Рыбаков спросили о проблемных моментах по вычетам

Росрыболовство запросило информацию о проблемных моментах при реализации норм федерального закона о сборах за пользование водными биоресурсами и вычетах по уплате сбора.

Напомним, что в конце 2022 г. в Налоговый кодекс были внесены изменения по сбору за пользование водными биоресурсами. Ставки сбора пересмотрели, при этом законодатели предложили рыбодобытчикам вычеты. В системе подтверждения обоснованности их применения задействованы Росрыболовство и Россельхознадзор.

Однако, обратили внимание власти, при реализации положений закона о вычетах ряд предприятий столкнулся со сложностями в подтверждении обоснованности применения послабления.

Как стало известно Fishnews, Росрыболовство запросило информацию о проблемных моментах, возникающих при использовании закона, и предложения по совершенствованию правовой базы (не затрагивая тему размера ставок и вычетов). В ведомстве указали, что сведения нужны для работы по совершенствованию регулирования в сфере взаимодействия рыбохозяйственных организаций с теруправлениями Росрыболовства и Россельхознадзора.

«Уплата сборов за пользование водными биоресурсами и получение вычетов — очень серьезная для рыбаков тема. Это одна из экономических составляющих жизни предприятий. Неслучайно в прошлом году мы выступили с инициативой об осуждении изменений Налогового кодекса по сборам на заседании Общественного совета при региональном управлении ФНС, — прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. — Правовая база обновилась, и вопросы, конечно, возникают. Коллеги из других отраслевых объединений недавно обращали внимание, что есть потребность в обобщении информации о применении законодательства».

Вопросы подтверждения обоснованности вычета обсуждались в январе на совещании у заместителя руководителя Росрыболовства Хасана Лихова, сообщали ранее в ВАРПЭ.

Участники заседания выступили за необходимость системной доработки действующего механизма налогового вычета и в части нормативного регулирования, и в части технического обеспечения, в том числе синхронизации ветеринарной системы «Меркурий» с данными Отраслевой системы мониторинга об объемах производства продукции в привязке к разрешениям на вылов, отметили по итогам встречи в ассоциации.

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