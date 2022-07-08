Росрыболовство делает ставку на флот

Обновленная стратегия развития АПК и рыбного хозяйства сохранит задачу ухода от сырьевой направленности и повышения эффективности рыболовства, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Основным риском он назвал задержки при строительстве судов под инвестквоты.

Предложения по актуализации Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ с учетом влияния санкций 7 июля обсуждались на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. Первый зампред СФ Андрей Яцкин отметил, что речь идет как об уточнении целевых индикаторов стратегии, рассчитанной на период до 2030 г., так и о включении в нее дополнительных мер государственной поддержки.

В объединенной стратегии сохранятся базовые направления, ранее выбранные для рыбной отрасли, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В первую очередь это касается дальнейшего обновления флота и производственного сектора, нацеленного на уход от сырьевой направленности и повышение эффективности рыболовства.

«Основной задачей остается увеличение отдачи от тонны добытых водных биологических ресурсов в полтора раза. При этом с учетом экологической безопасности мы не даем серьезных прогнозов по росту объемов промысла, потому что понимаем, что здесь надо подходить очень аккуратно и осторожно. Мы ставим перед собой задачу увеличить именно экономическую составляющую», — заявил глава федерального агентства.

Главным риском, по его словам, является смещение сроков строительства рыбопромысловых судов, в том числе в среднесрочной перспективе. «Это тоже показатели сдвигает чуть вправо, потому что мы планировали, что обновление флота закончится в 2024 году, но, к сожалению, уже понимаем, что эти сроки будут перенесены как минимум на год — на два», — признал Илья Шестаков.

Уточненная стратегия по-прежнему будет предусматривать обновление научного флота — к 2030 г. Росрыболовство хочет построить десять научно-исследовательских судов. «Кроме того, мы запланировали средства на строительство новых судов-спасателей. Это направление поддержано на уровне правительства. Для нас это тоже важно, чтобы обеспечить безопасность мореплавания в районах промысла», — подчеркнул руководитель рыбного ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, расходы на выполнение этих планов Росрыболовство оценивает в 90 млрд рублей на 2023–2025 гг. и 136,5 млрд рублей на период 2026–2030 гг. Большая часть средств предназначена для финансирования судостроительной программы.

При этом, по словам Ильи Шестакова, в рыбной отрасли есть и нефинансовые инструменты, к которым относятся инвестквоты, предоставление участков для аквакультуры и налоговые льготы по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами. В частности, за счет квот под инвестиции ведомство намерено стимулировать обновление рефрижераторного флота, а также создание холодильных мощностей и других инфраструктурных объектов в портах.

Участники обсуждения также высказали ряд предложений по корректировке стратегии. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов указал на целесообразность использования помимо инвестквот дополнительных механизмов регулирования, например, инвестиционного норматива. «Он более сложен в администрировании, но на долгосрочном горизонте может быть более понятной и прогнозируемой альтернативой», — высказал мнение глава рыбацкого региона.

Камчатские власти также считают важной привязку ресурсной базы к берегу, чтобы гарантировать справедливую налоговую отдачу для бюджетов всех уровней, и предлагают сделать одним из приоритетов стратегии обеспечение рыбной продукцией внутреннего рынка и увеличение потребления рыбы населением. Владимир Солодов попросил не забывать и о решении таких проблем, как браконьерство и привлечение молодых кадров в рыбохозяйственную науку.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев предложил включить в задачи стратегии увеличение объемов строительства судов рыбопромыслового флота. По мнению АСРФ, с учетом уже имеющихся проблем с верфями стоит рассмотреть вопрос о распространении механизма льготного кредитования для аграриев на инвестпроекты в области рыболовства.

Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов обратил внимание на недостаточную динамику по сравнению с прежним вариантом отраслевой стратегии по таким показателям, как уровень самообеспеченности рыбой и рыбопродуктами, оборот рыбохозяйственных организаций, объем добычи водных биоресурсов и производство продукции аквакультуры.

«Более того, в проекте стратегии значение по основному отраслевому показателю, отражающему увеличение объемов добычи водных биоресурсов, в сравнении с действующей рыбохозяйственной стратегий снижено в 2022–2023 годах на 3% ежегодно, в 2024–2025 годах — на 4,7% ежегодно, а в 2030 году — на 4,9%. Это, по нашему мнению, является неоправданным с учетом запланированного значительного обновления рыбопромыслового флота в рамках реализации первого этапа инвестквот», — указал представитель контрольного органа.

Счетная палата также рекомендовала уточнить, за счет каких ресурсов Росрыболовство планирует ежегодно увеличивать объемы вылова на 10 тыс. тонн, — с учетом сокращения объемов вылова в международных водах и практически отсутствующей поддержки промысла в отдаленных районах Мирового океана.

Фотографии предоставлены пресс-службой Совета Федерации.

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