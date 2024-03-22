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Результаты работы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и задачи на 2024 г. обсудили на общем собрании объединения

Георгий Мартынов продолжит руководство АРПП

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья переизбрала президентом объединения на новый срок Георгия Мартынова. С небольшим перерывом он возглавляет АРПП с 2007 г.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья в нынешнем году продолжит заниматься вопросами развития поставок продукции российских рыбаков на внутренний и внешние рынки, снятием избыточной административной нагрузки и решением других вопросов отрасли. Результаты работы АРПП и задачи на 2024 г. обсуждались на общем собрании объединения, сообщает корреспондент Fishnews.

Одним из главных направлений для экспертов ассоциации остается проработка возможных изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Это базовый для организации промысла документ, в который разными структурами постоянно предлагаются поправки, и очень важно детально прорабатывать формулировки с точки зрения сохранения ресурсной базы и интересов рыбной отрасли Приморского края, отмечают в ассоциации.

Необходимо, считают в АРПП, вернуться и к вопросу о вывозных таможенных пошлинах. Понятно, что нужно пополнять государственный бюджет, однако к списку продукции, которая попадает под действие экспортных пошлин, требуется подойти дифференцированно — ассоциация уже направляла свои предложения по этому поводу в правительство, сообщил первый вице-президент АРПП Александр Васьков.

Взаимодействие с федеральными и региональными властями — неотъемлемая часть работы отраслевого объединения. Руководство АРПП входит в состав самых разных консультативных органов — президент ассоциации Георгий Мартынов напомнил предприятиям о том, что на всех этих площадках можно поднимать волнующие бизнес вопросы.

Обмениваться опытом и находить решения общих проблем помогает участие в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Георгий Мартынов входит в его состав с момента основания КС в 2020 г. Здесь глава АРПП работает совместно с руководителями ассоциаций с Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, коллегами из объединений, представляющих определенные направления рыбного хозяйства.

«Мы считаем, что это очень важный координационный орган, который позволяет рыбацкому сообществу выступать единым блоком», — сказал о совете президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

«Отфильтровывать» избыточные административные требования для рыбной промышленности помогает участие в отраслевой рабочей группе по «регуляторной гильотине».

Активное обсуждение на собрании ассоциации развернулось вокруг предстоящей обязательной цифровой маркировки икры. Новшество вызывает вопросы у производителей. Также Георгий Мартынов обратил внимание предприятий на размещенный на regulation.gov.ru проект постановления об обязательной маркировке консервов и призвал направить свои предложения и замечания.

Нынешний год для Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья — юбилейный. «Нам исполняется 30 лет. К этому рубежу мы подходим с желанием продолжать работать, несмотря ни на какие сложности. Надеемся на взаимодействие с отраслевым регулятором, с правительством Российской Федерации для развития рыбной отрасли Дальнего Востока и страны в целом», — подчеркнул в интервью Fishnews Георгий Мартынов.

АРПП объединяет более 30 предприятий. Состав ассоциации отражает структуру рыбохозяйственного комплекса — c организациями в сфере рыбодобычи, переработки, аквакультуры, логистики и портовой деятельности, производства оборудования и отраслевого образования.

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