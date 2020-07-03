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Июньский спуск на воду супертраулера «Механик Маслак» на Адмиралтейских верфях. Фото пресс-службы РРПК

Следующий шаг – за верфями

Программа инвестквот позволила верфям в составе ОСК получить заказы рыбаков более чем на сто миллиардов рублей. А вот готовности судостроителей выполнить взятые на себя обязательства пока не наблюдается, считает президент АСРФ Алексей Осинцев.

«Благодаря программе инвестиционных квот предприятия ОСК получили заказы более чем на сто миллиардов рублей, которые стали серьезной поддержкой для госкорпорации, испытывавшей последнее время заметные трудности», – заявил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. Комментируя очередные претензии в адрес рыбаков, с которыми выступил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, глава ассоциации отметил, что такое доверие со стороны рыбопромысловых компаний подразумевает высокую ответственность судостроителя, который сегодня, по сути, заявляет о нежелании выполнять предусмотренные программой инвестквот требования.

«Вопрос докладывался главе государства. Выполнение этих требований – на контроле у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ожидает максимальных результатов от всех участников программы, в том числе – с соблюдением обозначенных сроков. На этом фоне заявления генерального директора госкорпорации выглядят демаршем», – сообщил Fishnews президент АСРФ.

Он указал, что со стороны ОСК допущены серьезные отставания в реализации проектов. К примеру, нарушение графика работ на Выборгском судостроительном заводе превысило год.

Алексей Осинцев подчеркнул, что вопреки утверждениям руководства ОСК основные заказы рыбаков как раз серийные. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) строит серию из десяти супертраулеров-процессоров, «Норебо» – тоже десять траулеров, четыре СРТМ заказал Архангельский траловый флот, рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина – три траулера-сейнера.

Безосновательными, по мнению рыбаков, являются и упреки в адрес проектантов рыболовных судов. «Проекты судов тщательно проработаны с учетом требований Российского морского регистра, все чертежи доведены в деталях. Для снижения издержек заказчики заранее обеспечили доработку проекта и обкатку технических решений», – перечислил руководитель ассоциации.

Он напомнил, что в случае с РРПК, которая заканчивает строительство головного судна своей серии на зарубежной верфи, представители Адмиралтейских верфей посещали объект на всех этапах его создания. Кроме того, компания обеспечила возможность ежедневной совместной работы российских и зарубежных проектировщиков через отдельный сервер. В результате на воду спущены уже два судна из российской серии, можно говорить о повышении эффективности и сокращении временных затрат для последующих траулеров.

«Со стороны рыбаков созданы все условия для качественной реализации проектов в срок. Вопрос только в готовности судостроителей выполнить взятые на себя обязательства», – подчеркнул Алексей Осинцев.

Fishnews

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