20 февраля 2019 года

Эксперты призвали высказаться по проекту о крабовых квотах

К обсуждению законопроекта о крабовых квотах должны подключиться не только рыбацкое сообщество, но и смежные отрасли, разные регионы – подчеркнули участники конференции торгово-промышленных палат Северо-Запада.

Процедура оценки регулирующего воздействия – механизм, который призван помочь избежать ошибок и избыточных барьеров для бизнеса. 4 февраля для ОРВ на сайте regulation.gov.ru был размещен резонансный законопроект о введении нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы предлагается по результатам аукционов.

Возможности и проблемы оценки регулирующего воздействия «крабового» законопроекта рассматривались в Санкт-Петербурге на конференции торгово-промышленных палат Северо-Запада. По видеосвязи к обсуждению подключились Архангельская и Мурманская области, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбаки неоднократно заявляли о том, что изменение исторического принципа распределения квот не отвечает ни интересам государства, ни интересам отрасли, подчеркнул член Общественного совета при Росрыболовстве, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. Однако самого законопроекта об аукционах до недавнего времени никто не видел, так что борьба, по словам представителя ЛО ТПП, шла с ветряными мельницами.

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов обратил внимание, что бизнес-сообщество смогло изучить законопроект только тогда, когда он уже был согласован со многими ведомствами, – масштабные для отрасли изменения готовили и согласовывали «в секретном режиме». Разработанные поправки попытались внести в Госдуму без процедуры ОРВ, однако этого удалось избежать.

6 февраля в Росрыболовстве прошло совещание по проекту закона, но происходящее, считает представитель СЗРК, больше напоминает стремление кого-то поставить галочку, что обсуждение с отраслью состоялось.

Предпринимательское сообщество не один год добивалось возможности влиять на изменения в правовой базе на стадии законопроектов – в итоге была введена оценка регулирующего воздействия, отметила бизнес-омбудсмен Ленинградской области Елена Рулева. В целом участие бизнеса в процедуре ОРВ снижается, но в случае с внесением изменений в закон о рыболовстве бизнес проявляет себя активно, поделилась наблюдениями уполномоченная.

Однако срок для публичного обсуждения «крабового» законопроекта отведен очень маленький – всего 15 дней, обратили внимание участники конференции. У документа высокая, а не средняя степень регулирующего воздействия, полагают они.

Росрыболовство неоднократно подчеркивало, что не поддерживает распространение аукционных механизмов на другие объекты промысла, помимо краба. Тем не менее, как показала питерская конференция, обеспокоенность сохраняется. Рыбаки активно реагируют на происходящее, потому что понимают: «это не проблема краба – это проблема всей рыбодобывающей отрасли страны», заявил и.о. генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Из пояснительной записки непонятна очень важная вещь – зачем этот закон, сказал об «аукционной инициативе» Сергей Несветов. Нет ответа на вопрос, для чего выводить краба из уже работающей программы инвестиционных квот.

Аукционы, по мнению представителя СЗРК, приведут к концентрации ресурсов в руках по сути олигархических групп, снижению конкуренции – вопреки утверждениям ФАС, и возвращению «квотных рантье».

К законопроекту не приложены экономические прогнозы, для рассмотрения в регионы документ стал поступать совсем недавно – только после совещания, состоявшегося в Росрыболовстве 6 февраля, обратил внимание Сергей Несветов.

Распоряжение правительства о дорожной карте по развитию конкуренции – то самое, в котором были предусмотрены крабовые торги, – в корне меняет экономическую ситуацию, полагает президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.

В результате нововведений произойдет выдавливание российской рыбной промышленности из российской экономической зоны и с российского рынка, считает эксперт. Среди последствий он видит и удорожание рыбопродукции.

Предложенное регулирование не принесет положительных результатов, поддержал коллег президент Архангельской ТПП Василий Сидоровский.

В целом участники конференции отметили важность эффективного проведения ОРВ законопроекта о крабовых аукционах. Это абсолютно правовая возможность всему рыбацкому сообществу высказаться, подчеркнул Игорь Муравьев. К обсуждению должны присоединиться и смежные отрасли – судостроение, банковская сфера, торговля. Особо отмечена важность участия регионов.

Представители торгово-промышленных палат сообщили, что уже выступили со своими позициями. Важно, чтобы поступающие предложения были учтены, подчеркнул президент мурманской ТПП Сергей Плисов. Бизнес-омбудсмен в Архангельской области Ольга Горелова выразила надежду, что удастся выступить общим северо-западным фронтом.

Игорь Муравьев сообщил, что ТПП в марте запланировала встречу с вице-премьером Алексеем Гордеевым, и отметил, что от ленинградской торгово-промышленной палаты предложил включить в повестку вопрос процедуры ОРВ применительно к законопроекту об аукционах.

На конференции показали, как высказать свое мнение на портале regulation.gov.ru, – инструкция размещена на сайте Fishnews.

Fishnews

