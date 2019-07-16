16 июля 2019 года

Инвестквоты с сюрпризом

Компания «Витязь-Авто» построила на Камчатке современный береговой завод и включилась в программу инвестиционных квот. Однако пионерам пришлось нелегко.

Свой проект ООО «Витязь-Авто» реализует в селе Устьевое Соболевского района. «Когда вышли постановления правительства об инвестиционных квотах, первое впечатление было, что все ориентировано на предприятия, имеющие крупнотоннажный флот с возможностью переработки на борту, – вспоминает генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. – Для объекта инвестиций типа «М» – берегового завода большой мощности – предусматривается выделение квот добычи минтая во всех основных промысловых районах, а также сельди в Северо-Охотоморской подзоне. С крупнотоннажным судном ты мобилен и можешь осваивать квоты везде. В случае с береговым заводом ты волей-неволей привязан к определенным местам. В нашем случае это Соболевский район, граница Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон».

При получении квот на инвестиционные цели пользователь принимает на себя ряд обязательств. В том числе по ежегодной переработке определенного объема уловов водных биоресурсов на береговом заводе – объекте инвестиций. В феврале 2018 г. в правовую базу были внесены изменения, призванные сделать механизм более гибким. Теперь в зачет могут идти объемы, освоенные не только по инвестквоте, но и по квотам для промышленного и прибрежного рыболовства.

ООО «Витязь-Авто» приняло участие в первой же заявительной кампании по инвестиционным квотам с проектом завода – уже в мае 2018 г. был подписан договор о закреплении и предоставлении доли квоты вылова.

Компания изучила все возможности для успешной реализации проекта и стала резидентом территории опережающего развития «Камчатка»: к тому времени режим ТОР как раз распространили на Соболевский район.

Новое предприятие в Устьевом – это целый комплекс, состоящий из трех зон: жилой, производственной и складской. Общая площадь – 26 тыс. кв. метров.

Мощность по выпуску готовой продукции глубокой переработки – более 100 тонн в сутки. Новый завод ориентирован на безотходное производство: в прошлом году построен цех РМУ. Рыбомучная установка позволяет выпускать 30 тонн готовой продукции в сутки, есть возможность принимать отходы производства и от сторонних предприятий.

Таким образом, возможности завода даже превосходят требования, которые предусмотрены постановлением для получения квот.

Оборудование по переработке лососевых испытали уже в путину 2018 г. Новое производство показало хорошие результаты. С оснащением, системами водо-, электроснабжения никаких проблем не возникло, рассказал директор завода.

В июне 2017 г. проект «Витязь-Авто» в Устьевом был признан особо значимым инвестиционным проектом Камчатского края. Как отмечали в региональном агентстве инвестиций и предпринимательства, ожидаемые налоговые поступления в консолидированный бюджет края от инициативы, которую компания реализует в Устьевом, за пять с половиной лет составят 51,6 млн рублей.

Проект прежде всего рассчитан на переработку белорыбицы: такая сырьевая база позволит задействовать производственные мощности с марта по октябрь. Работа на лососе занимает гораздо меньше времени.



По правилам, установленным на федеральном уровне, участник программы инвестиционных квот получает возможность осваивать ресурс только после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию. Камчатские компании первыми заявили о готовности своих береговых заводов, но результат не обрадовал.

В ноябре комиссия, состоящая из представителей Минпромторга, Минвостокразвития и Росрыболовства, провела выездную проверку берегового комплекса «Витязь-Авто» в Устьевом. Однако когда вышел приказ о распределении квот по пользователям на 2019 г., компания поняла, что ожидаемых объемов не получает.

Когда Fishnews обратился с редакционным запросом по этой проблеме в Росрыболовство, ведомство сообщило, что не подтверждено соответствие объекта инвестиций ранее одобренному инвестиционному проекту. При этом в федеральном агентстве сослались на протокол межведомственной комиссии.

В «Витязь-Авто» особо отмечают, что об отрицательном решении узнали только из приказа о распределении квот: о своих замечаниях комиссия рыбопромышленникам не сообщила, официально акта о результатах проверки компания не получала. Механизму контроля реализации инвестиционного проекта не хватает прозрачности, считает Алекс Раманаускас.

В марте проблемы, связанные с реализацией программы инвестквот, обсуждались на заседании правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он дал поручение усовершенствовать механизм.

Из выступления Юрия Трутнева можно сделать вывод, что цель государственных органов, регуляторов – сделать режим предоставления инвестиционных квот максимально понятым, лишенным избыточных административных барьеров, рассказал гендиректор компании.

О необходимости внести изменения в правовую базу по инвестиционным квотам заявили и в Росрыболовстве. В решении проблем инвесторов участвуют власти Камчатского края.

Решив присоединиться к программе инвестквот, ООО «Витязь-Авто» обратилось за банковской гарантией на сумму 900 млн рублей. При нынешних условиях – с возможностью лишить квот, предъявить гарантию к исполнению – государство полностью застраховало себя от злоупотреблений со стороны предпринимателей, полагают в компании.

Подчеркнули рыбопромышленники и то, что все этапы реализации инвестиционного проекта легко отследить даже по документам: от приобретения и таможенного оформления оборудования до его доставки на завод.

Для того чтобы воплотить проект в жизнь, потребовалось проделать огромный объем работы. Построены причальные сооружения в Устьевом, оборудована насосная станция для подачи сырца на завод. Обучены специалисты для эксплуатации машин по производству филе. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 600 млн рублей.

Уже в 2019 г. компания планировала приступить к освоению инвестиционных квот вылова. Исходя из этого рассчитывалась рентабельность производства, недополученная сырьевая база для предприятия – это упущенная выгода.

Реализация проекта важна для муниципального образования. «Мы ждали, когда этот завод заработает на полную мощность», – рассказал глава Соболевского района Василий Куркин. Он отметил, что получение инвестиционных квот позволит задействовать производственную базу на более длительный период года, обеспечит создание новых рабочих мест.

За ситуацией вокруг предоставления инвестиционных квот компании «Витязь-Авто» и еще одному камчатскому участнику программы – «Укинский лиман» – следят и на других предприятиях. Рыбопромышленники отмечают: опыт коллег их весьма встревожил.

«У нас не «бумажный» завод, это реальный комплекс, который оснащен по последнему слову техники, с огромным запасом мощности, с возможной перспективой развития», – подчеркнул Алекс Раманаускас.

У компании есть и планы по дальнейшему развитию береговой базы, главное – чтобы государство выполнило свои обязательства перед инвесторами.

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