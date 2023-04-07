В правилах закрепления лососевых участков учтут предложения Камчатки

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудили «критерии добросовестности» при перезаключении договоров пользования участками для добычи анадромных видов.

«Мы обсудили, каким образом будет происходить переоформление лососевых участков для добычи. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе, и мы с сенаторами от Камчатского края, с депутатом Госдумы Ириной Яровой при поддержке Росрыболовства вырабатываем взвешенные подходы к определению добросовестных участников рыболовецкой деятельности, для которых продление будет осуществляться в преференциальном режиме. Договорились об основных критериях, к которым будут относиться: инвестиции в переработку, объем перерабатываемой продукции на собственных мощностях и вклад в социально-экономическое развитие нашего региона», — рассказал Владимир Солодов.

Ранее Камчатский край направил в межведомственную рабочую группу свои предложения по определению критериев. Часть этих предложений вошла в список, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Напомним, межведомственная рабочая группа по вопросам распределения рыболовных участков (РЛУ) для добычи анадромных видов рыб была создана Минсельхозом и впервые собралась в конце декабря. Тогда глава Росрыболовства поручил собрать от регионов предложения по «критериям добросовестности» пользователей участков и «критериям инвестиционного нормирования». Второе заседание прошло в конце марта.

По данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке для добычи анадромных видов рыб сформировано 1626 морских и речных рыболовных участков, из которых 99,5% предоставлено под промышленное рыболовство. В 2027-2028 гг. истекает срок действия большинства договоров.

На встрече обсудили еще один актуальный для Камчатки вопрос — меры по борьбе с ННН-промыслом.

«На Камчатке успешно реализуется эксперимент по ограничению перевозки лососевой икры в личном багаже. Наметились следующие шаги по реализации инициатив Камчатского края, связанных с борьбой с браконьерством. Другие регионы Дальнего Востока хотят присоединиться к эксперименту», — обратил внимание Владимир Солодов.

Напомним, в рамках эксперимента с территории региона в багаже или ручной клади авиапассажиров можно вывезти не более 10 кг икры непромышленного изготовления на одного человека за один рейс.

При отсутствии икры используется зелёная наклейка. В случае, если пассажир перевозит красную икру в объеме менее 10 кг, то используется желтая наклейка. Бирка красного цвета выдается, если багаж или ручная кладь, возможно, содержат икру непромышленного изготовления в объеме более 10 кг.

Для перевозки икры свыше 10 кг необходимы: чек на приобретение продукции, сертификаты, декларации о соответствии единым требованиям по качеству и безопасности (удостоверения качества производителя), а также наличие маркировки изготовителя на транспортной или (и) потребительской таре. На Камчатке эксперимент будет проводиться до 1 августа 2025 г.

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