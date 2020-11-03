Новости
Важность оперативного выпуска приказов о распределении квот обсудили на онлайн-конференции Fishnews

Предприятия рассчитывают на своевременное распределение квот

Ежегодно предприятия с нетерпением ждут выхода приказов о распределении квот вылова по пользователям. Важность оперативного выпуска этих документов и объемы допустимого улова главы отраслевых ассоциаций обсудили на онлайн-конференции Fishnews.

Недавно Минсельхоз опубликовал приказ об утверждении общего допустимого улова на 2021 г. Согласно принятой процедуре, ОДУ затем распределяется по видам квот. Затем выходят приказы Росрыболовства о распределении квот по пользователям.

Эти документы определяют промысловые перспективы для предприятий, а значит, малейшая задержка с выпуском приказов вызывает волнение у рыбаков.

Чем раньше станут известны объемы, которые отводятся пользователям на предстоящий год, тем лучше, подчеркнули руководители рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на онлайн-конференции Fishnews.

«Чем раньше выходит информация о квотах по предприятиям, тем лучше, в том числе для того чтобы они могли планировать свою производственную деятельность», – подчеркнул президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Многие пользователи предварительно рассчитывают свои объемы на основании имеющихся данных, рассказал он.

Своевременный выход приказов поможет быстро и без потерь исправить ошибки, если они будут допущены в документе.

«Надеемся, что в первой декаде декабря приказ уже будет подписан», – отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Комментируя ОДУ на 2021 г., руководитель АРПП обратил внимание на сокращение допустимого улова по глубоководным крабам. Суммарно разрешенный для добычи объем крабов-стригунов ангулятуса и красного снизился примерно на 3 тыс. тонн. Между тем недавно определена компания, которая купит доли квот этих объектов с обязательствами по строительству судов. «Что будет через несколько лет для тех, кто купил [доли квот – прим. ред.], совсем неизвестно», – сказал Георгий Мартынов.

Он также напомнил о непростой ситуации с палтусами: с добычей этих объектов связан целый «набор» проблем – тут и нахлебничество косаток, и рост пресса со стороны донных жаберных сетей.

Участники конференции также обратили внимание на ситуацию, когда объект переходит в категорию видов водных биоресурсов, для которых устанавливается ОДУ. Важно, чтобы в этом случае оперативно распределялись доли квот. Сейчас, например, в «одуемые» переведен колючий краб Северо-Охотоморской подзоны. Разрешенный для освоения объем невелик – 130 тонн, однако предприятия ждут, когда состоится распределение на основании истории добычи.

«Хотелось бы, чтобы этот процесс был ускорен и предприятия, по крайней мере, к распалению льда могли зайти и попробовать поработать на колючем крабе Северо-Охотоморской подзоны, где они работали до этого в 2018 году», – отметил президент ассоциации Хабаровского края Сергей Рябченко.

Он также выразил надежду, что своевременно будет выпущены документы по рекомендованным объемам вылова, чтобы рыбаки успешно сработали и на неквотируемых объектах.

В конференции участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУдальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Все материалы

Крупным планом

Лицензирование поставок живой рыбы и морепродуктов нужно отменить, считают в отраслевых объединениях

Лицензия для краба: есть ли смысл?

Линия по разделыванию рыбы на «тушку» барабанного типа (Peruza)

Marique: новое имя – проверенные технологии

Добыча лосося в Хабаровском крае в 2020 г. Фото предоставлено Степаном Шишманом

Что произошло с лососем

Рыбопромышленники Приморья вкладываются в развитие береговой переработки. Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

Инвестиции вопреки

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.