25 сентября 2020 года

Юрий Трутнев призвал дать больше возможностей любительской рыбалке

На совещании у секретаря Совбеза вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказался за ужесточение мер против браконьерства на реках и предложил параллельно подумать над либерализацией правил доступа населения к водным биоресурсам.

Вопросы противодействия незаконному обороту водных биоресурсов обсудили на совещании, которое провел во Владивостоке секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил роль в развитии отрасли механизма инвестиционных квот.

«В то же время браконьерство, нарушение законодательства по добыче водных биоресурсов продолжает наносить ущерб экономике страны, создает проблемы для людей на Дальнем Востоке», - подчеркнул вице-премьер - полпред.

Опустошение морских огородов и поротая рыба

Так, Юрий Трутнев обратил внимание на урон, который из-за браконьеров получает марикультура. Для развития этой сферы в Дальневосточном регионе используется специальный интернет-сервис по предоставлению рыбоводных участков. «Прозрачное и быстрое проведение аукционов позволило выделить более 60 тыс. га акватории, общая площадь рыбоводных участков составила 83 тыс. га, что более чем в два раза превышает объем выделенных участков за последние 20 лет», - заявил вице-премьер - полпред президента.

Однако браконьеры опустошают участки - это «приводит к разорению инвесторов, невозможности вернуть кредиты и ущербу инвестиционной репутации Дальнего Востока», отметил Юрий Трутнев.

Затем вице-премьер - полномочный представитель президента остановился на проблемах лососевого браконьерства на Камчатке, когда улов потрошат ради икры, «оставляя тонны гниющей рыбы на берегу».

Любительский лов - проще

Ужесточая борьбу с браконьерством на реках, параллельно правильно задуматься и над законодательным регулированием по допуску местного населения к любительскому рыболовству, подчеркнул вице-премьер - полпред.

«Приведу пример по той же Камчатке. В 2019 году на полуострове было добыто 1,3 млн тонн водных биоресурсов общей стоимостью 153 млрд рублей. Этот объем добычи и объем прибыли сконцентрирован в руках буквально нескольких предпринимателей, которые занимают замечательные строчки в рейтинге «Форбс». В то же время отток населения с Камчатки один из самых больших на территории Дальнего Востока. Одной из причин является недоступность ловли рыбы в реках, на берегах которых они живут», - заявил Юрий Трутнев.

По его мнению, надо принять меры по либерализации правил любительской рыбалки, значительно расширив выделяемые для населения общедоступные участки.

«Не вижу ничего страшного в том, чтобы крупные компании заработали на несколько процентов меньше, но повысят доходы населения, создадут у людей стимулы жить и работать на полуострове», - резюмировал зампред правительства - полномочный представитель президента.

Незваные гости в водах Приморья

Как и секретарь Совбеза, Юрий Трутнев выделил проблему нарушений со стороны иностранного флота - прежде всего Китая и КНДР.

«В период сайровой и кальмаровой путины (август-сентябрь) отмечаются массовые нарушения границы исключительной экономической зоны РФ браконьерскими судами. Имелись случаи нападения как на российских рыбаков, так и на сотрудников Пограничной охраны ФСБ России», - напомнил вице-премьер - полпред.

Здесь нужно навести порядок, убежден зампред правительства - полпред президента. «Пограничники говорят о то, что при входе в российские территориальные воды браконьеры используют нормы международного права, позволяющие пройти в прибрежные воды в случае плохих погодных условий для поиска убежища. Фактически же это просто браконьерские экспедиции. И этим походам как-то надо положить конец. Экономические интересы страны должны быть защищены», - подчеркнул Юрий Трутнев.

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