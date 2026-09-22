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Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в этом году удивляла новинками. Производители развивают категорию через предложение необычных вкусов и сочетаний, продуктов Ready-To-Eat и Ready-To-Cook. Также участники приготовили в этом году форматы для внутри- и межотраслевого общения.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября. Здесь собрались крупнейшие промысловые компании, переработчики, трейдеры, предприятия аквакультуры и все те, кто обеспечивает технические и технологические решения для рыбной отрасли.

В этом году внимание на выставке привлекало стремление производителей предложить интересные продукты для розничного потребителя. Так, компания «Ультра Фиш» приехала на Seafood Expo Russia с новой линейкой в тренде Ready-To-Cook — медальонами из горбуши в нескольких гастрономических сочетаниях.

Производители стремятся заинтересовать потребителей новыми сочетаниями и вкусами

Холдинг «Антей» нацелился на развитие в России розничного рынка крабовой продукции. Помимо классических продуктов (в том числе столь популярных у посетителей живых крабов), производитель представил новые форматы для розницы — риет и паштет с добавлением мяса краба, салатное мясо в скин-упаковке, опилио в скин-упаковке, готовые блюда — том ям и сырный суп с мясом краба, Омега-3 из печени краба.

«На мой взгляд, основной посыл отрасли и компаний — добытчиков: помимо традиционного экспорта, обеспечить для российского потребителя возможность распробовать краба и включить в свой рацион», — заявил Fishnews генеральный директор ГК «Антей» Александр Ремета.

Повысить доступность для потребителя можно, в том числе предлагая разнообразные продукты с крабом в составе, считают в холдинге. «Мы идем по этому пути, не снижая качества», — отметил Александр Ремета.

Стремление добытчиков развиваться в категории продукции для B2C-сегмента — заметная тенденция. «Мы пошли в производство продукции в индивидуальной упаковке для розницы и HoReCа», — рассказал генеральный директор компаний «Невод» и «Велес-Снек» Олег Мячин. Именно в этой нише интересно развиваться береговым заводам, здесь у них есть дополнительные возможности по сравнению с производством на судах, считает рыбопромышленник.

На новые форматы работы с конечным потребителем сделал акцент в своем выступлении на Международном рыбопромышленном форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Сегодня предприятия рыбохозяйственного комплекса вместе с переработчиками разрабатывают новые линейки продукции, я считаю, что это очень важно», — заявил глава ведомства. Он добавил, что на рынке становится больше продукции в индивидуальной упаковке и готовых решений.

На выставку бизнес приезжает не только представить свои продукты и укрепить партнерские связи. Сюда отправляются и за техническими и технологическими возможностями для новых проектов. Специалисты ГК «Гидрострой» в этом году изучали предложения для товарной аквакультуры: группа компаний много лет занимается воспроизводством в Сахалинской области кеты и горбуши, а теперь рыбоводы смотрят в сторону выращивания кижуча и форели. Для успешной работы предстоит учесть множество тонкостей. На площадке в Санкт-Петербурге обсуждали в том числе и опыт в этой сфере.

«Тут много компаний, которые представляют оборудование, комбикорма», — прокомментировал руководитель группы аквакультуры «Гидростроя» Владимир Самарский.

Традиционно было продемонстрировано оборудование для аквакультуры

Представляют на выставке не только товарную аквакультуру, но и пополнение рыбных запасов в режиме искусственного воспроизводства. «Мы всегда делаем акцент на возобновлении водных биологических ресурсов. Это то, чем мы занимаемся», — прокомментировал концепцию участия в Seafood Expo Russia начальник Главрыбвода Дан Беленький. Он отметил, что специалисты учреждения держат планку по выпуску молоди, а по некоторым видам и наращивают объемы.

На Seafood Expo Russia компании также организуют и свои площадки для профессионального общения. Так, компания «Дефа» провела бизнес-конференцию для партнеров — федерального ритейла, дистрибьюторов и переработчиков. «Инфолайн» представил видение среднесрочных перспектив рынка, «Перекрёсток» рассказал, каким будет портрет потребителя, эксперты «Дефа» — об ассортиментых позициях с большим потенциалом, а «СберУниверситет» обрисовал возможности для цифровой трансформации. Таким образом организаторы конференции решили сформировать общую картину на трехлетний период.

В рамках деловой программы форума обсуждали вопросы развития потребления и российского рынка рыбы и морепродуктов, экспортные направления, сотрудничество со странами БРИКС, аквакультуру, состояние промысловых биоресурсов и многие другие темы.

Через год предстоит собраться вновь — подготовка к новому Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий уже стартовала.

Больше фотографий — в репортаже в рубрике «События»

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставкакижучкрабросрыболовствофорель
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Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

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