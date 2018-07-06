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Надувная рыба на праздновании Дня рыбака во Владивостоке

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Вопросы распределения крабовых квот по-прежнему остаются в центре внимания. Официальной информации о том, какое решение будет принято, до сих пор нет.

И вновь о крабе

О том, что в решении вопроса с квотами важно учесть мнение рыбаков, представители бизнеса заявили на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО: Юрий Трутнев проводил обсуждение на Камчатке.

Глава Приморского края Андрей Тарасенко выразил обеспокоенность ситуацией с крабовыми аукционами на встрече с президентом Владимиром Путиным. Такое изменение принципов несет серьезные риски для экономики прибрежных регионов, отметил врио губернатора.

Вновь раскритиковала ситуацию в отрасли Федеральная антимонопольная служба. «Рыбохозяйственный комплекс нуждается в поэтапном переходе к открытым конкурентным процедурам распределения квот», – заявил глава ФАС Игорь Артемьев. 17 июля рассмотреть предложения ведомства по изменению принципов распределения квот собирается Комиссия РСПП по рыбному хозяйства и аквакультуре.

Ветеринарный сертификат ушел в интернет

Электронная ветеринарная сертификация из эксперимента стала обязательным требованием. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, комментируя первые итоги, заявил, что ситуация достаточно контролируемая, но не без вопросов. Данные нашего опроса не столь оптимистичны. 93,3% респондентов выбрали вариант ответа: «Столкнулись с проблемами при тестировании: система для электронного оформления сырая».

Росрыболовство на этой неделе сообщило, что каждую пятницу в ведомстве будет проходить заседание рабочей группы: федеральное агентство совместно с Россельхознадзором организовало ее решения вопросов, возникающих в связи с переходом на обязательное электронное оформление ветеринарно-сопроводительных документов.

Fishnews продолжает мониторинг ситуации, связанной с ЭВС. О возникающих вопросах можно сообщить, прислав информацию на адрес редакции evs-fish@mail.ru.

С праздником!

Самое радостное событие недели – День рыбака. О том, как будут отмечать профессиональный рыбацкий праздник в разных регионах страны, наш журналист Юлия Беломестнова приготовила специальный материал.

Коллектив Fishnews от всей души поздравляет рыбаков с праздником! Больших уловов вам и теплых встреч на берегу!

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: РСППФАСаквакультуракамчаткакрабросрыболовствороссельхознадзор
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