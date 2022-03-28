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Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Алексей Буглак: Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Ассоциация добытчиков минтая представила детальные предложения: как обеспечить работу рыбной отрасли в условиях санкционной перестройки экономики. Эти шаги будут способствовать повышению устойчивости рыбопромышленного комплекса, отметил президент АДМ Алексей Буглак.

Первый блок антикризисных мер, предложенных объединением, касается изменений законодательства, которые готовились еще до введения санкций.

«Ассоциация добытчиков минтая предлагает отказаться от дальнейшей разработки и принятия закона о втором этапе инвестиционных квот и новых аукционах, — рассказал Алексей Буглак. — Еще до изменения экономической ситуации в стране и мире АДМ высказывалась за то, чтобы дождаться результатов первой волны программы «квоты под киль», проанализировать эти итоги и только потом говорить о втором этапе.

В работе верфей и раньше наблюдались значительные задержки, теперь неопределенность еще выше. Дополнительное изъятие квот на минтай и сельдь на Дальнем Востоке, оценили в ассоциации, приведет к совокупному снижению выручки предприятий региона более чем на 61,86 млрд рублей, потери по налоговой отдаче при этом превысят 7,75 млрд рублей.

В прошлом году также обсуждалась подготовка законопроекта «в части реализации продукции из водных биологических ресурсов посредством аукционов и биржевых торгов» с проработкой перечня видов водных биоресурсов и продукции, которые должны обязательно продаваться на организованных торгах. В нынешних условиях ассоциация предлагает отказаться от дальнейшей подготовки таких изменений закона. Если в будущем говорить о переходе на «рыбные биржи», то это все-таки должен быть экономически интересный, конкурентоспособный инструмент, который привлекал бы рыбаков за счет своих преимуществ, а не через административное решение, уверен Алексей Буглак.

АДМ предлагает еще раз оценить своевременность в нынешних условиях увеличения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, особенно в отношении «народных» видов биоресурсов.

Второй блок предложений ассоциации направлен на снижение административных барьеров для бизнеса. Так, объединение считает необходимым отменить требование о ветеринарно-санитарной экспертизе уловов водных биоресурсов, из которых производят продукцию на судах и береговых заводах.

«Как и вся отрасль, обращаем внимание на вопрос обязательной продажи валютной выручки. Рыбопромысловые предприятия закупают за рубежом снабжение, оборудование, часть компаний берет топливо у иностранных бункеровщиков, в этих условиях требование о 80% продаже затрудняет работу промысловиков. Предлагается установить для рыбопромышленных предприятий особый порядок использования средств валютной выручки», — рассказал президент ассоциации.

Также объединение считает важным в сложившихся условиях предоставить отсрочку по таможенному декларированию «незаходных» судов, определить критерии отнесения судна к товару ЕАЭС и не требовать от владельцев сведений о таможенном декларировании.

Эффективной мерой поддержки предприятий может стать освобождение от уплаты 20% НДС при декларировании произведенного за рубежом ремонта судов. Налог на добавленную стоимость возвращается, но не сразу, а через несколько месяцев, и для уплаты НДС судовладелец вынужден привлекать кредитные средства. Это дополнительная финансовая нагрузка, особенно если учитывать сильно возросшую ключевую ставку.

Также ассоциация обращает внимание на проблематику освидетельствования системы управления безопасностью (СУБ) в зарубежных портах. «Этот вопрос касается не только Дальнего Востока, но и Севера. Доставить российского специалиста для такой проверки сейчас практически невозможно, поэтому считаем необходимым обеспечить возможность дистанционного предъявления судов для освидетельствования. Важно предусмотреть отсрочку для освидетельствования до момента возвращения судов в российские порты», — прокомментировал Алексей Буглак.

Ассоциация также выступила с предложениями по оформлению тароупаковки, выдаче документов по линии Росрыболовства. Отмечена важность открытия новых рынков для поставок российской рыбопродукции и максимального облегчения пути отечественной рыбы на внутренний рынок.

Свои предложения по поддержке отрасли АДМ направила министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву для учета при подготовке доклада для Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Инициативы переданы в рабочую группу по «регуляторной гильотине» в рыболовстве и озвучены на расширенном заседании Комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу, а также будут представлены на ближайшем заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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