Судостроители рассчитывают на ударный конец года

Хотя график строительства флота под инвестквоты к концу третьего квартала снова начал сбиваться, Минпромторг рассчитывает, что в этом году рыбная промышленность получит от 16 до 20 новых судов.

План-график сдачи рыболовных и краболовных судов, обнародованный в конце февраля, предусматривал передачу в 2023 г. рыбакам 20 «новостроев». Из них по факту сдано 9 судов, и есть информация, что к ним до конца года добавится в лучшем случае еще 10. Об этом рассказал 25 сентября на заседании рабочей группы в Совете Федерации первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По словам замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Ирины Ориничевой, несколько судов находятся в финальной фазе достройки и готовятся к сдаче в ближайшие месяцы. Как сообщает корреспондент Fishnews, в этот список входят «Андромеда», «Скорпион» и «Лев» на «Пелле», «Гандвик-1» и «Капитан Соколов» на Северной верфи, «Вайгач» на «Красном Сормове» и «Сергей Приходько» на верфи братьев Нобель.

«В варианте, который мы бы предложили рассматривать как базовый, получается плюс 7 еще по этому году, а всего 16, — подытожила Ирина Ориничева. — Но у нас есть запасные варианты». Строительство сразу трех судов, по данным Минпромторга, может завершить Находкинский судоремонтный завод. Кроме того, камчатский НПЦ «Торсиотест» тоже намеревается сдать МРС «Апача» в этом году.

Замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев уточнил, что для судна «Андромеда», которое фактически достроено, найден новый инвестор. Траулер находится в процессе передачи РК «Согра» и закрепления за этим проектом инвестквот. «По нашим прогнозам, все должно произойти до конца года», — доложил замглавы федерального агентства.

Сложной остается ситуация со среднетоннажными судами, строительство которых было начато на верфи братьев Нобель (входит в концерн «Калашников») для камчатского РПЗ «Сокра». По словам директора по программам развития гражданских отраслей промышленности концерна Всеволода Бабушкина, после банкротства компании-заказчика и расторжения договоров на инвестквоты два траулера, готовность которых завод оценивает соответственно в 42% и 11%, фактически остаются бесхозными. И пока непонятно, найдется ли инвестор, готовый достраивать эти суда, или они пойдут на металлолом.

Члены рабгруппы обсудили ход подготовки нормативно-правовых актов, которые требуются для реализации изменений в законе о рыболовстве. По словам Сергея Митина, из 17 подзаконных актов вышло уже 13, еще один был исключен из этого перечня, а остальные планируется принять до конца октября.

Одним из наиболее резонансных стал проект постановления правительства, касающийся коэффициентов выпуска продукции для заводов, построенных под инвестквоты. Первая версия, обнародованная Минсельхозом, вызвала массу нареканий со стороны отраслевых ассоциаций, однако в результате обсуждения на различных площадках удалось выработать компромиссную редакцию.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев напомнил, что проект постановления трижды рассматривался на рабочей группе по регуляторной гильотине с участием министерства. Он подчеркнул, что Минсельхоз очень внимательно отнесся к замечаниям рабгруппы, назвав это «хорошим примером конструктивной работы».

Позиция Росрыболовства, сформированная с учетом мнения рыбаков, уже направлена в Минсельхоз, отчитался Андрей Яковлев. В свою очередь директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры министерства Евгений Кац напомнил, что отбор инвестиционных квот уже идет, заявительная кампания закончится в начале декабря. «И сегодня Росрыболовство объявило о том, что оно проводит аукционы. Приказ соответствующий они тоже вывесили», — проинформировал глава департамента.

Рабочая группа также рассмотрела вопрос о выполнении поручения по сохранению за малым и средним бизнесом объемов крабовых квот. В адрес Совета Федерации поступило обращение Восточно-промысловой компании (ВПК) из Хабаровского края, которая пожаловалась на крайне незначительные объемы добычи краба, которые останутся на долю МСП после распределения ОДУ по новым правилам. По расчетам ВПК, ресурсное обеспечение предприятия по сравнению с уровнем до первого этапа крабовых аукционов снизится в 50 раз. По некоторым видам крабов годовые объемы добычи окажутся даже меньше, чем минимальный суточный вылов, что не позволит получить разрешение на промысел. Аналогичные расчеты привели и другие хабаровские компании.

Сергей Митин попросил Минсельхоз и Росрыболовство отнестись серьезно к вопросу о защите интересов малого предпринимательства с учетом грядущих крабовых аукционов. Его коллега по комитету Геннадий Орденов также предложил регулятору на следующем заседании рабгруппы представить более подробную информацию о предприятиях малого и среднего бизнеса, которых затронула реформа, и их количестве по бассейнам.

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