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Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Комитет Госдумы сформирует облик квотного законопроекта ко второму чтению

На заседании 15 декабря Комитет Госдумы по аграрным вопросам рассмотрит поправки к законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. Резонансная для отрасли инициатива готовится ко второму чтению.

По правилам, ответственный комитет готовит таблицу поправок к законопроектам, рекомендуемых к принятию, таблицу поправок, предлагаемых к отклонению. Также может быть и таблица поправок, по которым комитет не принял решение.

Комитету Госдумы по аграрным вопросам на заседании 15 декабря предстоит определиться, какие предложения по проекту изменений закона о рыболовстве будут представлены к рассмотрению на пленарном заседании, сообщает корреспондент Fishnews.

Пакет из 16 базовых поправок председатель профильного комитета Владимир Кашин 12 декабря представил на согласительной комиссии у вице-спикера Государственной думы Алексея Гордеева. По итогам заседания был выпущен протокол. В нем отмечена в целом поддержка участниками заседания представленных поправок к законопроекту «с учетом их юридико-технической и лингвистической проработки к рассмотрению на заседании Комитета Государственной думы по аграрным вопросам».

Один из самых волнующих моментов: какие же все-таки сроки запуска второго этапа представит комитет в поправках ко второму чтению. На заседании согласительной комиссии говорилось о старте с 2026 г. — по судостроительному направлению (в том числе по крабам). Но в протоколе было зафиксировано решение запросить позицию правительства по такой сдвижке (кабмин и вносил законопроект в Госдуму в июле).

Отметим, что с целым рядом поправок к нашумевшему законопроекту выступили федеральные депутаты и сенаторы, а также региональные парламенты.

Рассмотрение изменений закона о рыболовстве во втором чтении Совет Госдумы наметил на 20 декабря. При этом, как заявил ранее Владимир Кашин, в тот же день проект может быть принят и в третьем чтении.

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