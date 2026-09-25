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АРПП плотно сотрудничает с наукой и образованием, отметил президент ассоциации Георгий МАРТЫНОВ

Дальрыбвтуз пригласил рыбопромышленников Приморья сотрудничать в науке

Проректор Дальрыбвтуза Марина Соколова на заседании совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассказала о возможных направлениях совместной работы в научной сфере.

Заседание совета АРПП прошло в расширенном формате. Представители предприятий рассмотрели прогнозы по ключевых объектам промысла в Дальневосточном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews. Так, заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк рассказал о перспективах по минтаю, ожидаемом вступлении в «сельдевую эпоху» и позитивных изменениях по треске. Также руководитель ТИНРО обрисовал ситуацию по тихоокеанской и япономорской популяциям сардины.

Рассматривались и другие темы. Вузовская наука предлагает рыбопромышленникам развивать сотрудничество по разным направлениям - с таким посылом выступила на совете проректор Дальневосточного государственного технического университета по научной и инновационной деятельности Марина Соколова. Областью для совместного приложения сил может быть реализация проектов через научно-исследовательские работы, участие в грантовых проектах.

Университет готов разрабатывать различные программы для прогнозирования (в том числе прогнозов промысла), заниматься созданием цифровых двойников судна (для мониторинга его состояния и мониторинга водных биоресурсов), цифровых двойников порта. В зоне внимания ученых тематика умного рыболовства и аквакультуры, разработки в сфере функционального питания, медицины и фармакологии, молекулярной генетики.

При этом Марина Соколова обрисовала, как можно обнулить или серьезно сократить расходы на НИР, вернуть средства с помощью налоговых льгот. «Уже накоплен большой пул достаточно гибкого оперирования по финансам, который не делает науку безумно дорогой для бизнесов», — отметила проректор Дальрыбвтуза.

Взаимодействие с вузом нужно развивать и усиливать, причем как в плане науки, так и в плане подготовки кадров, — сошлись во мнении участники совета.

Также на заседании президент ассоциации Георгий Мартынов проинформировал коллег о дорожной карте обновления флота промышленного рыболовства, которую утвердил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Остановились рыбопромышленники и на проблематике перераспределения квот на аукционах. Сложно понять, как такое изменение доступа к ресурсу может сочетаться с обновлением флота, отметили на совете.

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