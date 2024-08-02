Российский рыбный экспорт проходит перестройку

Работа на зарубежных рынках остается важнейшей составляющей российского рыбохозяйственного комплекса. Подтверждение тому — вектор, задаваемый бизнесу государством. Какие тенденции отмечаются при поставках рыбы и морепродуктов, эксперты обсудили на конференции Fishnews Online «Экспорт продукции рыбной отрасли: перспективы и вызовы».

Бизнес ищет новые возможности

Руководители профильных отраслевых ассоциаций рассказали о ситуации с поставками минтая и крабов — важнейших элементов российского экспорта рыбы и морепродуктов.

Ситуация на экспортных рынках минтаевой продукции остается непростой, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Сложности отмечаются по разным категориям продуктов и разным направлениям поставок. Так, рынок мороженого минтая в Китае в первой половине 2024 года продемонстрировал исторический минимум по цене за последние двадцать лет. Затем на фоне снижения вылова в Беринговом море ценовое падение удалось несколько отыграть.

«Тем не менее мы находимся на довольно низких показателях. И самое главное, на мой взгляд, что во второй половине года не наблюдается традиционного тренда на увеличение цены», — обратил внимание глава АДМ.

В объединении фиксируют тенденцию по снижению импорта мороженого минтая в Китай для переработки и последующего экспорта продукции. Такую тенденцию эксперты связывают со структурными изменениями в рыбоперерабатывающем секторе Поднебесной. По словам Алексея Буглака, поставки мороженого минтая в прошлом году были на 7% ниже среднего доковидного уровня.

На «самочувствие» поставок, безусловно, повлияло исключение продукции из российского минтая из квоты беспошлинного ввоза в Евросоюз: в результате с начала года филе минтая попало под импортную пошлину в 13,7%.

Среди факторов, влияющих на ситуацию с экспортом, президент Ассоциации добытчиков минтая выделил и рост ставок фрахта. Сейчас наблюдается очередное повышение фрахта на маршруте Азия — Европа: цена доходит до 8 тыс. долларов за контейнер, рассказал руководитель объединения. В результате расходы на доставку филе минтая в Европу приближаются к 430-450 долларам за тонну.

Непростая обстановка сложилась на еще одном важном для экспортеров рынке минтаевой продукции — японском рынке сурими. По спросу бьет общее падение потребления рыбы в стране: за двадцать с лишним лет импорт продукции из водных биоресурсов в Японию сократился вдвое. Минтая и сурими тоже стали есть меньше, отметил глава АДМ. Дополнительный фактор давления на рынке — девальвация иены. «Она за последний год с небольшим упала к доллару на 30-35%, что, безусловно, также сказывается на долларовых ценах», — указал Алексей Буглак.

Россия демонстрирует рекордные показатели по добыче минтая. Однако информацию о планах по дальнейшему увеличению допустимого улова зарубежные покупатели подчас используют для демпинга. Поэтому рыбаки с осторожностью относятся к наращиванию разрешенного вылова.

С учетом трудностей на известных направлениях особую значимость приобретает работа по поиску и развитию новых, альтернативных рынков сбыта. И здесь очень важно участие государственных органов — чтобы были проведены необходимые для организации поставок межгосударственные процедуры и максимально упрощено оформление с российской стороны.

Стратегическим направлением российские добытчики минтая также считают развитие внутреннего рынка, подчеркнул Алексей Буглак. С этой целью с прошлого года АДМ реализует программу «Дальневосточный минтай»: за три года потребление минтая в стране предполагается увеличить почти в два раза — до 350 тыс. тонн в год. По предварительным данным АДМ, поставки минтая на внутреннем рынке ощутимо вырастут и в текущем году.

Большую перестройку проходят и экспортные рынки российского краба. С начала 90-х картина по направлениям поставок была достаточно стабильная. Это были главным образом четыре страны — Япония, США, Республика Корея и Китай, привел данные президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. При этом до 2022 года основным импортером российского краба являлись США с долей рынка около 45%. Начиная с 2022 года ситуация резко изменилась и доминирующее положение занял китайский рынок (теперь 45% против 16% в 2021 году). Заметное место, согласно данным эксперта, также занимают Республика Корея (порядка 29% по импорту в прошлом году) и Япония (26%).

Важно отметить, что реализация экспортного потенциала на китайском рынке зависит от роста внутреннего потребления, и здесь российские предприятия столкнулись с необходимостью перестраивать логистику и более того — формировать в КНР культуру потребления варено-мороженой продукции. На азиатский рынок потребовалось перенаправить краба с Северного бассейна, а там традиционно производили готовую продукцию, напомнил президент АДК.

Бизнес ищет возможности для усиления позиций. В прошлом году крупнейшие российские компании-добытчицы провели совместными усилиями первый Фестиваль российского краба в Шанхае. Для доставки ценного морепродукта в Поднебесную осваиваются новые маршруты. Например, прямая авиадоставка живого краба в Китай из Мурманска или логистическая схема с перевозками по Северному морскому пути.

На онлайн-конференции Fishnews президент АДК поделился данными о ценовой динамике на экспортных рынках. В целом рынок краба сильно волатилен: цена может значительно меняться за достаточно короткий период. Есть определенные сезонные ценовые тренды, но даже в рамках этих тенденций цена из года в год может заметно колебаться. В начале года цены были достаточно высокими как на королевских крабов, так и на стригунов, но к концу первого полугодия ценовые предложения достаточно сильно снизились. По некоторым видам стригунов (с учетом района промысла, товарных характеристик) цена оказалась ниже себестоимости. При этом в себестоимость теперь закладывается и плата за ресурс по итогам квотных аукционов. С 2019 года суммарно это 360 млрд рублей, привел цифры Александр Дупляков.

«Это только платежи на аукционе. Без учета процентов [по кредитам], без учета инвестиций в строительство флота», — добавил руководитель АДК. Такая финансовая нагрузка отражается на экономике крабового промысла.

Стратегический рынок

Около 50% российского экспорта рыбы и морепродуктов приходится на долю Китая. За прошлый год сюда отправилось 1,27 млн тонн рыбопродукции из России.

Китайский рынок — одно из стратегических направлений для поставок продукции из водных биоресурсов, подчеркнули участники обсуждения. Для развития торговли с КНР они предложили обратить внимание в том числе на создание благоприятных тарифных условий для поставок.

Для ввоза российской рыбной продукции в Китай сейчас применяются ставки пошлин в размере 7% — согласно режиму наибольшего благоприятствования в торговле для членов ВТО. При этом ряд стран — конкурентов России на рынке рыбной продукции — Норвегия, Чили, Новая Зеландия, Исландия — достигли значительно более льготных условий для ввоза своей продукции в КНР, вплоть до нулевой ставки, отметила представитель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Евгения Цымбал.

Для достижения равных условий на китайском рынке важно предложить заинтересованным ведомствам проработать позицию по снижению пошлин для ввоза российской рыбной продукции — для дальнейшего обсуждения с китайской стороной, считают в АСРФ.

Что помогает

В условиях встрясок и перестройки рынков предприятия чутко реагируют на возможности, которые предлагает государство. Это в том числе организация участия в зарубежных выставках и деловых миссиях. Здесь очень плотная работа выстроена с Российским экспортным центром, рассказала руководитель коммерческого отдела ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Лилия Васильева.

«Что касается РЭЦ, мы всегда с ним на связи, очень плотно взаимодействуем», — отметила представитель рыбопромышленной компании.

Под эгидой Российского экспортного центра ЮКРК участвовал в выставочных мероприятиях, проходивших в нынешнем году в Дубае. И такая работа, по словам Лилии Васильевой, уже принесла результат. «На сегодняшний день мы расширяем круг наших партнеров — стран, с которыми мы взаимодействуем», — поделилась руководитель коммерческого отдела.

Нужно, чтобы такая централизованная поддержка по продвижению интересов российских экспортеров оказывалась государством и далее.

Для расширения рынков сбыта российской рыбопродукции, обращают внимание представители бизнес-сообщества, очень важно оперативное межгосударственное согласование и принятие необходимых для поставок сертификатов — сейчас здесь есть определенные «белые пятна». Актуальным в нынешних условиях остается и вопрос взаиморасчетов при внешнеторговых операциях.

На онлайн-конференции обсуждалась и тема логистики. Как и добытчики рыбы, предприятия транспортно-логистической отрасли также проходят аттестацию для включения в список объектов, продукция с которых может отправляться в разные страны. Владивостокский морской рыбный порт недавно прошел обследование российскими

контролирующими органами на право поставок в Азербайджан, Малайзию, Сенегал, Сербию, Эфиопию, Сирию, Таджикистан, Сингапур, Узбекистан, Венесуэлу и на Кубу, рассказал заместитель генерального директора по флоту Владивостокского рыбного терминала Константин Ежов.

Пройти аттестацию предприятие решило в первую очередь в связи с запросами от клиентов. «Мы понимаем, что эти рынки не массовые, но как дополнительное направление могут быть востребованы», — прокомментировал Константин Ежов.

Компания сейчас делает упор на организацию полного комплекса услуг, обратил внимание и.о. начальника отдела экспедирования Владивостокского рыбного терминала Андрей Лилко. «Так, на Камчатке находится парк экспортных линейных контейнеров под нашим экспедированием. Это совместный сервис со свободным портом Камчатки, благодаря которому Владивостокский рыбный терминал обеспечивает контроль холодовой цепи на всем пути следования контейнера от Петропавловска-Камчатского до пункта назначения в странах АТР», — заявил руководитель отдела.

Также он обрисовал возможности отправки продукции на внешние рынки из Владивостокского морского рыбного порта по прямому варианту «борт — контейнер» без дополнительных перегрузов. «Это, естественно, сокращает издержки и гарантирует качество продукции, получаемой конечным потребителем», — указал Анатолий Лилко.

До встречи в Питере

Инструменты, которые позволят сделать более эффективным поиск зарубежных покупателей и партнеров для рыбопромышленных компаний, подбирает отраслевой выставочный оператор, рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Его компания не только является постоянным оператором форума и выставки в Санкт-Петербурге, но и организует национальные стенды на зарубежных выставках. Так, в этом году аналитики ESG представили исследования перспективных направлений для российского рыбного экспорта — в Латинской Америке, Азии и Европе. Для экспонентов зарубежных выставок исследование дополняется списками целевых покупателей их продукции — чтобы можно было подготовить почву для будущих переговоров.

В компании продолжат собирать информацию и работать за рубежом, чтобы искать новые возможности сбыта для российских предприятий, заявил Иван Фетисов.

Обсуждение вопросов экспорта традиционно планируется организовать и в рамках предстоящего Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (17-19 сентября 2024 года). В первый день форума Росрыболовство и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота организуют круглый стол «Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции». Модератором выступит президент АСРФ Алексей Осинцев.

«Мы приглашаем всех, у кого это мероприятие еще не включено в календарь событий, присоединяться к нашему круглому столу. Будем рады всех видеть!» — обратилась к участникам отрасли Евгения Цымбал.

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