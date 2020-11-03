03 ноября 2020 года

Предприятия рассчитывают на своевременное распределение квот

Ежегодно предприятия с нетерпением ждут выхода приказов о распределении квот вылова по пользователям. Важность оперативного выпуска этих документов и объемы допустимого улова главы отраслевых ассоциаций обсудили на онлайн-конференции Fishnews.

Недавно Минсельхоз опубликовал приказ об утверждении общего допустимого улова на 2021 г. Согласно принятой процедуре, ОДУ затем распределяется по видам квот. Затем выходят приказы Росрыболовства о распределении квот по пользователям.

Эти документы определяют промысловые перспективы для предприятий, а значит, малейшая задержка с выпуском приказов вызывает волнение у рыбаков.

Чем раньше станут известны объемы, которые отводятся пользователям на предстоящий год, тем лучше, подчеркнули руководители рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на онлайн-конференции Fishnews.

«Чем раньше выходит информация о квотах по предприятиям, тем лучше, в том числе для того чтобы они могли планировать свою производственную деятельность», – подчеркнул президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Многие пользователи предварительно рассчитывают свои объемы на основании имеющихся данных, рассказал он.

Своевременный выход приказов поможет быстро и без потерь исправить ошибки, если они будут допущены в документе.

«Надеемся, что в первой декаде декабря приказ уже будет подписан», – отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Комментируя ОДУ на 2021 г., руководитель АРПП обратил внимание на сокращение допустимого улова по глубоководным крабам. Суммарно разрешенный для добычи объем крабов-стригунов ангулятуса и красного снизился примерно на 3 тыс. тонн. Между тем недавно определена компания, которая купит доли квот этих объектов с обязательствами по строительству судов. «Что будет через несколько лет для тех, кто купил [доли квот – прим. ред.], совсем неизвестно», – сказал Георгий Мартынов.

Он также напомнил о непростой ситуации с палтусами: с добычей этих объектов связан целый «набор» проблем – тут и нахлебничество косаток, и рост пресса со стороны донных жаберных сетей.

Участники конференции также обратили внимание на ситуацию, когда объект переходит в категорию видов водных биоресурсов, для которых устанавливается ОДУ. Важно, чтобы в этом случае оперативно распределялись доли квот. Сейчас, например, в «одуемые» переведен колючий краб Северо-Охотоморской подзоны. Разрешенный для освоения объем невелик – 130 тонн, однако предприятия ждут, когда состоится распределение на основании истории добычи.

«Хотелось бы, чтобы этот процесс был ускорен и предприятия, по крайней мере, к распалению льда могли зайти и попробовать поработать на колючем крабе Северо-Охотоморской подзоны, где они работали до этого в 2018 году», – отметил президент ассоциации Хабаровского края Сергей Рябченко.

Он также выразил надежду, что своевременно будет выпущены документы по рекомендованным объемам вылова, чтобы рыбаки успешно сработали и на неквотируемых объектах.

В конференции участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

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