрепляют пространственные связи и укрепляют территориальную целостность нашей страны.
Мы прекрасно помним, что в начале 2000-х годов аукционная торговля рыбой привела к глубокому кризису отрасли, ее убыточности и финансовой зависимости от иностранного капитала, масштабному браконьерству, фактическому уничтожению рыбопромыслового флота. Рыбная отрасль была обескровлена. Неужели именно этого добивается отдельное ведомство, выступая под лозунгом: «Развитие конкуренции в Российской Федерации»?
По мнению депутатов комитета ГД по аграрным вопросам, которое поддерживается Минсельхозом России, Росрыболовством, а также всем рыбацким сообществом, только сохранение исторического принципа обеспечит стабильность и развитие рыбодобывающей отрасли и, как следствие, социально-экономическое развитие прибрежных регионов.
Мы категорически настаиваем на отказе от попыток реформирования действующего порядка предоставления прав на рыбодобычу путем их продажи на аукционах в угоду очередному олигарху.
– Комитет намерен и в дальнейшем при обострении ситуации в вопросе модернизации механизма распределения водных биоресурсов учитывать позицию рыбацкого сообщества? Какие шаги вы предпринимаете в этом направлении?
– Комитет последовательно отстаивает государственные интересы по повышению эффективности рыбной отрасли, которое невозможно без защиты добросовестных тружеников «водной нивы», работа которых тяжела и небезопасна. Мы находимся в постоянном контакте с рыбацким сообществом, что позволяет оперативно реагировать на любые факторы, влияющие на состояние рыбного хозяйства.
В Госдуме создана межфракционная рабочая группа в целях контроля за реализацией законодательно введенного механизма предоставления так называемых «крабовых квот», а также за сохранением действующего механизма предоставления права на добычу других видов водных биоресурсов. Также работает профильный подкомитет в структуре комитета по аграрным вопросам. Самые актуальные вопросы отрасли становятся предметом обсуждения на тематических круглых столах, парламентских слушаниях, проводимых в Госдуме. Одним словом, созданы крепкие, надежные рабочие механизмы взаимодействия и с Минсельхозом России, и с профильным агентством, а также с научным сообществом и прибрежными территориями.
Напомню, что трижды на президиумах Госсовета, начиная с 2004 года, отмечалась неэффективность аукционов начала 2000-х годов и эффективность принципа долгосрочного предоставления права на вылов. Последнее заседание состоялось в 2015 году, но, видимо, складывающиеся реалии требуют очередного разъяснения эффективности существующей модели государственного управления рыбными запасами.
В настоящее время мы при поддержке руководителя фракции партии КПРФ Геннадия Зюганова обратились в администрацию президента Российской Федерации и нашли полное взаимопонимание в вопросе недопустимости попыток модернизации исторического принципа во избежание принятия решений, которые могут ввергнуть рыбодобывающую отрасль в кризис.
Мы планируем пригласить на одно из ближайших заседаний комитета руководство Федеральной антимонопольной службы - обсудить сложившуюся ситуацию и рассмотреть возможность иных подходов к развитию конкуренции в рыбной отрасли.
Fishnews
Февраль 2020 г.