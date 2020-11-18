18 ноября 2020 года

Рыбаки просят не обделять науку

В отраслевом сообществе обеспокоены перспективами сокращения исследований по важнейшим объектам промысла. Государственное финансирование науки должно оставаться безусловным приоритетом, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews.

Тему финансирования рыбохозяйственной науки активно поднимают власти Камчатского края. Об этой проблеме уже не раз заявлял губернатор Владимир Солодов. Об этом же говорил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский на межведомственном совете по лососевой путине у главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, напомнил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Ситуация с лососевыми прекрасно демонстрирует, насколько научное обеспечение важно, чтобы предприятия получали максимально точные прогнозы и не несли убытки.

Росрыболовство уже сообщило, что в предстоящем году исследованиям по лососям будет уделяться особое внимание. Однако при этом говорится об урезании работ по другим объектам. Такая ситуация не может не беспокоить, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

На межведомственном совете Дмитрий Патрушев поручил проработать вопрос о более активном участии бизнеса в финансировании рыбохозяйственных исследований. Рыбопромышленники и сейчас содействуют науке, но даже в непростых условиях формирования госбюджета финансовое обеспечение отраслевых институтов должно оставаться одним из приоритетов, подчеркнули главы объединений.

«Предприятия помогают и готовы помогать ученым, прекрасно осознавая роль науки в жизни отрасли. Но не все исследования можно провести силами бизнеса», - отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Под угрозой могут оказаться многолетние комплексные исследования по ключевым промысловым объектам. В перспективе это удар по информационному обеспечению общего допустимого улова.

Крабовый аукцион 2019 г. пополнил государственную «копилку» на 142 млрд рублей - непонятно, почему в таких условиях говорится об урезании средств на науку. Исследования по важнейшим объектам промысла должны финансироваться из госбюджета, уверен руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

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