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Волнующий рыбопромышленников вопрос платы за участки не остался без внимания на сессии ВЭФ «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока»

Что на ВЭФ сказали о перезакреплении рыболовных участков

Тему платы за перезакрепление рыболовных участков затронули участники отраслевой сессии на Восточном экономическом форуме. Представители госорганов сообщили, что обсуждение этого вопроса на федеральном уровне продолжается.

Волнующий рыбопромышленников вопрос не остался без внимания на сессии ВЭФ «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока», сообщает корреспондент Fishnews. Первым на предстоящем перезаключении договоров на рыболовные участки остановился губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона подчеркнул, что необходимо создавать условия для долгосрочного развития. Это важно для отрасли и для территорий, в жизнь которых она вносит большой вклад. «Чтобы наша, извините за выражение, курица, которая несет золотые яйца для Дальнего Востока, продолжала их нести. Не пустить ее на суп, — привел образное сравнение губернатор Камчатки. — И обеспечить в долгосрочном горизонте экономику Дальнего Востока».

Владимир Солодов выразил уверенность, что удастся найти такое решение, которое обеспечит объективный размер платы для рыбаков, с необходимостью рассрочки. И позволит направить средства в бюджеты соответствующих уровней — «а не только на развитие и укрепление нашей банковской системы». Тема продолжает обсуждаться с правительством, сообщил глава региона.

О продолжении обсуждения заявила и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Вопрос с платой за участки она назвала самой злободневной темой. Депутат напомнила, что группа парламентариев внесла на рассмотрение ГД законопроект о протяженном во времени платеже за участки, и отметила, что рассрочка должна быть жизнеспособной. Предусмотренный сейчас постановлением правительства механизм уплаты фактически в один год 70% всей суммы вряд ли можно считать таким послаблением, и понятно, что по этому поводу от предприятий поступило большое количество обращений, заявила зампред Госдумы.

Она отметила, что в правительстве от обсуждения вопроса «никто не прячется»: тема прорабатывается с аппаратом кабмина. «Действительно, если есть не вполне взвешенные решения, они же корректируемые. Значит, нужно выходить на обсуждения и на диалог», — подчеркнула Ирина Яровая.

В своем выступлении на ВЭФ депутат сделала акцент на роли рыбной отрасли в жизни прибрежных территорий. Формат диалога, когда федеральные и региональные органы исполнительной власти обсуждают вопросы вместе с законодателями и, что очень важно, с отраслью — единственный ключ к правильным решениям, обратила внимание парламентарий.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что вопрос лососевых участков (а на рыболовных участках, напомним, добывается в том числе красная рыба) сложный. Но выразил надежду, что совместными усилиями регулирующий механизм будет найден.

«Мы же сделали преимущественное право, мы не выставили [участки] на аукционы, хотя могли, наверное. Мы пытаемся сохранить [участки] у тех предприятий, потому что там создана инфраструктура, там работают люди — все понятно. Но должна быть справедливая плата в федеральный бюджет», — подчеркнул руководитель Федерального агентства по рыболовству.

При этом он обратил внимание, что средства, поступающие от предоставления доступа к ресурсу, идут на государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса. А это важно для решения актуальных для рыбной промышленности задач — строительства научно-исследовательского флота, спасательных судов, обеспечения воспроизводства водных биоресурсов и т.д.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
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