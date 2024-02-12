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Во ВНИРО напомнили о самых значимых экспедициях за последние пять лет. Фото пресс-службы института

ВНИРО рассказал о главных экспедициях первой «пятилетки» после объединения

В этом году исполняется пять лет с момента, когда все отраслевые научные организации в разных регионах страны вошли в состав Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В объединенном статусе ВНИРО провел ряд крупных экспедиций, отмечают в институте.

Первым таким рейсом стала международная экспедиция на НИС «Профессор Кагановский» в январе — апреле 2019 г. Выйдя из Владивостока 11 января, судно выполнило исследования условий зимовки тихоокеанских лососей в северо-западной части Тихого океана. Затем «Профессор Кагановский» с попутными работами пересек Тихий океан и, взяв в Сиэтле на борт научную команду из представителей Канады, США, Японии и Кореи, выполнил исследования условий зимовки молоди лососей в заливе Аляска. На обратном пути НИС изучал биоресурсы глубоководных поднятий Императорского хребта.

Работ такого масштаба в Тихом океане российская рыбохозяйственная наука не проводила уже многие годы, а съемка зимних скоплений молоди лососей в заливе Аляска вообще проводилась впервые в истории, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Другим ярким событием рыбохозяйственной науки в 2019 г. стала самая масштабная в истории современной России трансарктическая экспедиция на НИС «Профессор Леванидов» по комплексному изучению биоресурсов и экосистем арктических морей России. Ее маршрут пролегал через шесть морей: Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское, Лаптевых, Карское и Баренцево.

Научная программа рейса включала ихтиологические, гидробиологические, океанологические, генетические исследования, наблюдения за морскими млекопитающими и исследования распределения микропластика в океане. В Карском море исследования «Профессора Леванидова» были скоординированы с работами НИС «Академик Келдыш» Института океанологии РАН в рамках соглашения о сотрудничестве с академией наук.

По итогам экспедиции открыты и рекомендованы к освоению два новых промысловых запаса: минтай в Чукотском море и краб-стригун опилио в Карском море.

Одновременно в Волжско-Каспийском бассейне стартовала экспедиция по изучению экологии Волги. Впервые в течение одного сезона были обследованы экосистемы реки от устья до Рыбинского водохранилища, всего свыше 4 тыс. км. Судами ВНИРО была оценена сырьевая база рыболовства, состояние экосистем, гидрологическое и гидрохимическое состояние Волги.

В Азово-Черноморском бассейне в 2019 г. в рамках сотрудничества ВНИРО с Институтом биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН выполнена большая программа совместных исследований Азовского и Черного морей с охватом как прибрежных, так и удаленных от берега районов. В Черном море проведено три экспедиции; в Азовском море — две.

Получены новые данные по биомассе и состоянию запасов шпрота, хамсы, тюльки и других гидробионтов; данные по первичной продукции, развитию желетелого планктона как важнейших компонентов трофической цепи, определяющих рыбохозяйственную продуктивность акваторий.

В ходе экспедиции НИС «Атлантида» в период с 19 ноября 2019 г. по 5 мая 2020 г. были выполнены тралово-акустические съемки антарктического криля в атлантической части Антарктики, как в зоне АНТКОМ, так и за ее пределами. Также исследованы океанологические условия формирования скоплений криля и его дрейфа в открытом океане.

Результаты экспедиции «Атлантиды» подтвердили наличие крупных запасов криля не только в зоне АНТКОМ, но и в смежных с ней районах открытого океана. Даны рекомендации по развитию российского промысла криля.

Впервые за многие десятилетия с борта российского судна и силами российских уполномоченных лиц была осуществлена инспекция иностранных промысловых судов в зоне АНТКОМ. Результаты экспедиции «Атлантиды» укрепили позиции России в международной системе АНТКОМ, создали научную основу возобновлению отечественных промыслов в Антарктике, подчеркнули во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В 2020 г. прошла вторая Беринговоморская экспедиция (первая была проведена около 60 лет назад). В съемках приняли участие три научно-исследовательских судна — «Профессор Кагановский», «ТИНРО» и «Дмитрий Песков». Была охвачена вся российская зона Берингова моря: «Дмитрий Песков» выполнил донные траловые съемки на шельфе с целью оценки запасов рыб, креветок и крабов, ихтиопланктонные съемки молоди минтая. «Профессор Кагановский» провел донные траловые съемки континентального склона для учета запасов минтая, донных рыб, кальмаров, крабов и креветок. НИС «ТИНРО» сделало тралово-акустическую съемку минтая и пелагические съемки по учету молоди тихоокеанских лососей. Часть материала была собрана наблюдателями на промысловых судах.

Получены новые данные о запасах промысловых видов Берингова моря, проанализированы изменения, произошедшие в его экосистеме за последние 60 лет.

Важным направлением Большой Амурской экспедиции, стартовавшей в конце марта 2020 г., было исследование тихоокеанских лососей амурского бассейна.

Последняя крупная Амурская экспедиция проводилась более 80 лет назад, в середине 1930-х гг. Знаний о современном состоянии экосистемы Амура было недостаточно для разработки прогноза ее изменений и рациональной организации рыбного хозяйства в бассейне реки.

«Экспедиция позволила обеспечить рыбное хозяйство региона устойчивой неистощимой сырьевой базой, увеличить ресурсный потенциал отрасли путем развития пастбищной и индустриальной аквакультуры, искусственного воспроизводства осетровых», — отметили в институте.

Каспийская килечная экспедиция на НИС «Исследователь Каспия» и промысловых судах была проведена в июле-ноябре 2020 г. Рейс включал тралово-акустическую и гидрологическую съемки наряду с разработкой новых технологий промышленного рыболовства и переработки кильки.

В 2022 г. по водным артериям европейской части России совершило трансъевропейский переход НИС «Протей». Экспедиция завершилась прибытием судна в порт Керчи.

По всему маршруту следования «Протея» ученые осуществляли рыбохозяйственный мониторинг состояния водных биоресурсов морей и внутренних водоемов. Была проведена оценка условий среды обитания ценных объектов промысла и их кормовой базы. Также специалисты изучили особенности трансформации водных экосистем под воздействием антропогенных факторов в условиях меняющегося климата, проанализировали уровень биологических инвазий и собрали данные по загрязнению вод макропластиком и микропластиком.

В 2023 г. проведены масштабные рыбохозяйственные исследования в Норило-Пясинской водной системе. Целью стали мониторинг состояния водных биоресурсов и среды их обитания, а также разработка научно обоснованных рекомендаций по восполнению ВБР.

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