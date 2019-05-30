Дальневосточный научно-промысловый совет вновь собрался на весеннее заседание на Камчатке. Представители рыбохозяйственного комплекса из разных регионов в течение двух дней обсуждали подготовку к лососевой путине и другие важные для отрасли темы.

Всего на Дальнем Востоке в этом году прогнозируется вылов 461 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Какие ожидания от путины в Камчатском крае, в интервью Fishnews рассказал новый министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

– Андрей Георгиевич, в этом году вновь одобрены стратегии промысла лососей по регионам. Какие основные принципы заложены для Камчатского края?

– Принятие региональных стратегий – это новация, ее внедрили не так давно. Стратегия фиксирует основные моменты организации лососевой путины: сроки начала и завершения промысла, режим проходных дней, ограничения. Хорошо, что таким образом заранее озвучиваются базовые принципы, причем в их выработке и принятии участвует достаточно большое количество опытных специалистов.

Но нужно отметить, что стратегия носит рекомендательный характер. Предусмотренные в ней принципы затем могут меняться на основании научных данных.

Стратегия, предложенная для Камчатского края, выдержана на уровне среднемноголетних значений, с учетом специфики «нерыбного» для западного побережья года. При этом учтено, что для Западной Камчатки подходы горбуши все равно ожидаются достаточно серьезные.

– Путина в крае традиционно будет организована по бассейновому принципу, когда объемы вылова устанавливаются на группу участков и пользователь сам определяет, какие из них задействовать?

– Да, этот принцип сохраняется, он хорошо себя зарекомендовал. На мой взгляд, на Камчатке сегодня реализован один из лучших механизмов регулирования промысла лосося.

– Успешную работу краевой комиссии по анадромным на федеральном уровне отмечают ежегодно.

– Это заслуга коллектива, который занимается вопросами регулирования промысла, а также результат конструктивной позиции рыбаков: они заинтересованы в сохранении запасов и с пониманием относятся к мерам, принимаемым комиссией. Конечно, как и в любом процессе, есть шероховатости. Но комиссия, я думаю, обеспечивает эффективное регулирование добычи и в конечном итоге сохранение запасов водных биоресурсов.

Успешная практика подтверждается хорошими результатами по вылову тихоокеанских лососей: добытые в прошлом году объемы стали рекордными за всю историю наблюдений.

– Периодически предлагается внести изменения в порядок формирования и работы комиссий по анадромным. С такими инициативами выступала и Камчатка: например, о том, чтобы сбалансировать состав комиссии. Сейчас есть какие-то предложения, возможно, они уже прорабатываются на федеральном уровне?

– Мы традиционно выступаем за то, чтобы расширить полномочия комиссии в части регулирования орудий промысла. У федерального органа власти существуют определенные опасения по поводу того, что можно выпустить из рук очень важный рычаг и в результате появится много проблем.

Однако существуют ситуации, когда решение по орудиям лова нужно принять оперативно, а для выхода приказа Минсельхоза, как известно, требуется длительное время – это касается как введения ограничений, так и их снятия. Можно было бы определить некие пределы, в которых решения по орудиям лова могли бы принимать комиссии по анадромным. Пока это только идея, она не обсуждалась с Федеральным агентством по рыболовству. Мы не говорим о том, что нужно все направления передать на региональный уровень, но по каким-то элементам регулирования это вполне возможно.

– Хотелось бы также напомнить о прогнозах вылова для Камчатки на лососевую путину.

– Объемы, утвержденные Отраслевым советом по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве для Камчатского края, высоки – это 320,5 тыс. тонн. Основу составляет горбуша Карагинской подзоны – 180 тыс. тонн.

На Западной Камчатке ожидается вылов около 50 тыс. тонн горбуши, – как я уже говорил, достаточно значительные подходы для «нечетного» года. В целом на западном побережье к освоению рекомендовано порядка 100 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

– С учетом таких подходов потребуется ли на приемке лосося помощь флота? И будут ли принимать уловы новые береговые заводы?

– За последние годы на Камчатке построено более двух десятков современнейших рыбоперерабатывающих заводов. Инвестиции составили 38млрд рублей.

Такое развитие позволило увеличить объемы вылова и переработки. В прошлую путину максимальный суточный вылов превысил 16 тыс. тонн (до 2018 года эта цифра редко составляла 10 тыс. тонн). На берегу в прошлую путину переработано 316 тыс. тонн лосося: это 215,5 тыс. тонн на западном побережье и 100,5 тыс. тонн на восточном.

В 2019 году будут принимать лососевые уловы и новые современные заводы компаний «Витязь-Авто», «Укинский лиман», «Тымлатский рыбокомбинат».

Готовятся предприятия края и к тому, чтобы пригласить на приемку перерабатывающий флот, в том числе из других дальневосточных регионов.

– Обсуждалась ли уже тема межведомственного взаимодействия по рыбоохране на период путины? Какие усилия будут приложены в этом направлении?

– Ежегодно в преддверии путины губернатор Камчатского края собирает Координационное совещание по обеспечению правопорядка. На этих заседаниях обсуждаются вопросы взаимодействия правоохранительных органов.

Вопрос незаконной добычи в регионе стоит особенно остро: влияет масштаб территорий, ценность и объемы охраняемых биоресурсов. Возможности федеральной рыбоохраны при этом ограничены. И здесь большое спасибо рыбакам, они оказывают содействие инспекторам, в том числе через обеспечение техникой, транспортными средствами, горюче-смазочными материалами. Предприятия серьезно вкладываются в сохранение рыбных запасов, и это дает результат.

Хочется отметить также роль Федерального агентства по рыболовству. Обладая административными полномочиями, оно сумело грамотно выстроить рыбоохранную работу совместно с рыбаками. Благодаря этому браконьерство на тех реках, где осуществляется легальный промысел, сведено к минимуму. Браконьеры фактически выдавливаются с этих водных объектов.

– Северо-Восточное теруправление Росрыболовства уже два подряд получает звание лучшего.

– Совершенно верно. На мой взгляд, на Камчатке в рамках ограниченных федеральных ресурсов сегодня реализована лучшая модель по охране водных биоресурсов. Могу смело это заявить, так как на прежнем месте работы непосредственно занимался направлением борьбы с незаконным промыслом. Сейчас по пути Камчатского края идут и другие регионы. Мне кажется, это показатель эффективного взаимодействия, направленного на достижение единой цели – защиты рыбных запасов.

– Компании Камчатского края активно включились в программу инвестиционных квот. Однако механизм пока новый, и инвесторы столкнулись с проблемами. Какую поддержку предприятиям оказывает региональное правительство?

– Да, механизм хоть и востребован, но новый и недостаточно проработанный. Инвесторы столкнулись с рядом проблем: не хватает четкого регулирования по контролю и сопровождению проектов ответственными федеральными органами исполнительной власти.

Компании «Витязь-Авто» и «Укинский лиман» взяли на себя достаточно большие обязательства, в том числе инвестиционные, выполнили их, на наш взгляд, в полном объеме, однако не получили тот ресурс, на который рассчитывали.

Глава нашего региона Владимир Иванович Илюхин активно участвует в решении этой проблемы. На мой взгляд, сработала некая нерасторопность бюрократической машины, которая оказалась просто не готова к новому, достаточно непростому с организационной точки зрения процессу. Компании могли бы уже осваивать инвестиционные квоты, получать дополнительный финансовый результат, обеспечить рабочие места и поступления в бюджет.

Теперь нужно добиться, чтобы такая ситуация не повторялась в дальнейшем. Сейчас предложен проект изменений правовой базы по инвестиционным квотам.

– Какие инвестиционные проекты, реализуемые в рыбном хозяйстве края, вы могли бы сейчас отметить?

– Камчатский край – лидер в стране по объему инвестиций в рыбохозяйственный комплекс. Предприятия в том числе реализуют свои проекты, используя различные меры государственной поддержки.

Вы уже отмечали активное участие наших пользователей в программе инвестиционных квот. Договоры, которые компании края заключили с Росрыболовством, предусматривают строительство 8 береговых заводов и 3 современных среднетоннажных сейнеров-траулеров. Колхоз имени Ленина строит эти суда на калининградских верфях – в ближайшее время, надеюсь, они будут введены в эксплуатацию; общая сумма инвестиций – порядка 4 млрд рублей.

Недавно также стало известно о результатах третьей заявочной кампании по инвестиционным квотам: одобрены новые проекты камчатских организаций по строительству крупнотоннажного флота и развитию береговой переработки.

В крае предусмотрены меры поддержки для проектов, которые признаны особо значимыми и масштабными. Сейчас статус особо значимых получили три проекта по строительству рыбоперерабатывающих заводов, еще два проекта – по созданию перерабатывающих комплексов в Олюторском и Карагинском районах – признаны масштабными.

15 рыбохозяйственных организаций получили статус резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Объем инвестиций по этим проектам – свыше 9 млрд рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» реализуется 7 инвестиционных проектов по строительству перерабатывающих заводов. Из них четыре планируется ввести в эксплуатацию уже в нынешнем году.

В целом за период действия региональных отраслевых программ, начиная с 2010 года, поддержку за счет средств краевого бюджета – 488 млн рублей – получило 38 современных проектов.

Новые инвестиционные проекты позволяют создавать рабочие места, повышать налоговые поступления. Надеемся, что эта работа будет продолжена. Понятно, что с учетом последних изменений сложно сохранять инвестиционную активность. Рассчитываем, что появится некоторая стабильность – я имею в виду сохранение исторического принципа, это очень важно для компаний.

– Камчатка традиционно выступает с предложениями по совершенствованию федерального законодательства о рыболовстве. Какие вопросы регион считает важным решить в ближайшее время?

– Если говорить о стратегии, то очень важным, повторюсь, является сохранение исторического принципа и защита инвестиционной составляющей. Предприятия, которые вкладываются в развитие отрасли, должны быть защищены от перемен в неблагоприятную сторону. Сейчас есть ряд инициатив по защите инвестиционной активности бизнеса.

Важно ответственно относиться к любой нормотворческой деятельности. Иначе у нас проблемы появляются там, где их не видишь. Например, рыбаки столкнулись с тем, что уловы водных биоресурсов в «районах укрытия» они могут перегружать, а рыбопродукцию – нет. При этом проблема возникла технически: ни пограничники, ни Минсельхоз, ни Росрыболовство не ставили цель создать сложную ситуацию. Вопрос с перегрузами нужно как можно скорее решить. Сейчас в Госдуму с этой целью внесен законопроект.

Для нас очень важна оперативность и прозрачность принятия решений по правилам рыболовства. Работа над их текстом идет уже больше года. Необходимо выпустить документ. В частности, реализовать до конца те возможности, которые планировалось предусмотреть для судов с RSW-танками.

Актуальна также тема переоформления договоров на рыбопромысловые участки на договоры на рыболовные участки.

Большие проблемы вызвал федеральный административный регламент о предоставлении водных биоресурсов в пользование в части наделения объемами КМНС. Получилось, что для освоения предлагается дробное число морского зверя. Губернатор уже обратился по этому вопросу в Росрыболовство, в ведомстве сообщили, что ищут решение.

Маргарита Крючкова, газета « Fishnews Дайджест»

Май 2019 г.