Общественный совет при Росрыболовстве определил вектор работы до конца года

Члены Общественного совета при Росрыболовстве утвердили план работы на текущий год. На контроле совета также останется реализация решений, принятых при рассмотрении ряда вопросов в 2021–2022 гг.

Общественный совет (ОС) при Росрыболовстве на заседании 23 марта подвел итоги работы в 2022 г. Члены совета привели примеры резонансных вопросов, которые рассматривались в течение года. В их числе — возможность возвращения к единому промысловому пространству дельты Волги и авандельты, проблемы с организацией промысла корюшки в Ленинградской области, перспективы развития рыболовства на Каспии.

Замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник подчеркнул, что ведомство находится в постоянном диалоге с Общественным советом. «Со своей стороны мы оказываем посильную методическую и практическую помощь Общественному совету, видим отдачу, видим мнение экспертов совета по отдельным вопросам», — отметил он и поблагодарил членов ОС за совместную работу.

Участники заседания указали, что ряд вопросов, выходивших за пределы полномочий Росрыболовства, решить пока не удалось. Так, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев напомнил о затянувшейся дискуссии с Минприроды по снятию ограничений для работы марикультурных хозяйств в охранных зонах ООПТ и по отмене требования о государственной экологической экспертизе.

Остается сложной, несмотря на рекомендации ОС и обсуждение на площадке Общественной палаты, ситуация с подачей воды в Нижне-Терские и Аракумские нерестово-выростные водоемы, рассказал гендиректор рыбокомбината «Главный Сулак» Магомед Юсупов. Обе темы члены ОС предложили оставить на контроле и в текущем году. А президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций «Каспрыба» Андрей Маркин попросил включить в план работы совета на 2023 г. вопрос о мерах по соблюдению ограничений рыболовства по минимальному объему добычи на одно судно в Каспийском море.

Как сообщает корреспондент Fishnews, не остались без внимания и анонсированные на днях изменения в госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса. Председатель Рыбного союза Александр Панин указал, что в результате из госпрограммы будут удалены практически все показатели, имеющие отношение к рыбопереработке и потреблению рыбы внутри страны. Он попросил Общественный совет при Росрыболовстве взять на себя функцию контроля за такими параметрами, как объемы производства и потребления рыбной продукции в России, и ближе к концу года обсудить их динамику.

Председатель ОС Герман Зверев дополнил проект плана еще одной инициативой. «Нам, конечно, надо бы попредметнее обратить внимание на систему организации рыболовства, администрирования на новых территориях. Думаю, это в план работы Общественного совета надо отдельным вопросом внести», — заявил он.

По итогам обсуждения члены ОС утвердили проект плана работы на 2023 г. Участники заседания также приняли решение обратиться к Росрыболовству с просьбой направить в адрес постоянного комитета Союзного государства письмо о поддержке научного проекта по разработке инновационных направлений в разведении и кормлении ценных видов рыб. По словам председателя Союза рыбопромышленников Карелии Ильи Раковского, реализацией проекта занимается Карельский научный центр РАН в сотрудничестве со специалистами из Республики Беларусь. «Предполагается изучение усовершенствованных технологий и научная оценка технологий, которые используются в товарном рыбоводстве, работа с отходами», — уточнил он.

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