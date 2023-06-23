«Региональные квоты», налоги и госконтроль: ассоциация Приморья обсудила общеотраслевую повестку

Изменения по сбору за пользование водными биоресурсами, крабовые аукционы и второй этап инвестквот, контроль рыболовства и идея «региональных квот» — совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассмотрел самые актуальные темы отрасли.

Одной и главных новинок законодательного регулирования в отрасли стал пересмотр системы уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Ставки сбора пересмотрены, введены вычеты по нескольким основаниям. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья предложила рассмотреть вопросы по применению новых норм налогового законодательства на расширенном заседании Общественного совета при управлении ФНС по Приморскому краю. Встречу планируется провести 27 июня во Владивостоке. Готовность участвовать в обсуждении выразила представитель законодательной власти — сенатор от Приморья Людмила Талабаева, сообщил Георгий Мартынов.

Предприятия уже направляют к заседанию общественного совета вопросы в налоговой сфере.

Готовится ассоциация и к семинару, проведение которого анонсировала военная прокуратура Тихоокеанского флота. Руководитель АРПП рассчитывает рассказать в своем докладе о проблемах избыточного контроля со стороны пограничной службы на лососевой путине.

Живое обсуждение на совете ассоциации вызвала тема «региональных квот», сообщает корреспондент Fishnews. Власти Магаданской области, напомним, предложили часть разрешенных для освоения объемов отводить для распределения на уровне субъектов Федерации. Такую инициативу объяснили необходимостью обеспечивать работу для небольших предприятий прибрежных территорий и снабжать рыбой местное население.

Свою концепцию таких квот предложила и администрация Приморского края. Однако бизнес-сообщество региона к новшеству относится с осторожностью. Георгий Мартынов напомнил, как долгое время шла работа над созданием нынешней концепции промышленного и прибрежного рыболовства. «Мы с вами бились за единое промысловое пространство десять лет», — обратил внимание президент АРПП. Объемы для «региональных квот» отрежут от уже работающих квот, опасаются в объединении.

В подзоне Приморье ресурсы в основном неквотируемые; многие промысловые объекты выведены из регулирования через общий допустимый улов и их добыча открыта для всех желающих, ссылаются в ассоциации.

Руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко подчеркнул, что власти Приморского края ведут речь только о рыбных объектах, прежде всего о минтае. Чтобы небольшие предприятия, которые работают на промысле «неодуемых», могли продолжать работу весной, когда в прилове попадается минтай. Пойманная рыба должна идти на рынок, и, с учетом числа жителей, для такого распределения предполагается задействовать совсем небольшие объемы.

Участники заседания совета обратили внимание, что эти вопросы можно решить и не через «региональные квоты», без изменения закона. «Прецедент создания нового квот всегда чреват», — выразил опасения первый вице-президент ассоциации Александр Васьков. Уже сейчас в федеральном законе список видов квот вылова разросся до 14 пунктов.

С другой стороны, понятно, почему вообще заходит речь о таких механизмах, как «региональные квоты», прокомментировали рыбопромышленники. Есть потребности мелкомасштабного прибрежного рыболовства, возникает вопрос и о том, как выводить из «серой» зоны рыбу, которая сейчас идет на местные рынки. Хотя и тут не совсем понятно: если расширится доступ к ресурсам, откажутся ли от своего дела браконьеры? Сомнений много.

Участники заседания напомнили о практике азиатских стран, где в отрасли активно используется саморегулирование и это также помогает бороться с незаконным ловом. Но как этот опыт ляжет на российскую почву? К тому же, обратил внимание Александр Васьков, в случае с саморегулированием тоже встает вопрос о целом ряде изменений законодательства.

Разговор получился интересным — поднято много тем и это обсуждение предстоит продолжить, резюмировал Георгий Мартынов.

Также на совете руководство ассоциации рассказало о том, как идет подготовка подзаконных актов по второму этапу инвестиционных квот и крабовых аукционов и какие есть нюансы в уже вышедших документах.

Президент АРПП пригласил предприятия принять участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, а также в Первой международной конференции по непрерывной холодильной цепи — все эти события ждут рыбаков в сентябре. А в октябре должна вернуться к работе международная рыбопромышленная выставка в Циндао.

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