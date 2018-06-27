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Первое заседание штаба по организации лососевой путины. Фото пресс-службы Росрыболовства

Путина пойдет по новым правилам

В Росрыболовстве начал работу штаб лососевой путины. Пока наука сохраняет прогноз по вылову на уровне 490 тыс. тонн. Регионам рекомендовано подготовиться к приему больших объемов красной рыбы.

Дальневосточников оповестили о переменах

Первое заседание штаба по организации лососевой путины, которая стартовала в некоторых районах Дальнего Востока еще 1 июня, в режиме видеоконференции провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он обратил внимание на изменения правил рыболовства, которые вступят в силу уже в июле, и предупредил, что все решения региональных комиссий по анадромным должны основываться на рекомендациях отраслевой науки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в ближайшее время выйдет еще одно изменение для Сахалинской области – по ограничению длины центрального крыла ставного невода.

«Необходимо следить за подходами рыбы и оперативно реагировать на изменения. Научные съемки подтверждают первоначальный прогноз, и мы ожидаем, что намеченные планы будут выполнены», – заявил глава рыбного ведомства.

Наука продолжит подсчет лососей

Рекомендованный вылов тихоокеанских лососей в текущем году установлен на уровне 490 тыс. тонн, что на 158 тыс. тонн больше прогноза 2016 г. В том числе 339 тыс. тонн горбуши, 102 тыс. тонн кеты, 41,2 тыс. тонн нерки, 7,7 тыс. тонн кижуча, 544,5 тонны чавычи и 32 тонны симы.

В путину вступили еще не все дальневосточные регионы. По состоянию на 25 июня добыто более 7 тыс. тонн лососей, из них 6,4 тыс. тонн на счету рыбаков Камчатки. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук указал, что небольшая задержка подходов вызвана климатическими условиями. «Данные съемки НИС «Профессор Кагановский» свидетельствуют о том, что рыба зашла в наши воды. Подтверждаются прогнозы науки по Сахалину, Курильским островам, Хабаровску, Западной Камчатке и бассейну в целом», –прокомментировал он первые результаты путины.

По словам директора ТИНРО-Центра Алексея Байталюка, полученные наукой результаты позволяют прогнозировать подходы рыбы к востоку Сахалина и Курилам в объеме 82,2 тыс. тонн. Пока к северо-востоку Сахалина идет преимущественно ранняя, летняя, форма горбуши. Дальнейшие исследования позволят уточнить эти данные.

На Западную Камчатку, где прогнозируемый объем составляет 188 тыс. тонн, рыба также будет подходить постепенно. «Возможны задержки с подходами горбуши на 7-10 дней, о чем свидетельствует низкая зрелость и распределение скоплений, а также особенности океанологических условий. Вместе с тем подходы будут не «залповыми», скорей всего растянутыми по времени до начала августа, что позволит эффективно вести промысел», – рассказал Алексей Байталюк.

Берег ждет большую рыбу

На заседании регионы отчитались о готовности к активной фазе путины. В теруправлениях Росрыболовства разработаны планы мероприятий по рыбоохране. Впервые в этом году для более плотного взаимодействия отраслевых НИИ с комиссиями по анадромным подготовлены региональные стратегии промысла тихоокеанских лососей. Они содержат научно обоснованные рекомендации по организации путины, в том числе сроки промысла, районирование рыбопромысловых участков, проходные периоды, а также расстановку научно-исследовательских групп.

Петр Савчук поручил руководителям теруправлений усилить контроль за деятельностью комиссий и проинформировать население об изменениях в правила рыболовства, в том числе о введении норм суточного вылова для рыбаков-любителей. Главрыбводу даны указания по выполнению в 2018 г. госзадания по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей.

«Объемы лососевых, рекомендуемые к освоению в этом году, значительные. Для эффективного промысла нужно подготовиться всему производственному комплексу: обеспечить своевременную приемку рыбных грузов, места и условия хранения, а также оперативную отправку в другие регионы России, где, безусловно, ждут красную рыбу», – резюмировал Петр Савчук.

По данным Приморского теруправления ведомства, холодильные мощности края загружены на 45%, в основном на хранении лежат тихоокеанская сельдь, минтай, треска, креветка и кальмар. Стоимость доставки рыбных грузов из Владивостока в западную часть страны держится на уровне около 9 рублей за килограмм.

Fishnews


  • Первое заседание штаба по организации лососевой путины. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
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