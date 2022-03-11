Российские добытчики минтая подчеркивают приверженность принципам устойчивого рыболовства

Ассоциация добытчиков минтая проводит консультации по ситуации с экологическими сертификатами российских промыслов. В объединении подчеркнули, что АДМ и предприятия-участники продолжат следовать принципам ответственного и устойчивого рыболовства.

Морской попечительский совет (MSC) опубликовал официальное заявление по ситуации с MSC-сертификацией российских промыслов в текущих условиях. В нем отмечается, что веденные в отношении России санкции могут привести к потере MSC -с ертификатов российскими промыслами, так как сертификационные компании будут ограничены в возможности проведения необходимых аудиторских, гарантийных и надзорных мероприятий. Об ограничениях в работе сертификационных компаний днем ранее объявила Аssurance Service International (ASI).

«Мы сожалеем о таком решении наших международных партнеров и надеемся, что будут найдены пути решения сложившейся ситуации. Экологическая сертификация – это важнейший элемент глобальной работы по защите Мирового океана и сохранению запасов водных биоресурсов для будущих поколений. АДМ и предприятия-участники продолжат придерживаться принципов ответственного и устойчивого рыболовства, руководствуясь международными стандартами, а также Кодексом ответственного рыболовства ФАО. Все реализуемые нами научные и природоохранные программы будут выполняться в полном объеме вне зависимости от статуса сертификации», - заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Как заявили Fishnews в объединении, внедрение в России принципов ответственного и устойчивого рыболовства – ключевое направление работы АДМ. Ежегодно объединение финансирует программу научных наблюдателей , осуществляющих мониторинг и сбор биологической информации на промысле минтая во всех районах Дальневосточного бассейна. Ассоциация поддерживает серию уникальных морских исследований по оценке влияния тралового промысла на морских млекопитающих и птиц. По инициативе и при финансовой поддержке АДМ ведутся научные работы по совершенствованию орудий лова для повышения их селективности.

В своем сообщении MSC указывает, что организация не может влиять на результаты независимой научной оценки промыслов, принудить к отзыву или приостановке сертификатов промысла, обратили внимание в ассоциации. Также отмечается, что в текущих условиях независимые организации по сертификации могут столкнуться с трудностями в осуществлении своей деятельности на территории России. Как рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, надзор за работой сертификационных компаний осуществляет Аssurance Service International (ASI). 9 марта организация сообщила, что приостанавливает свою деятельность для всех видов сертификации по географическому региону «Россия».

«Из заявления ASI непонятно, как это решение отразится на уже полученных сертификатах», - отметил Алексей Буглак. Он подчеркнул, что исполнительная дирекция ассоциации проводит консультации с сертификационной компаний для выработки возможных вариантов действий. «Исключение российских промыслов из программы MSC приведет к существенному дисбалансу на мировом рынке сертифицированных водных биоресурсов, особенно по таким объектам, как минтай, треска, лососевые. Это приведет к перестройке сформировавшихся на мировом рынке цепей поставок рыбопродукции», – заключил глава АДМ.

В объединении отметили, что АДМ - крупнейший клиент программы MSC не только в России, но и в международном масштабе. В 2018 г. был успешно ресертифицирован промысел минтая в Охотском море. В марте 2021 г. получен сертификат для промысла в Восточно-Сахалинской подзоне , в июле была завершена сертификация второго по величине промысла в Западно-Беринговоморской зоне , в сентябре АДМ сертифицировала минтаевый промысел в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне .

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