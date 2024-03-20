Детали проведения второго этапа программы инвестквот и крабовых аукционов, возможности для роста потребления рыбы внутри страны, принципы работы на внешних рынках и налоговое регулирование рыбной промышленности. Все эти темы были в рабочей повестке Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в течение 2023 года. Президент АРПП Георгий Мартынов прокомментировал наиболее резонансные вопросы отрасли в интервью Fishnews.

— Георгий Геннадьевич, прошлый год был насыщенным для рыбной отрасли. Начали действовать законодательные изменения, принятые ранее: например, запущена вторая волна инвестиционных квот, проведены новые крабовые аукционы. И также приняты решения в регулировании, которые будут применяться в дальнейшем: по тем же рыболовным участкам . Что бы выделили вы? Каким стал 2023 год для предприятий Приморского края?

— Год был непростым. Событий было много, но основное — реализация второго этапа инвестквот и крабовых аукционов. Это изменения, влияющие на экономику отрасли, ситуацию на внутреннем и внешнем рынках.

Если взять программу инвестиционных квот, то на нее в Дальневосточном бассейне отводится до 44% доступных для промысла объемов ключевых объектов — минтая и сельди (20% на первый этап, 20% — на второй и 4% — донаделение участников первого этапа). Плюс у компаний-участниц предполагается наличие «исторических» квот. Также прошли крабовые аукционы. Получается, что небольшим предприятиям, лишившимся высоколиквидных промысловых ресурсов, выживать будет очень сложно.

Мы видим, что отрасль закредитована. По нашим оценкам, кредитная нагрузка приближается к триллиону рублей. Выполнение судостроительной части программы идет непросто. Из 106 судов, которые должны быть построены в рамках первого этапа (а это и рыболовные суда, и краболовы), сдано на конец года 22. Вопрос также о качестве строительства, об оснащении строящегося флота. Рыбопромышленники, например, говорят о том, что доступные сейчас для установки двигатели расходуют больше топлива. Это значит, что себестоимость продукции будет расти.

При этом в условиях санкций ситуация с рынками сбыта очень сложная. Недавно я был в командировке в Китае: китайские коллеги дружелюбно настроены, они готовы покупать у нас значительные объемы, но по низким ценам. Ограничения, которые вводятся в странах, куда идет уже переработанная рыбная продукция российского происхождения, могут повлиять и на закупки Китая в натуральном выражении. По крабу рынки также нестабильные.

Поэтому мое личное убеждение: мы были правы в 2022 году, когда выступали за то, чтобы не торопиться со вторым этапом квот под инвестиции до подведения итогов первого. Думаю, что с каждым годом мы будем в этом все больше и больше убеждаться. Уже звучат предложения продлить предельные разрешенные сроки строительства судов. Это ли не подтверждение нашей правоты?

— Но определенный импульс отрасль получила. Есть и построенные суда, и береговые заводы.

— Никто не говорит, что флот обновлять не нужно. Мы не против инвестиционных квот. Но мы предлагали государству обратить внимание на необходимость строительства среднетоннажного флота, ведь должны быть возможности для освоения тех же пелагических видов — сардины-иваси, скумбрии, сайры. Российские рыбаки успешно добывают иваси: по итогам прошлого года ее вылов составил свыше 540 тыс. тонн — рекордные цифры. Однако уловы идут на выпуск рыбной муки и жира. Это тоже востребованная продукция. Но главная, наверное, задача отрасли — кормить страну. Сардина-иваси, сайра — как раз те доступные по цене виды рыб, которые всегда пользовались спросом у людей. Поэтому мы выступали за то, чтобы «разбавить» линейку объектов инвестиций среднетоннажным флотом.

— В прошлом году вы занимались еще и тематикой сбора за пользование водными биоресурсами.

— Да, это еще одно важное изменение в рыбной отрасли. Соответствующий закон вышел в 2022 году. Принято решение о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Льгота по уплате сбора в размере 15% от норматива была отменена практически для всех категорий пользователей. При этом предусмотрен механизм вычета. Он еще только обкатывается, возникает много вопросов.

Наша ассоциация одной из первых обратила внимание на то, что надо помочь предприятиям сориентироваться в изменениях. Мы выступили инициаторами обсуждения новшеств по сбору за пользование водными биоресурсами на площадке Общественного совета при управлении ФНС по Приморскому краю. Во встрече участвовала член Совета Федерации от региона Людмила Талабаева, ведь именно законодатели работают с изменениями Налогового кодекса.

Сейчас настройка системы вычетов продолжается. Надеемся, что предприятия будут сталкиваться как можно более с меньшим количеством вопросов. А если таковые будут возникать, мы обратимся к коллегам из налоговой службы, в Совет Федерации, чтобы добиваться решения.

— Приморский край по объемам добычи тихоокеанских лососей уступает другим регионам Дальнего Востока, тем не менее и в Приморье есть предприятия, которые работают на этом промысле, это члены ассоциации. Какие вопросы возникают по предстоящему перезакреплению рыболовных участков?

— Да, уловы на общем фоне скромные, но добыча лосося у нас ведется в северных районах края. Для этих территорий это очень важная социально-экономическая составляющая. И здесь хотелось бы обратить внимание на большую проблему. В первых числах июня в крае откроется лососевая путина, но в середине июля многие рыбаки вынуждены будут прекратить работу в связи с окончанием срока действия договора на рыболовные участки.

Существующая нормативная правовая база не позволяет оперативно, до конца путины, продлить договоры пользования РЛУ. Мы обратились по этому вопросу к госорганам. Если этот вопрос вовремя не решить, предприятия потеряют в объемах добычи, это отразится на их финансово-экономическом состоянии, на ситуации в районах, на показателях рыбной отрасли Приморского края в целом.

Есть и вопросы, которые относятся ко всем лососевым участкам — в том числе в других регионах. Наши предприятия и предприятия других субъектов Федерации и так организовывали охрану РЛУ, но теперь появляется обязательство по производственному контролю: хочется понять, как все это будет работать.

Социально-экономические обязательства пользователей участков для вылова анадромных рыб — здесь тоже пока не ясно, что это будут за обязанности. Но очень важна дифференциация для разных регионов, ведь везде свои возможности промысла и сложно сравнивать, например, Приморье и Камчатский край.

Но главное — это формула, которую отраслевой регулятор предложил в декабре для расчета платы за перезаключение договора на участок без торгов. В нее заложен, например, среднегодовой объем добычи на участке за четыре года — а здесь я хочу обратить внимание, что 2023 год, например, был максимальным по уловам в ряду нечетных лет, поймали около 609 тыс. тонн. Также для расчета предложено применять ставку сбора за пользование водными биоресурсами — а она, как я уже говорил, выросла. Получается довольно-таки солидная сумма, которую необходимо внести, чтобы договоры были перезаключены. Не учитываются прежние инвестиции, а ведь рыбопромышленники уже вкладывались, к примеру, в переработку. Поэтому к вопросу платы нужно вернуться, обсуждать его. По крайней мере, дать бизнесу возможность уплаты в рассрочку. Но опять предполагается финансовая нагрузка на отрасль. А все это отражается на себестоимости продукции.

— В прошлом году ассоциация совместно с Владивостокским государственным университетом провели научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления». Как вы считаете, такие площадки для обсуждения вопросов отрасли, в том числе внутри региона, нужны? Мне показалось, что было очень интересно.

— Отрасль сильна традициями. И нам тоже хотелось бы заложить традицию по проведению таких встреч.

В прошлом году нам поступило предложение от ученых ВВГУ — наших давних партнеров, с которыми мы готовили не один проект. Экономисты пригласили в гости рыбаков, чтобы обменяться мнениями, что происходит в экономике российского рыбопромышленного комплекса. И действительно, получилась очень интересная беседа. Выступали члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока из Хабаровского, Камчатского краев, руководители других отраслевых объединений, члены АРПП, рыбохозяйственная наука.

Был отмечен рост себестоимости продукции, сложные экономические процессы в отрасли. Поднятые темы были интересны средствам массовой информации и вызвали общественный резонанс.

В этом году поступило аналогичное предложение. Новую встречу, на наш взгляд, можно было бы посвятить рынкам сбыта. Существуют определенные вопросы по экспорту. Хотелось бы остановиться детально и на внутреннем рынке — есть поручение президента увеличивать потребление рыбной продукции внутри страны. Можно было бы пригласить представителей дипломатического корпуса зарубежных стран. Думаю, это тоже дополнительные возможности для поиска предприятиям отрасли не совсем привычных рынков сбыта.

— Вы не раз говорили, что важно заниматься вопросами развития глубоководных промыслов. И здесь на слуху тема глубоководных крабов. Важно, что власти не стали включать доли квот на добычу этих объектов в список для второго этапа аукционов?

— Да. Крабы — это те объекты, которые позволяли пионерам глубоководного промысла развивать это направление. В том числе и по рыбам. Мне кажется, сейчас инвестиционные процессы «заперты» прежде всего в Охотском и Беринговом морях и по тем объектам, которые и так давно осваиваются практически на 100%. А глубоководный промысел — это другая Вселенная, это как раз та сырьевая база, которая поможет нам увеличивать российский вылов.

Наши предприятия достигли в работе на больших глубинах беспримерных успехов. Но изъятие квот на добычу глубоководных крабов после первых аукционов усложнило работу таких новаторов. Поэтому мы поддерживаем исключение глубоководных видов из второго этапа и работаем над тем, чтобы в дальнейшем решения в сфере госрегулирования помогали развитию перспективных промыслов.

— Вопросы, которые были в сфере внимания ассоциации в 2023 году, остаются в повестке и на нынешний год? И программа инвестквот и аукционов, и строительство флота, и рыболовные участки.

— Безусловно. И хочу отметить, что вопросы рыбного хозяйства Приморского края и сфера деятельности АРПП не ограничиваются только рыболовством. Это еще и, например, логистика. Принято решение о строительство портовой инфраструктуры — для Приморья это архиважно. Необходимо развивать и судостроение, и судоремонт. Вопрос, который напрямую связан с работой рыбной промышленности, — перспективы Восточного полигона. Возможно, в общей структуре перевозок грузов по железной дороге рыбная продукция занимает незначительную долю, но это продовольственные, стратегически важные, товары.

Кроме того, мы считаем важным поддержать доставку рыбы по стране автомобильным транспортом. Весомую долю в себестоимости при такой транспортировке занимают расходы на топливо и плата в системе «Платон». К сожалению, идея господдержки автоперевозок рыбопродукции понимания у Министерства транспорта не нашла (и логика ведомства очень странная). Но ассоциация продолжит добиваться изменения подходов: доставка автотранспортом — это востребованный рынком, удобный способ, это возможность разгрузить железную дорогу.

В завершение хотелось бы отметить, что 2024 год — юбилейный для Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Нам исполняется 30 лет. К этому рубежу мы подходим с желанием продолжать работать, несмотря ни на какие сложности. Надеемся на взаимодействие с отраслевым регулятором, с правительством Российской Федерации для развития рыбной отрасли Дальнего Востока и страны в целом.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Март 2024 г.