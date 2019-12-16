События

16 декабря 2019 года
Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья продолжит участвовать в реформе контроля и надзора в отрасли. Этот вопрос стал одним из главных на заключительном в этом году заседании совета АРПП.

Власти поставили перед собой задачу полностью обновить систему контрольно-надзорного регулирования. На смену устаревшим требованиям должны прийти современные нормы, с риск-ориентированным подходом.

В качестве основы реформы контроля и надзора предполагается принять два новых закона – «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В декабре правительство внесло в Госдуму проекты этих документов.

В законопроекте об обязательных требованиях предложены сроки для реализации механизма «регуляторной гильотины». Предполагается, что на федеральном уровне прежние требования перестанут действовать с 1 января 2021 года, на региональном – с 1 января 2022 года, на муниципальном – с 1 января 2023 года.

Содействовать реформе должны рабочие группы, которые сформировала правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций.

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» создана и в сфере рыболовства. Сопредседателем от властей назначен заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ее составе – представители Пограничной службы ФСБ России, Росприроднадзора, Минприроды, руководители отраслевых объединений и компаний. От Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в группе работает президент Георгий Мартынов.

Предполагается, что рабочая группа будет как рассматривать проекты нормативно-правовых актов, предлагаемых федеральными ведомствами, так и готовить свои инициативы.

Таким образом, нужно определить, какие документы создают избыточные барьеры для бизнеса, какие требования устарели, а что нужно оставить. В качестве одного из наболевших вопросов Георгий Мартынов назвал требования по содержанию мышьяка в морепродуктах – из-за этого на внутренний рынок не могут попасть объекты промысла, которые охотно покупают за рубежом.

Конечно, рыбопромышленников волнует, распространится ли реформа контроля и надзора на работу пограничной службы. Пока надежды немного, но изменения в этой сфере необходимы, считают в отраслевом сообществе.

Сейчас готовится список актов советского периода, для того чтобы признать их недействующими. Однако очень важно при такой отмене не оставить рыбаков без значимых документов в сфере безопасности мореплавания, пожарной безопасности, подчеркнули в АРПП. «К этому надо очень взвешенно подходить», – прокомментировал пересмотр актов советской эпохи Георгий Мартынов. Об этом же ранее говорили и другие специалисты отрасли.

Руководитель ассоциации рассказал о роли рабочих групп при подготовке актов: без заключения экспертов документ просто не пройдет государственную регистрацию.

Группам предстоит огромная работа: создать основу для нового регулирования в контрольно-надзорной сфере они должны до конца 2020 года. Задача серьезная, без поддержки специалистов предприятий здесь не обойтись, отметил президент АРПП.

Для изучения документов и подготовки предложений на уровне Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья решено создать собственную экспертную группу, ее позицию руководитель ассоциации затем будет доносить на федеральном уровне.

Первый вице-президент АРПП Александр Васьков напомнил, что следующим этапом станет «регуляторная гильотина» на региональном уровне. В связи с этим в экспертную группу ассоциации решено пригласить представителей департамента рыбного хозяйства Приморского края.

«Незаходные» суда – не проходной вопрос

Один из документов, которые, по мнению рыбопромышленников, важно рассмотрения в рамках рабочей группы, – это проект изменений в правила выдачи разрешений на вылов. Получение промыслового билета предлагается привязать к таможенному оформлению судна, которое приобретено, построено, переоборудовано за пределами таможенной территории ЕАЭС, прошло за границей капитальный ремонт и (или) модернизацию. Таким образом власти рассчитывают решить вопрос «незаходного» флота, обеспечить пополнение бюджета, поддержать российское судостроение и судоремонт. Но чем обернутся такие изменения для рыбопромышленных предприятий?

В редакции, которую представили для обсуждения на заседании совета АРПП, говорится о выдаче разрешения при условии, что есть сведения «о совершенных в отношении данного судна таможенных операциях со дня регистрации данного судна в одном из реестров судов РФ». Такая формулировка беспокоит бизнес, ведь получается, что могут потребоваться данные за очень длительный период. Есть вопросы и по поводу информационного взаимодействия таможни и Росрыболовства, в рамках которого должны поступать сведения о таможенном оформлении.

Но еще большую тревогу вызывает предложение ФТС, что для получения разрешения судну необходимо находиться в порту РФ. Реализаций этой инициативы способна остановить промысел, отметили участники заседания.

Возникают и другие вопросы по проекту постановления. Совет решил, что члены ассоциации рассмотрят документ и подготовят свои предложения по нему. Необходимо обсудить эти изменения с участием таможенных органов, считают в АРПП.

На заседании обсуждались и другие темы. Например, судьба объема добычи глубоководных крабов, который Росрыболовство зарезервировало на 2020 год под квоты вылова в инвестиционных целях. Аукцион по этим объектам не состоялся, доли за компаниями не закреплены, получается, что ресурс не будет вовлечен в хозяйственное использование. Ассоциация решила обратиться по этой проблеме в Росрыболовство.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Декабрь 2019 г.

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