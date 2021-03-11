Президент поручил дополнительно изучить меры по доставке рыбы с Дальнего Востока

Необходимо дополнительно рассмотреть, насколько эффективны решения по перевозке рыбной продукции из ДФО в центральную часть страны, заявил глава государства Владимир Путин.

На совещании с членами правительства президент поставил задачу изучить проблематику переработки рыбы в Дальневосточном регионе и доставки ее в европейскую часть страны.

«Прошу рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы, что потребует принятия, наверное, ряда управленческих решений межведомственного характера», - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что надо проанализировать полноту уже предложенных механизмов. «Знаю по поводу решения Минсельхоза по этому вопросу, но нужно посмотреть, как эти решения реализуются на практике и достаточны ли они для того, чтобы решить те задачи, о которых я сейчас сказал», - поручил президент.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в связи с ограничениями поставок рыбы через Китай федеральным ведомствам поставлены задачи по развитию на Дальнем Востоке России инфраструктуры по приемке, хранению и переработке уловов - такие поручения дали вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Развивать переработку планируется с помощью программы инвестквот.

В качестве одной из мер, призванной ускорить движение рыбы из Дальневосточного региона и обеспечить поставки на внутренний рынок, предложены субсидии для РЖД. Компенсацию монополии планируется предоставлять при перевозке рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть страны на льготных условиях. Однако непонятно, сработает ли этот механизм, так как при пиковых поставках поднимают тарифы операторы подвижного состава, а это другая составляющая транспортных затрат, обратили внимание руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

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