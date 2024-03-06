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Члены комиссии приняли решение подготовить предложения об обнулении вывозных пошлин для продукции в том числе из трески

«Рыбная» комиссия РСПП обсудила возможность послаблений по экспортным пошлинам

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре подготовит предложения по обнулению вывозных пошлин для некоторых видов рыбной продукции. В частности, речь идет о продукции из минтая, трески, иваси и глубоководных крабов.

На заседании 5 марта комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре обсудила поступившие от рыбаков предложения об отмене вывозных таможенных пошлин, которые были введены постановлением правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538 и привязаны к курсу национальной валюты. Напомним, в марте ставка экспортной пошлины на рыбную продукцию установлена на уровне 5,5%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители рыбацкого сообщества обратили внимание на негативное влияние, которое оказывают пошлины на рентабельность рыбопромышленных предприятий, особенно на фоне встречных ограничений, введенных ЕС и США против российской рыбы. По словам президента Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака, на европейском рынке цена на филе минтая за год с небольшим упала на 52%, а в сумме с импортной пошлиной ЕС и вывозной пошлиной потери производителей достигают 71%.

«Если в деньгах пересчитать на цену, то это минус 2,5 тыс. долларов с тонны филе. И это не учитывая роста издержек и себестоимости производства, например роста стоимости топлива или фрахта», — отметил глава АДМ.

Ситуация в Европе влияет и на поставки минтая в Китай. «В феврале 2024 года цена на российский мороженый минтай в Китае упала до уровня 900 долларов за тонну. Это минус 35% к февралю 2023 года», — рассказал Алексей Буглак, добавив, что это исторический минимум за последние двадцать лет и даже в период пандемии цена была лучше.

Темпы падения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как рыбное филе, фарш, сурими, опережают общие темпы снижения рыбного экспорта, особенно в денежном выражении, отметил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. По его словам, экспортные пошлины отрицательно сказываются на инвестпроектах, реализуемых в рыбной отрасли в рамках механизма инвестквот, в частности удлиняя срок их окупаемости.

По данным АДМ, потребление минтая внутри России стабильно растет, в 2023 г. поставки увеличились на 13%, но это сравнительно небольшой объем. «Внутренний рынок не в состоянии потребить 2,3 млн тонн минтая. Без экспорта не обойтись», — заявил Алексей Буглак.

В еще более сложной ситуации оказались добытчики глубоководных крабов. Развернуть свою продукцию на внутренний рынок они не могут из-за жестких требований к содержанию мышьяка, а вывозные пошлины делают работу на экспорт убыточной. По словам гендиректора РК «Восток-1» Александра Сайфулина, глубоководный промысел всегда был низкорентабельным, но в последние годы финансовое бремя на рыбаков существенно возросло, тогда как «ни одна услуга из тех, что используются для обслуживания промыслового флота», за это время не подешевела.

«Росморрегистр на 10% в этом году поднял свои услуги, ЦСМС поднял на 35% стоимость своих услуг, топливо остается дорогим, зарплаты мы вынуждены повышать», — привел примеры роста расходов Александр Сайфулин.

Присутствовавшая на заседании комиссии РСПП директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лидия Щур-Труханович подробно разъяснила процедуру прохождения инициатив по исключению товарных групп из-под действия экспортных пошлин. Она предложила рыбакам также воспользоваться механизмом тарифных квот, который уже опробовала Калининградская область, добившись отмены пошлины для рыбных консервов.

По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение подготовить предложения об обнулении вывозных пошлин для продукции из трески (мороженая рыба, филе и клипфиск), минтая (мороженая рыба, филе, фарш, сурими), иваси (мороженая рыба) и глубоководного краба. Председатель комиссии Герман Зверев отметил, что на имя президента РСПП Александра Шохина будет направлено обращение с просьбой вынести этот вопрос на рассмотрение правительственной подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию.

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