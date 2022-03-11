Новости
Логотип Ассоциации добытчиков минтая

Российские добытчики минтая подчеркивают приверженность принципам устойчивого рыболовства

Ассоциация добытчиков минтая проводит консультации по ситуации с экологическими сертификатами российских промыслов. В объединении подчеркнули, что АДМ и предприятия-участники продолжат следовать принципам ответственного и устойчивого рыболовства.

Морской попечительский совет (MSC) опубликовал официальное заявление по ситуации с MSC-сертификацией российских промыслов в текущих условиях. В нем отмечается, что веденные в отношении России санкции могут привести к потере MSCертификатов российскими промыслами, так как сертификационные компании будут ограничены в возможности проведения необходимых аудиторских, гарантийных и надзорных мероприятий. Об ограничениях в работе сертификационных компаний днем ранее объявила Аssurance Service International (ASI).

«Мы сожалеем о таком решении наших международных партнеров и надеемся, что будут найдены пути решения сложившейся ситуации. Экологическая сертификация – это важнейший элемент глобальной работы по защите Мирового океана и сохранению запасов водных биоресурсов для будущих поколений. АДМ и предприятия-участники продолжат придерживаться принципов ответственного и устойчивого рыболовства, руководствуясь международными стандартами, а также Кодексом ответственного рыболовства ФАО. Все реализуемые нами научные и природоохранные программы будут выполняться в полном объеме вне зависимости от статуса сертификации», - заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Как заявили Fishnews в объединении, внедрение в России принципов ответственного и устойчивого рыболовства – ключевое направление работы АДМ. Ежегодно объединение финансирует программу научных наблюдателей, осуществляющих мониторинг и сбор биологической информации на промысле минтая во всех районах Дальневосточного бассейна. Ассоциация поддерживает серию уникальных морских исследований по оценке влияния тралового промысла на морских млекопитающих и птиц. По инициативе и при финансовой поддержке АДМ ведутся научные работы по совершенствованию орудий лова для повышения их селективности.

В своем сообщении MSC указывает, что организация не может влиять на результаты независимой научной оценки промыслов, принудить к отзыву или приостановке сертификатов промысла, обратили внимание в ассоциации. Также отмечается, что в текущих условиях независимые организации по сертификации могут столкнуться с трудностями в осуществлении своей деятельности на территории России. Как рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, надзор за работой сертификационных компаний осуществляет Аssurance Service International (ASI). 9 марта организация сообщила, что приостанавливает свою деятельность для всех видов сертификации по географическому региону «Россия».

«Из заявления ASI непонятно, как это решение отразится на уже полученных сертификатах», - отметил Алексей Буглак. Он подчеркнул, что исполнительная дирекция ассоциации проводит консультации с сертификационной компаний для выработки возможных вариантов действий. «Исключение российских промыслов из программы MSC приведет к существенному дисбалансу на мировом рынке сертифицированных водных биоресурсов, особенно по таким объектам, как минтай, треска, лососевые. Это приведет к перестройке сформировавшихся на мировом рынке цепей поставок рыбопродукции», – заключил глава АДМ.

В объединении отметили, что АДМ - крупнейший клиент программы MSC не только в России, но и в международном масштабе. В 2018 г. был успешно ресертифицирован промысел минтая в Охотском море. В марте 2021 г. получен сертификат для промысла в Восточно-Сахалинской подзоне, в июле была завершена сертификация второго по величине промысла в Западно-Беринговоморской зоне, в сентябре АДМ сертифицировала минтаевый промысел в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.