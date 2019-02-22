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Законопроект предусматривает вылов крабов в инвестиционных целях

Крабовый законопроект: успейте высказаться

22 февраля завершается публичное обсуждение проекта закона о крабовых аукционах. С учетом последствий предлагаемых изменений бизнес-объединения и рабочая группа Совета Федерации предложили продлить этот срок.

О чем законопроект

О том, что Минсельхоз России подготовил законопроект по крабовым аукционам, стало известно в конце января. Документ предусматривает введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы предлагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, согласно законопроекту, установит правительство.

Причем если право на добычу по инвестквотам в отношении других видов водных биоресурсов предоставляется на 15 лет, то по квотам добычи крабов в инвестиционных целях регулятор предложил более короткий срок – 10 лет.

О процедуре ОРВ

Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов призвана сделать процесс изменения законодательства более совершенным, помочь избежать ошибок и создания избыточных барьеров для бизнеса. Правила проведения этой процедуры утверждены на федеральном уровне.

Проект федерального закона о крабовых аукционах был размещен для ОРВ на портале regulation.gov.ru 4 февраля, степень регулирующего воздействия предложенных положений была определена как средняя, в связи с этим разработчик ответ на публичное обсуждение 15 рабочих дней.

Однако в бизнес-сообществе практически сразу заявили, что времени слишком мало. Эта позиция была озвучена на совещании, которое замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков проводил 6 февраля. Глава федерального агентства, в свою очередь, заявил журналистам, что претензия к срокам неправомерна.

Тем не менее продолжает озвучиваться позиция, что публичное обсуждение надо продлить: об этом говорилось на конференции торгово-промышленных палат Северо-Запада, на заседании Сахалинской областной думы, об этом же заявила и рабочая группа Совета Федерации.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) проинформировала, что направила свою официальную позицию по проекту закона в Министерство сельского хозяйства и Министерство экономического развития. Указывается, в частности, что разработчик не оценил в должной мере необходимость использования предлагаемого способа регулирования и риски возможных последствий.

На сайте Fishnews размещена инструкция о том, как высказать свою позицию по законопроекту на regulation.gov.ru.

Fishnews
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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