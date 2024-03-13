Рыбохозяйственная наука привлекает молодежь

Каждый третий сотрудник ВНИРО — молодой специалист, рассказал директор института Кирилл Колончин. По его словам, научной организации уже удалось решить ряд задач, поставленных при реорганизации в 2018 г.

Среди результатов работы рыбохозяйственной науки за последние годы — исследования в Арктике и Антарктике, отметил руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

Специалисты также планируют провести Большую африканскую экспедицию. Это первые исследования такого уровня у побережья Африки за последние 40 лет, отмечали ранее в институте.

Ученые работают и над решением задач в аквакультуре. По словам Кирилла Колончина, стоит задача создать центры по развитию индустриальной аквакультуры. Разрабатываются элементы экономического анализа при определении объемов общего допустимого улова. Важное событие для отраслевого НИИ — обновление научно-исследовательского флота, сообщает корреспондент Fishnews.

За минувшие годы удалось остановить отток кадров из рыбохозяйственной науки. «Каждый третий наш сотрудник — это молодой специалист в возрасте до 35 лет», — заявил директор НИИ.

Отраслевой институт, отметил он, борется за то, чтобы соответствовать развивающему рыбному хозяйству. «Это новый статус, который, я надеюсь, нам будет присвоен, — создание государственного научного центра рыбного хозяйства и океанографии», — заключил Кирилл Колончин.

Ранее ВНИРО опубликовал информацию о ключевых экспедициях, проведенных после объединения рыбохозяйственных НИИ.

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