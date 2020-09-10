10 сентября 2020 года

Роман Витязев: Марикультура нуждается в системном подходе

Аквакультурной отрасли нужна дорожная карта – с планом-графиком решения проблем и закреплением ответственных лиц в федеральных ведомствах, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

По поручению президента Владимира Путина разрабатывается Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока. В число отраслей – драйверов экономики включат и аквакультуру. Однако направление, от которого ждут большой отдачи, «болеет» целым рядом застарелых проблем.

В корне изменить ситуацию можно только активной работой со стороны профильных ведомств, отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. По его словам, наметившиеся подвижки в решении вопросов отрасли пока не привели к устранению барьеров.

«Наша инициатива – проходить ГЭЭ по умолчанию в территориальных органах Росприроднадзора по месту нахождения пользователя – к сожалению, не была закреплена законодательно. Срок прохождения экоэкспертизы сокращен до месяца, но это нельзя назвать существенным плюсом. Когда тратишь в среднем от полугода до года на подготовку документов к экспертизе, месяц или три – не принципиально. К тому же, как показала практика, в месяц мало кто укладывается, приходится продлевать срок. Не решен и вопрос по снижению требований ГЭЭ – хотя бы в части пастбищной аквакультуры. По сути, ничего не поменялось», - констатировал глава отраслевого объединения в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Проблемы продолжают поднимать на совещаниях различного уровня, но уже нет того накала страстей, который был прежде. Дальневосточный союз предприятий марикультуры старается, во-первых, концентрироваться на мерах, которые действительно могут улучшить, сделать более комфортным законодательство для действующих и потенциальных пользователей, инвесторов, отметил руководитель ДВСПМ. Также отраслевое объединение сосредотачивается на тех инициативах, которые имеют больше шансов быть реализованными. В приоритете точечная концентрация на проблемах, адекватные и проработанные пути их решения во взаимодействии с ответственными федеральными органами исполнительной власти.

«К сожалению, давно наблюдается несистемный подход к проблемам марикультуры ДФО, – подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». – Мы уже неоднократно говорили о том, что отрасли нужна дорожная карта. В идеале – с планом-графиком поступательного решения существующих проблемных вопросов по приоритету, с закреплением конкретных ответственных лиц в каждом из ФОИВов. Конечно, это ускорило бы устранение нынешних барьеров».

Он обратил внимание, что марикультура имеет мощный потенциал и может внести немалый вклад в экономику.

В Федеральном агентстве по рыболовству за аквакультуру отвечает заместитель руководителя ведомства Василий Соколов. «Но Василий Игоревич, как высококлассный специалист, вынужден параллельно заниматься целым рядом других направлений рыбной промышленности, – отметил Роман Витязев. - И здесь, по нашему мнению, необходимо, чтобы управление аквакультуры Росрыболовства скоординировало и усилило свое взаимодействие с другими ФОИВами, от которых зависят решения текущих вопросов, а также с отраслевыми бизнес-объединениями, сконцентрировавшись на актуальных темах».

Тем более что у марикультуры и на Дальнем Востоке, и на Юге России проблемы в основном одни и те же, напомнил председатель ДВСПМ.

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