19 апреля 2019 года

Закон о крабовых квотах прошел комитет Совета Федерации

Ответственный комитет Совета Федерации единогласно поддержал нашумевший закон о крабовых аукционах. При этом перед голосованием все же прозвучали опасения, связанные с изменениями правового поля.

Закон, предполагающий изменение принципов доступа к промыслу, рассматривался 19 апреля на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как стало известно Fishnews, докладывал по документу первый зампред комитета Сергей Митин.

Он вновь сослался на то, что за счет изменений планируется развить конкуренцию, обеспечить поступление в федеральный бюджет около 82 млрд рублей, причем эти средства уже учтены. Сенатор заявил, что рыбопромысловый флот на российских верфях не строился, обновление простимулировали инвестиционные квоты (напомним, что они были предусмотрены в законе о рыболовстве в 2016 г.). Новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях, – по мнению парламентария, поменяет ситуацию в крабовом секторе. Почему нельзя было использовать для этих целей «классические» инвестквоты, без аукционов, сенатор не уточнил.

Он прокомментировал предложение установить принцип «сначала судно – потом квота». Предполагается, что власти будут следить за выполнением обязательств, если они не будут реализовываться, то еще до решения суда такие компании будут лишаться возможности промысла. По словам Сергея Митина, это позволит полностью контролировать процесс. Предоставление права на добычу на 15 лет, по его мнению, также вполне оправдано, так как затраты большие, схема довольно сложная, да и по «классическим» инвестиционным квотам срок такой же.

Бизнес и парламентарии указывали на необходимость отложенного вступления закона в силу. Здесь сенатор заявил, что закон уже предусматривает некий переходный период: при проведении аукциона до 1 ноября право на добычу будет предоставляться с 1 января следующего года; после 1 ноября – с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. Также решение не откладывать вступление закона в силу член СФ объяснил заботой о предотвращении браконьерства и борьбой с компаниями-рантье.

Опасения по выпадающим доходам для регионов сенатор не разделил: в законе есть привязка компаний к прибрежному субъекту Федерации, вылов сокращаться не будет, а значит, нет повода для изменений по налогам и сборам.

Говоря об опасениях предприятий по поводу того, что аукционный принцип распространится и на другие виды водных биоресурсов, член СФ напомнил о заявлениях вице-премьера Алексея Гордеева, руководства Минсельхоза, Росрыболовства о том, что такого не произойдет. Главное же – есть соответствующие постановление Госдумы, сказал Сергей Митин. В целом он попросил коллег поддержать новый закон.

В заседании комитета участвовал и замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Действующие договоры на доли по крабам остаются, на новый вид квот будет отправляться 50% разрешенного вылова, сказал глава ведомства. Вылов крабов растет – риски нивелируются, добавил он.

Опасения по закону высказали сенаторы из других комитетов – Анатолий Широков и Елена Афанасьева. Представитель Магаданской области Анатолий Широков отметил, что рыбацкое сообщество против этого документа; ответы на вопросы, прозвучавшие на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, не получены.

Парламентарий рассказал, что изучил совместно с бизнесом проекты нормативно-правовых актов по новому закону. Предполагается, что победитель аукциона должен будет предоставить властям контракт с верфью, однако ситуация с судостроительными предприятиями Дальнего Востока ставит под вопрос возможность реализации заказов. Получается, что такие правовые акты или пишутся под кого-то, или есть какая-то другая логика, сказал член СФ.

Он указал на то, что закон позволит квотам перераспределиться по бассейну – Магаданская область и Чукотка будут терять объемы, что отразится на бюджетах регионов, социальных проектах, сказал сенатор.

Елена Афанасьева вновь указала, что среди ответов прибрежных субъектов по закону нет положительных. После принятия с поправками ко второму чтению законопроект стал еще хуже, чем был в той редакции, которая вносилась в Госдуму, считает парламентарий. Она подчеркнула, что нужно будет следить за реализацией закона.

Несмотря на опасения, которые высказали коллеги, ответственный комитет единогласно проголосовал в поддержку документа о крабовых квотах. Совету Федерации рекомендуется одобрить закон. Планируется, что верхняя палата парламента рассмотрит его уже 22 апреля.

Fishnews