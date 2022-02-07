Александр Панин: Сначала эффективность, потом внедрение, а не наоборот

Перед запуском эксперимента по цифровой маркировке рыбопродукции нужно проанализировать, насколько эффективно этот механизм сработал с другими товарами, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин.

8 февраля на сайте regulation.gov.ru завершается общественное обсуждение проекта постановления правительства о проведении «эксперимента по маркировке средствами идентификации пищевой рыбной продукции». Начать тестирование планируется уже с 1 апреля.

Рыбный союз, безусловно, направит свои замечания и рекомендации по этому проекту, сообщил председатель отраслевого объединения Александр Панин. В дальнейшем союз планирует продолжить работу по координации документа с Минпромторгом и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

«Поскольку мы предполагали, что эта мера косвенно может помочь в борьбе с фальсификатом, то предлагали членам нашего союза добровольно присоединиться к эксперименту в части рыбных консервов — это наиболее актуальное для наших предприятий направление», — рассказал Александр Панин в статье для рубрики «Личное мнение» на сайте Fishnews.

Но во всех докладах и протоколах фигурировали исключительно консервы, икра черная и красная, отметил он. Для отраслевого объединения большой неожиданностью стало включение в перечень пресервов.

«В отличие от консервов, где производственные процессы более-менее одинаковые, примерно понятно, как технологически наносить маркировку и организовывать те же процессы контроля и учета, в пресервах ассортимент продукции намного шире и разнообразнее, а отработать все эти моменты будет гораздо сложнее», — обратил внимание Александр Панин.

Он подчеркнул, что даже если оставить за скобками технические проблемы, вопросы все равно остаются. На совещании, организованном Росрыболовством 31 января, Рыбный союз указал, что ЦРПТ и Минпромторг уже сейчас накопили достаточно большой объем данных по цифровой маркировке.

«В проект за четыре года вовлечено почти два десятка товарных категорий. На наш взгляд, возможно, стоило бы притормозить и посмотреть, насколько эффективно работает эта система и достигает ли она заявленных целей», — акцентировал глава Рыбного союза.

Он напомнил: главной целью заявлялось повышение прозрачности, прослеживаемость, обеление рынка, борьба с контрафактом и т.п. «И официально на всех уровнях говорится, что маркировка «Честный знак» работает замечательно. Но кулуарно высказывается прямо противоположное мнение, что проект ничего кроме дополнительной нагрузки на бизнес не создает — ни обеления секторов, ни полной прослеживаемости, ни устранения фальсификата, — заявил Александр Панин. — В таком случае может быть имеет смысл еще раз проанализовать издержки и выгоды от внедрения маркировки, подтянуть слабые места, устранить пробелы — в общем, довести проект до ума и только затем масштабировать его дальше, вовлекая дополнительные отрасли?»

Глава Рыбного союза обратил внимание и на то, что финансовая нагрузка на отрасль окажется совсем не маленькой.

«ЦРПТ и Минпромторг уверяют, что никаких страшных расходов не предвидится — оборудование бесплатное, софт бесплатный, этикетки по 60 копеек на единицу продукции. Это все здорово, но учитываются лишь прямые затраты, а дальше начинаются нюансы, — заметил Александр Панин. — Например, оборудование и программное обеспечение бесплатны только на этапе эксперимента. Потом даже тем, кто в этом эксперименте участвует, это оборудование придется выкупать. Совсем не учитываются сопутствующие траты на перенастройку производственных процессов и расходные материалы».

В итоге, по его словам, выходит от 3 до 8 рублей на единицу продукции в зависимости от вида упаковки и сложности процессов. «Для банки с килькой в томатном соусе, себестоимость которой 20 рублей, мы сразу получим прирост минимум на 10–20%. То есть заметнее всего подорожают самые дешевые, социальные продукты», — подчеркнул глава Рыбного союза.

По предварительным расчетам отраслевого объединения, годовые расходы получаются на уровне 370 млн рублей — исходя из объема производства консервов и пресервов в рыбной отрасли, что составляет примерно 1% совокупной годовой выручки. «Но это опять-таки только выплаты за маркировку — по 60 копеек на этикетку. Если говорить о дополнительных операционных затратах, эту цифру нужно как минимум утроить. Получается уже миллиард рублей — по самым скромным оценкам. Причем это будет ежегодная история, и дальше больше, — уверен Александр Панин. —Поэтому не стоит недооценивать финансовую сторону проекта».

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.