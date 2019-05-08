08 мая 2019 года

Конференция рыбаков: к чему пришли

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле. Принятое по итогам решение отразило ключевые вопросы, на которых нужно сосредоточиться для нормальной работы отрасли.

В последнее время в адрес рыбопромышленных предприятий звучало немало обвинений. В решении конференции приводятся данные, которые показывают: на самом деле отрасль динамично развивается.

Однако, как отметили делегаты и участники конференции, это происходит во многом не благодаря, а вопреки. Экономические достижения, прежде всего, результат благоприятной экономической конъюнктуры и эффективной работы предприятий. Лишь в незначительной степени эти успехи обусловлены нормативно-правовым регулированием со стороны органов госвласти – такой вывод сделан в решении конференции.

Выход закона о крабовых аукционах и судьба исторического принципа распределения квот в целом – вопрос, к которому приковано внимание в отрасли. Делегаты и участники конференции выразили «решительное несогласие с решением Правительства Российской Федерации об изменении базовых принципов отраслевого законодательства». Слом законодательной основы российского рыболовства приведет к глубокому социально-экономическому кризису в прибрежных регионах страны, говорится в итоговом документе.

Регулятор уже не раз делал упор на то, что действующие договоры на доли квот меняться не будут. Но бизнес решил напомнить, как на компаниях на самом деле отразится «крабовый закон»: он изымает половину производственного ресурса, закрепленного за предприятиями в 2018 г.

Не забыли предприятия и то, как готовились изменения. В решении конференции отмечены нарушения процедуры при разработке и рассмотрении закона о крабовых квотах.

«Обстоятельства его подготовки и скорость принятия вызвали бурю эмоций», – констатировал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. Такая реакция, добавил он, связана еще и с тем, что разработка и принятие подзаконных актов часто осуществляются без учета или даже вопреки позиции рыбацкого сообщества.

Закон, предусматривающий изменение доступа к промыслу крабов, принят. Однако теперь должны быть выпущены подзаконные акты. Делегаты и участники конференции призвали правительство обеспечить обязательное проведение оценки регулирующего воздействия этих документов. Процедура ОРВ позволяет обеспечить публичность обсуждения и помогает обнаружить барьеры, которые возникнут после вступления правового акта в силу.

Но отраслевое сообщество беспокоит возможность изменения принципов доступа к промыслу не только крабов, но и других видов водных биоресурсов.

Делегаты и участники конференции решили обратиться в правительство по этому вопросу. Нужно поддержать позицию Минсельхоза о регулярном перераспределении на аукционах части квот ВБР и исключить из дорожной карты пункты о торгах и о выявлении пользователей, имеющих более 35% общего размера квоты добычи. По этому же вопросу представители отрасли решили обратиться и к антимонопольной службе.

Административные барьеры – еще одна тема, которой посвящена значительная часть решения. Когда в прошлом году вносились изменения в законодательство, суда с «закрытой» границей лишились возможности перегружать рыбопродукцию в «районах укрытия» на случай шторма. Теперь эту ошибку нужно устранить, подчеркнули делегаты и участники конференции. Они призвали Госдуму и Совет Федерации рассмотреть законопроект, который обеспечит возможность осуществлять перегрузку продукции из водных биоресурсов, пересадку людей и получать снабжение в безопасных условиях.

Отражены и проблемы в сфере технического регулирования, которые мешают реализации рыбных товаров. Здесь потребуется решение на наднациональном уровне. Правительству предлагается инициировать внесение изменений в пункт 20 технического регламента ЕАЭС.

Предлагается исключить для маломерных судов длиной менее 12 метров норму о том, что для получения разрешения на промысел необходимы документы о соответствии требованиям МКУБ, – пока для такого флота только включена отсрочка до 2020 г.

В целом делегаты и участники конференции призвали учесть предложения, подготовленные объединениями отрасли, экспертным и научным сообществом, в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности – при использовании «регуляторной гильотины», призванной отсечь все лишнее, мешающее эффективной работе. Напомним, что с 1 января 2021 года все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Им на смену, по замыслу властей, придут современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Масштабная встреча представителей рыбного хозяйства показала обилие вопросов, которые стоят перед отраслью. Причем в разных сферах. Решено ежегодно проводить Всероссийскую конференцию работников рыбохозяйственного комплекса – для координации общественно-политической работы по защите законодательных основ и социальной стабильности в рыбохозяйственном комплексе страны.

Всероссийскую конференцию организовали ВАРПЭ, Российский союз работодателей-рыбопромышленников и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства. Среди выступающих – руководители отраслевых объединений, компаний, Росрыболовства, Совета Федерации, Госдумы.

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