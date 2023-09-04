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В свежем номере журнала «Fishnews — Новости рыболовства» мы рассказываем о тех, кто вносит вклад в развитие отрасли

Кто едет на выставку с Fishnews

Совсем скоро — с 27 по 29 сентября — в Санкт-Петербурге будут проходить Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В свежем номере журнала «Fishnews — Новости рыболовства» к встрече профессионалов мы рассказываем о тех, кто вносит вклад в развитие отрасли.

Выставка в Северной столице ежегодно собирает предприятия рыбной промышленности и связанных с ней отраслей. На страницах свежего выпуска «Fishnews — Новости рыболовства» — также и промысловики, дистрибьюторы рыбной продукции, производители оборудования для флота и береговой переработки, орудий лова, компании, выпускающие продукцию для аквакультуры.

Интересно, что те, кто много лет занимался добычей рыбы, ищет новые ниши и предлагает сервисные решения, интересные для коллег-рыбаков. Компания «Тройка» — традиционный участник лососевой путины на севере Приморского края. В интервью Fishnews руководитель предприятия Юлия Беликова рассказала не только о специфике промысла красной рыбы в Приморье, но и о том, как родилась идея по созданию цифрового сервиса для выбора места хранения и для оптовой торговли рыбой.

Впереди у предприятий — крабовые аукционы и второй этап инвестиционных квот. Один из важнейших участников этого этапа в жизни отрасли — банковский сектор. Какими видят перспективы в рыбной промышленности в Россельхозбанке, обрисовал начальник управления по работе с клиентами департамента крупного бизнеса РСХБ Илья Солодухин.

«Сейчас у отрасли большая инвестиционная программа. И те рентабельность, которую мы видим в отчетности компаний, нас устраивает. Поэтому растут амбиции в плане кредитования рыбного бизнеса», — отметил он.

Рыбакам также предстоит опробовать новую систему распределения рыболовных участков. К чему готовятся регионы и отраслевые ассоциации, мы рассказали в статье «Рыбаков ждут большие перемены по участкам».

Какие задачи стоят в связи перезакреплением акваторий для промысла в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» также рассуждают губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Генеральный директор отраслевого выставочного оператораExpo Solutions Group Иван Фетисов поделился подробностями не только предстоящей выставке в Санкт-Петербурге, но и отраслевых событий на зарубежных площадках — в Циндао и Стамбуле.

Новый выпуск журнала будет представлен на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Также вы можете подписаться на наши издания. В этом вам поможет руководитель профильного отдела Антонина Лопатникова — по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

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Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий Лимаренко

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий Соколов

Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

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