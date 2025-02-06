Сергей Рябченко: Рыболовные участки — это акцентный вопрос

На государственном уровне очень важно внимательно подойти к срокам компании по перезакреплению рыболовных участков — это чувствительный для рыбной промышленности вопрос, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

«Мы продолжаем следить за движением проекта изменений в правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков и законопроекта о сроках кампании по перезаключению договоров на участки. Потому что именно от решения этих вопросов будет зависеть возможность предприятий участвовать в перезакреплении участков, — рассказал руководитель АПРОХК в интервью Fishnews. — Я не хочу сейчас делать прогнозов, но общение с представителями многих предприятий, которые занимаются промыслом и переработкой тихоокеанских лососей, показывает: в основном те, у кого еще много времени до завершения действия договора, склоняются к тому, чтобы дорабатывать до окончания этого срока и не выходить на процедуру перезаключения без торгов. Ведь за перезаключение потребуется вносить плату. А на сегодняшний день банковские ставки для привлечения кредитных средств очень высоки. Кроме того, нередко у предприятий нет залоговой базы».

По решению Госдумы, законопроект о сроках кампании по перезакреплению участков будет рассматриваться в весеннюю сессию, до 18 февраля идет сбор замечаний и предложений по законопроекту от федеральных и региональных госорганов, напомнил Сергей Рябченко. «Посмотрим, будет ли кампания по перезаключению запланирована на 2025 год или все-таки получится перейти на 2026 год, что, конечно же, обеспечило бы определенные послабления для предприятий», — заявил он.

Президент АПРОХК отметил, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию осенью запросил у отраслевых объединений информацию о возможных мерах государственной поддержки предприятий, идущих на перезаключение договоров без торгов. «Такой поддержкой, на наш взгляд, могло бы стать льготное кредитование. К этому выводу мы пришли и на встрече представителей Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и банковского сектора. Рыболовные участки — это сегодня акцентный вопрос», — подчеркнул Сергей Рябченко.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.