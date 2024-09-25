Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

На Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Сант-Петербурге поставщики рыбы и морепродуктов активно общались с российскими и зарубежными закупщиками. Но не только.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий собирают в Санкт-Петербурге предприятия и некоммерческие организации рыбной отрасли из самых разных регионов. В этом году организаторы анонсировали участие более 400 компаний.

Представители рыбного бизнеса и все, кому интересно поработать с рыбопромышленниками, приезжают сюда не только в качестве экспонентов, но и как посетители. Столичный регион, Приморский край, Камчатка, Сахалинская, Калининградская, Ростовская области — этим география участников Seafood Expo Russia не ограничивается. Иностранные представители прибыли на форум и выставку из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, ближнего и дальнего зарубежья.

Чем порадуют предприятия внутренний рынок

Со своим стендом не первый год в Seafood Expo Russia участвует группа K-Flot, объединяющая карельские рыбопромысловые компании. «Основной акцент в этом году у нас сделан на продукцию нашего нового ярусолова», — рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. В этом году карельские рыбаки ввели в эксплуатацию судно ярусного лова «Гандвик-1», построенное в России, на Северной верфи. Продукция с нового ярусолова сейчас полностью будет идти на внутренний рынок, отметил руководитель регионального объединения.

Еще одна важная позиция в ассортименте предприятий Карелии — северная креветка. Добыча этого объекта развивается в Баренцевом море в последние годы, и специалисты считают, что у промысла хорошие перспективы.

«В нынешнем году мы с хорошими объемами отработали на промысле креветки», — отметил Илья Раковский. При этом он обращает внимание, что эта продукция также отправляется на российский рынок.

Участники форума и выставки в рамках деловой программы, как и в прошлом году, обсуждали, каким образом усиливать позиции рыбы и морепродуктов в питании россиян. Повышению потребления было посвящено сразу два круглых стола: позиции сверяли поставщики рыбной продукции, ритейл, рестораторы, госорганы. Тема вышла на новый уровень после принятия федеральным правительством дорожной карты по популяризации рыбной продукции на внутреннем рынке.

Современному потребителю интересны удобные в приготовлении продукты. При этом актуальным остается тренд на здоровое питание. Российские рыбопромышленные холдинги предлагают российской рознице и такие продукты.

Так, на стенде холдинга «Норебо» нам дали попробовать «бакаляо» по-мурмански. Это филе трески, выдержанное в рассоле из воды и специально привезенной морской соли из Туниса, указано на упаковке. Продукция продается под брендом «Бореалис»: производители позиционируют его как возможность попробовать настоящий вкус дикой морской рыбы.

Потенциальным закупщикам на выставке «Норебо» представлял и консервы, которые выпускаются на заводе в Калининградской области. С представлением о том, что консервы — продукция, популярность которой уходит в прошлое, в холдинге не согласны. Линейка с овощами и добавлением риса, булгура как раз и рассчитана на современного потребителя, который следит за своим питанием и в то же время не готов тратить много времени на готовку.

На выставке с продукцией и возможностями поставок знакомятся закупщики из других стран, российские федеральные сети и крупные региональные дистрибьюторы. «Практически покрытие по всей России», — рассказали в «Норебо».

«С ритейлом есть хорошие возможности обсудить, как развивать те или иные продукты», — оценил возможности выставочной площадки генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий Бурков. Общение участников рынка помогает найти варианты подачи продукции в рознице, интересные потребителю. Сейчас переработчики и ритейлеры в поисках таких решений для креветки.

Оборудование, упаковка, проектирование судов и многое другое

С техническими решениями для своих предприятий посетители и участники выставки знакомятся на стендах компаний по выпуску оборудования и оснащения для промысла и производства рыбной продукции. Важно, что здесь саккумулированы решения именно для рыбной отрасли, обратил внимание Анатолий Бурков.

Новшеством выставки этого года стала организация специальной экспозиции судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global. В ней, например, участвовал Владивостокский морской рыбный порт. «Здесь мы представляем наш сервис по перевалке и мультимодальной доставке рыбопродукции из зоны вылова до конечного получателя, — рассказали представители предприятия. — Это единый тариф под контролем одного мультимодального оператора».

Выставка дает возможность оперативно пообщаться с представителями предприятий из самых разных регионов страны. «Огромный пласт вопросов решается за эти дня», — отметил и.о. начальника отдела экспедирования Владивостокского рыбного терминала Андрей Лилко.

Традиционно большой раздел посвятили аквакультуре — он один из самых популярных у посетителей, отмечает генеральный директор компании — оператора выставки и форума «Экспосолюшенс групп» Иван Фетисов.

Организатором выставочно-форумного мероприятия является Росрыболовство. Свои наработки на Seafood Expo Russia ежегодно представляют и организации, подведомственные Федеральному агентству по рыболовству. ВНИРО — в сфере научного обеспечения отрасли, Главрыбвод — в пополнении водных биоресурсов, ЦСМС — в обеспечении мониторинга промысла. Центр демонстрирует и результаты внедрения в отрасли цифровых технологий. Так, в этом году была представлена возможность в электронном формате обращаться за тестированием ТСК.

Что нового

Интересной новинкой форума и выставки стала, например, витрина визиток, где можно было поискать возможных партнеров и оставить свою карточку.

В перерывах между переговорами можно было сделать фото на память в стилизованных фотозонах и отметиться на интерактивной карте участников форума и выставки.

Впервые в рамках Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia был организован отраслевой товарищеский матч по футболу: соревновались команда организаторов во главе с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым и команда участников, капитаном которой стал председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов. И болельщики, и участники не только играли, но и развивали деловые контакты.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Фоторепортаж с форума и выставки смотрите в рубрике «События» на сайте Fishnews.