08 июля 2020 года

Правкомиссия зафиксировала позиции по краболовам

Механизм инвестиционных квот на вылов краба обсуждался на июньском заседании Комиссии правительства РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса у вице-премьера Виктории Абрамченко. В протоколе отражены позиции по предельным срокам строительства краболовов, но конкретного поручения нет.

Сейчас по закону максимальный срок, в который должны быть построены суда под крабовые квоты, составляет пять лет. В конце прошлого года вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил изучить вопрос о расширении временных рамок до семи лет. Такая мера была предложена для поддержки верфей Дальнего Востока. Минсельхоз РФ подготовил соответствующие поправки.

18 июня реализацию механизма крабовых инвестквот рассматривала Комиссия правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В протоколе заседания зафиксировано две позиции, сообщает корреспондент Fishnews.

Первая – исходить из необходимости продления сроков до семи лет в отношении верфей, расположенных в любом регионе России. Это позиция, которую высказали ФАС и Минпромторг, а также члены комиссии Глеб Франк и Алексей Осинцев.

Другая точка зрения – недопустимость изменения условий проведения аукционов по квотам вылова крабов в инвестиционных целях (а торги проводились, когда был заложен пятилетний срок). С этой позицией выступил входящий в правкомиссию Сергей Дарькин.

По итогам октябрьского аукциона на российских верфях должно быть построено 35 судов. Заказы на 15 краболовов размещены на заводах Дальнего Востока.

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