20 июля 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

В центре внимания на этой неделе оказались обсуждения инициатив по возвращению аукционов, требования погранслужбы к судам, которые перевозят рыбу, изменения закона о госгранице.

Готовится чрезвычайная конференция

ВАРПЭ собирается подготовить чрезвычайную конференцию работников рыбохозяйственного комплекса – чтобы коллективно обсудить угрозы разрушения исторического принципа и распределения части квот через аукционы. Об этом президент ассоциации Герман Зверев сообщил по итогам заседания Комиссии РСПП хозяйству и аквакультуре. На встрече обсуждались угрозы возврата аукционов – поводом стал доклад ФАС о состоянии конкуренции в рыбной отрасли.

Участники заседания поддержали законопроект, который недавно внесла в Госдуму сенатор Елена Афанасьева: установить мораторий на изменение перечня видов квот до того, как завершится 15-летний срок действия договоров о закреплении доли квоты вылова в морских водах.

Уже в понедельник, 23 июля, вопрос о крабовых квотах планируется обсудить на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Хотели как лучше?

Еще в 2016 г. депутаты Приморского края предложили внести в закон изменения и решить вопрос с проходом через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые следуют из одного района промысла в другой. В апреле прошлого года Госдума РФ приняла поправки в первом чтении.

Однако затем депутаты ГД внесли целый ряд дополнений и документ разросся до нескольких страниц. По смыслу получилось, что суда лишатся возможности перегружать продукцию из водных биоресурсов в «районах укрытия». Отраслевые объединения перед третьим чтением попросили депутатов не торопиться, однако Дума ждать не стала и 18 июля приняла закона. Совсем скоро обсудить изменения предстоит сенаторам.

Сюрпризы от пограничной службы

СМИ на этой неделе активно писали о требовании Пограничной службы к транспортировке рыбы. ФСБ не замедлила отреагировать. Центр общественный связей ведомства разослал комментарий, согласно которому использовать для перевозки суда, принадлежащие иностранным лицам, нельзя. Пусть даже и речь идет о договоре фрахтования российской компанией и российском флаге. Между тем, как отмечают в отраслевых бизнес-объединениях, под угрозой большие объемы транспортировки рыбопродукции.

Участок за 15 миллионов

Росрыболовство 17 июля провело первый электронный аукцион по предоставлению в пользование рыбоводного участка. Торговался РВУ площадью около 68 га в Приморском крае, в Японском море. Цена лота в итоге превысили 15 млн рублей.

В самом федеральном агентстве полагают, что работа на электронной площадке позволяет сделать процедуру распределения участков более прозрачной, безопасной и доступной. Впереди – аукционы еще по 45 участкам в Приморье.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru