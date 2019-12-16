16 декабря 2019 года

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов входит в состав рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в рыболовстве. Для подготовки предложений на региональном уровне АРПП также решила создать экспертную группу.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья продолжит участвовать в реформе контроля и надзора в отрасли. Этот вопрос стал одним из главных на заключительном в уходящем году заседании совета АРПП, сообщает корреспондент Fishnews.

Власти поставили перед собой задачу полностью обновить систему контрольно-надзорного регулирования. На смену устаревшим требованиям должны прийти современные нормы, с риск-ориентированным подходом.

Для содействия реформе правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций сформировала рабочую группу.

Такая группа создана и в сфере рыболовства. Сопредседателем от властей назначен заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ее составе – представители Пограничной службы ФСБ России, Росприроднадзора, Минприроды, руководители отраслевых объединений и компаний. От Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в группе работает президент Георгий Мартынов.

Предполагается, что рабочая группа будет как рассматривать проекты нормативно-правовых актов, предлагаемых федеральными ведомствами, так и готовить свои инициативы.

Таким образом, нужно определить, какие документы создают избыточные барьеры для бизнеса, какие требования устарели, а что нужно оставить. В качестве одного из наболевших вопросов Георгий Мартынов назвал требования по содержанию мышьяка в морепродуктах – из-за этого на внутренний рынок не могут попасть объекты промысла, которые охотно покупают за рубежом.

Конечно, рыбопромышленников волнует, распространится ли реформа контроля и надзора на работу пограничной службы. Пока надежды немного, но изменения в этой сфере необходимы, считают в отраслевом сообществе.

Сейчас готовится список актов советского периода, для того чтобы признать их недействующими. Однако очень важно при такой отмене не оставить рыбаков без значимых документов в сфере безопасности мореплавания, пожарной безопасности, подчеркнули в АРПП. «К этому надо очень взвешенно подходить», – прокомментировал пересмотр актов советской эпохи Георгий Мартынов. Об этом же ранее говорили и другие специалисты отрасли.

Руководитель ассоциации рассказал о роли рабочих групп при подготовке актов: без заключения экспертов документ просто не пройдет государственную регистрацию.

Группам предстоит огромная работа: создать основу для нового регулирования в контрольно-надзорной сфере они должны до конца 2020 г. Задача серьезная, без поддержки специалистов предприятий здесь не обойтись, отметил президент АРПП.

Для изучения документов и подготовки предложений на уровне Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья решено создать собственную экспертную группу, ее позицию руководитель ассоциации затем будет доносить на федеральном уровне.

Первый вице-президент АРПП Александр Васьков напомнил, что следующим этапом станет «регуляторная гильотина» на региональном уровне. В связи с этим в экспертную группу ассоциации решено пригласить представителей департамента рыбного хозяйства Приморского края.

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