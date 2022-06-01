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Президентом Ассоциации добытчиков минтая на ближайшие три года останется Алексей БУГЛАК

АДМ избрала руководство на ближайшие три года

Члены Ассоциации добытчиков минтая на общем собрании утвердили годовой отчет и переизбрали руководящие органы отраслевого объединения. На ближайшие три года президентом ассоциации останется Алексей Буглак.

31 мая во Владивостоке прошло общее собрание членов Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в котором приняли участие 34 из 36 участников объединения. Президент АДМ Алексей Буглак представил отчет о работе ассоциации в минувшем году.

За этот период ассоциация успешно завершила MSC-сертификацию новых районов промысла минтая — в Восточно-Сахалинской и Петропавловско-Командорской подзонах, Западно-Беринговоморской и Северо-Курильской зонах. «Выбранная АДМ стратегия позволила выполнить планы по сертификации новых районов в сжатые сроки и с существенной экономией затрат», — отметил Алексей Буглак.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ, в течение 2021 г. ассоциация продолжала работу над вопросами нормативного регулирования рыбной отрасли и промысла. АДМ участвовала в разработке предложений по изменениям правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, решении вопросов с привязкой декларирования судов к получению разрешений на промысел и запуском субсидированных перевозок минтая по железной дороге в центральные регионы страны.

Ассоциация уделяла много внимания урегулированию проблем с экспортом рыбопродукции, связанных, в частности, с затруднениями при прямых поставках в КНР и введением новых требований к маркировке рыбного импорта. Велась работа по упрощению выдачи сертификатов здоровья при транзите в третьи страны.

«АДМ активно участвовала в обсуждениях ключевых отраслевых вопросов на всех имеющихся площадках — комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, «ОПОРА России», Общественный совет при Росрыболовстве, «регуляторная гильотина», — подчеркнул Алексей Буглак, добавив, что часть вопросов и задач пока остается нерешенной.

Участники общего собрания приняли отчеты о работе АДМ, включая отчет ревизионной комиссии. Члены объединения единогласно переизбрали Алексея Буглака на должность президента ассоциации и утвердили обновленный состав совета АДМ.

На собрании также рассматривался вопрос о корректировке общего допустимого улова (ОДУ) минтая в Западно-Беринговоморской зоне на 2022–2023 гг. Члены АДМ большинством голосов приняли консолидированную позицию о нецелесообразности увеличения ОДУ и поручили исполнительной дирекции ассоциации отразить эту позицию в ходе общественных слушаний.

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