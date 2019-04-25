25 апреля 2019 года

Новый закон – «история не совсем про крабы и не совсем про деньги»

Две крупнейшие крабовые компании Сахалина не планируют участвовать в аукционах – такая информация прозвучала на заседании областной думы.

Резонансный закон о квотах на вылов краба Совет Федерации одобрил 22 апреля. Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов на заседании регионального парламента 25 апреля напомнил, как готовилась и принималась «крабовая инициатива».

Информация о предложении уйти от исторического принципа при распределении квот на вылов крабов появилась в конце 2017 г. Правда, она была неофициальной. «Власти всех уровней утверждали: законопроекта нет, обсуждать нечего, но если что-то будет, то будет широкое общественное обсуждение и диалог с рыбаками», – отметил депутат.

При этом с предприятиями началась война «по всем правилам ведения боевых действий». В ведущих федеральных СМИ не только конкретные компании и бизнесмены, но и вся отрасль была названа мафиозной; и все это происходило на фоне рекордных уловов и других высоких показателей работы российских рыбаков, обратил внимание Дмитрий Пашов.

Профессиональное сообщество призывало органы власти: «Выслушайте нас!» Но эти обращения не услышали, считает депутат. В то же время он поблагодарил за неоднократную поддержку областную Думу, сообщает корреспондент Fishnews.

Далее Дмитрий Пашов напомнил, как появился проект закона о крабовых квотах, как проводилась оценка регулирующего воздействия изменений, как документ проходил Госдуму.

Результаты голосования в ГД были следующие: КПРФ и «Единая Россия» поддержали закон, «Справедливая Россия» и ЛДПР проголосовали против. При рассмотрении в Совете Федерации закон поддержало 150 сенаторов, 3 человека оказалось против, двое воздержались, 15 парламентариев не голосовали.

Представители Сахалинской области – депутат Георгий Карлов, сенаторы Юрий Архаров и Дмитрий Мезенцев – голосовали за «крабовую инициативу».

Дмитрий Пашов поблагодарил фракции ЛДПР и «Справедливой России» за поддержку рыбаков, при этом особенно активную роль сыграли сенатор Елена Афанасьева и депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Областной парламентарий напомнил, что предмет законопроекта так и не был признан сферой совместного ведения РФ и регионов. «В регионы – получить позиции субъектов – закон не отправлен. Нет в России регионов – все решается в пределах Садового кольца», – заявил Дмитрий Пашов.

Он обратил внимание на скорость принятия нашумевших поправок. Наверное, за столь оперативное – в 10 дней – рассмотрение важнейшего закона кто-то получит премии, сыронизировал депутат.

В законе нет привязки к сохранению объемов для конкретных регионов. Две крупнейшие крабовые компании Сахалина не планируют участвовать в будущих аукционах, сообщил Дмитрий Пашов (он является собственником компании «Монерон»).

«Но я хочу еще раз подчеркнуть публично позицию рыбаков. Эта прошедшая история – это не совсем про крабы и не совсем про деньги», – отметил он.

Ситуация с новым законом, как полагают в бизнес-сообществе, «об отношении некоторых представителей власти к рыбакам как гражданам России, об отношении власти к бизнесу и инвесторам, об отношении к пограничным дальневосточным и северным территориям, где жизнь непростая».

Fishnews