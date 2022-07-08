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Обновление стратегии развития АПК и рыбного хозяйства обсудили на заседании профильного совета Совфеда. Фото пресс-службы СФ

Росрыболовство делает ставку на флот

Обновленная стратегия развития АПК и рыбного хозяйства сохранит задачу ухода от сырьевой направленности и повышения эффективности рыболовства, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Основным риском он назвал задержки при строительстве судов под инвестквоты.

Предложения по актуализации Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ с учетом влияния санкций 7 июля обсуждались на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. Первый зампред СФ Андрей Яцкин отметил, что речь идет как об уточнении целевых индикаторов стратегии, рассчитанной на период до 2030 г., так и о включении в нее дополнительных мер государственной поддержки.

В объединенной стратегии сохранятся базовые направления, ранее выбранные для рыбной отрасли, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В первую очередь это касается дальнейшего обновления флота и производственного сектора, нацеленного на уход от сырьевой направленности и повышение эффективности рыболовства.

«Основной задачей остается увеличение отдачи от тонны добытых водных биологических ресурсов в полтора раза. При этом с учетом экологической безопасности мы не даем серьезных прогнозов по росту объемов промысла, потому что понимаем, что здесь надо подходить очень аккуратно и осторожно. Мы ставим перед собой задачу увеличить именно экономическую составляющую», — заявил глава федерального агентства.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Главным риском, по его словам, является смещение сроков строительства рыбопромысловых судов, в том числе в среднесрочной перспективе. «Это тоже показатели сдвигает чуть вправо, потому что мы планировали, что обновление флота закончится в 2024 году, но, к сожалению, уже понимаем, что эти сроки будут перенесены как минимум на год — на два», — признал Илья Шестаков.

Уточненная стратегия по-прежнему будет предусматривать обновление научного флота — к 2030 г. Росрыболовство хочет построить десять научно-исследовательских судов. «Кроме того, мы запланировали средства на строительство новых судов-спасателей. Это направление поддержано на уровне правительства. Для нас это тоже важно, чтобы обеспечить безопасность мореплавания в районах промысла», — подчеркнул руководитель рыбного ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, расходы на выполнение этих планов Росрыболовство оценивает в 90 млрд рублей на 2023–2025 гг. и 136,5 млрд рублей на период 2026–2030 гг. Большая часть средств предназначена для финансирования судостроительной программы.

При этом, по словам Ильи Шестакова, в рыбной отрасли есть и нефинансовые инструменты, к которым относятся инвестквоты, предоставление участков для аквакультуры и налоговые льготы по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами. В частности, за счет квот под инвестиции ведомство намерено стимулировать обновление рефрижераторного флота, а также создание холодильных мощностей и других инфраструктурных объектов в портах.

Ряд участников выступил по видеосвязи

Участники обсуждения также высказали ряд предложений по корректировке стратегии. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов указал на целесообразность использования помимо инвестквот дополнительных механизмов регулирования, например, инвестиционного норматива. «Он более сложен в администрировании, но на долгосрочном горизонте может быть более понятной и прогнозируемой альтернативой», — высказал мнение глава рыбацкого региона.

Камчатские власти также считают важной привязку ресурсной базы к берегу, чтобы гарантировать справедливую налоговую отдачу для бюджетов всех уровней, и предлагают сделать одним из приоритетов стратегии обеспечение рыбной продукцией внутреннего рынка и увеличение потребления рыбы населением. Владимир Солодов попросил не забывать и о решении таких проблем, как браконьерство и привлечение молодых кадров в рыбохозяйственную науку.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев предложил включить в задачи стратегии увеличение объемов строительства судов рыбопромыслового флота. По мнению АСРФ, с учетом уже имеющихся проблем с верфями стоит рассмотреть вопрос о распространении механизма льготного кредитования для аграриев на инвестпроекты в области рыболовства.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов обратил внимание на недостаточную динамику по сравнению с прежним вариантом отраслевой стратегии по таким показателям, как уровень самообеспеченности рыбой и рыбопродуктами, оборот рыбохозяйственных организаций, объем добычи водных биоресурсов и производство продукции аквакультуры.

«Более того, в проекте стратегии значение по основному отраслевому показателю, отражающему увеличение объемов добычи водных биоресурсов, в сравнении с действующей рыбохозяйственной стратегий снижено в 2022–2023 годах на 3% ежегодно, в 2024–2025 годах — на 4,7% ежегодно, а в 2030 году — на 4,9%. Это, по нашему мнению, является неоправданным с учетом запланированного значительного обновления рыбопромыслового флота в рамках реализации первого этапа инвестквот», — указал представитель контрольного органа.

Счетная палата также рекомендовала уточнить, за счет каких ресурсов Росрыболовство планирует ежегодно увеличивать объемы вылова на 10 тыс. тонн, — с учетом сокращения объемов вылова в международных водах и практически отсутствующей поддержки промысла в отдаленных районах Мирового океана.

Фотографии предоставлены пресс-службой Совета Федерации.

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