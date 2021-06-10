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Межведомственный совет по организации лососевой путины провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы Минсельхоза

Минсельхоз прорабатывает проблему вывоза браконьерской икры

Вопрос с перекрытием авиаперевозок браконьерской икры находится в проработке. «Постараемся в ближайшее время это решить», – сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на межведомственном совете по организации лососевой путины.

Воздушные перевозки красной икры в личном багаже остаются серьезным каналом для вывоза нелегальной продукции. Важно добиться окончательного решения этой проблемы, подчеркнул министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский на штабе путины. Как сообщает корреспондент Fishnews, межведомственный совет провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По данным Россельхознадзора, ежегодно только с территории Камчатского края вывозится до 2 тыс. тонн икры – если подсчитать, сколько рыбы нужно для получения такой продукции, получается колоссальное количество, обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Под вопросом законность происхождения этой продукции и ее безопасность для потребителя.

Пути решения проблемы предложил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, рассказал руководитель объединения. «Поэтому, Дмитрий Николаевич, просил бы вас уделить этому особое внимание и поддержать решения, которые были озвучены не так давно Координационным советом дальневосточных рыбохозяйственных ассоциаций в этой части», - обратился к министру Владимир Галицын.

Глава Минсельхоза России сообщил, что проблема известна и находится в проработке. «Постараемся в ближайшее время это решить», - заявил Дмитрий Патрушев.

Напомним, что в мае Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил вице-премьеру Виктории Абрамченко обращение по проблеме воздушных каналов перевозки браконьерской икры.

Обращение поддержали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

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  • Межведомственный совет по организации лососевой путины провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы Минсельхоза
  • Ряд специалистов участвовал в штабе путины по видеосвязи. Фото пресс-службы Минсельхоза
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