05 декабря 2019 года

Что обсуждал конгресс

Конгресс рыбаков, который ежегодно проходит во Владивостоке, – форум с многолетней историей. И хорошо узнаваемый бренд. Сейчас многие задают вопрос: как эта площадка вписывается в весьма насыщенный календарь отраслевых событий? В 2019 г. подготовка конгресса проходила в непростых условиях, но форум все же состоялся.

Наиболее интересные обсуждения традиционно развернулись вокруг предоставления права на добычу, тем более что форум собрался незадолго до первого аукциона по распределению нового вида квот на вылов крабов.

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была заявлена тема XIV Международного конгресса рыбаков, проходившего во Владивостоке с 3 по 4 октября. Наиболее интересные обсуждения традиционно развернулись вокруг предоставления права на добычу, тем более что форум собрался незадолго до первого аукциона по распределению нового вида квот на вылов крабов.

Говорилось также о реализации программы инвестиционных квот, о проблемах госконтроля.

Новые пути развития помогает найти обмен опытом между странами. Этот посыл вполне оправдала панельная дискуссия «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, мировой опыт». На обсуждении собрались представители машиностроительных, инжиниринговых и рыбопромышленных компаний, а также финансовых структур и госорганов из России, Исландии, Никарагуа, Латвии и других стран.

Своими рецептами развития рыбного хозяйства поделились исландские специалисты. Добиться успехов им помогло максимально полное использование биоресурсов: целые институты и научные центры северной республики работают на то, чтобы обеспечить отрасль инновационными решениями.

Какие пути есть для развития российского инжиниринга и производства оборудования для отрасли, рассказали генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко и генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

«Большой интерес в этом году вызвали доклады с презентацией конкретных технологических решений для промысла и переработки, судоремонта и судостроения. То есть именно то, что не связано с политикой и относится к насущным рабочим вопросам, – комментирует руководитель проектов в сфере рыбопереработки медиахолдинга Fishnews Наталья Сычёва. – Например, видеопрезентации исландских компаний, хотя и смотрелись порой как фантастический фильм, привлекли внимание всего зала: на соседних рядах обсуждали увиденное, комментировали, задавали конкретные вопросы разработчикам оборудования. Да, большая часть отраслевиков пока скептически оценивает возможность оснащения своих цехов роботами, лазерами и рентгенами – сложно, дорого, да и покупатель на «безголовку» не жалуется. Но, как показывает опыт той же Исландии, нельзя останавливаться в развитии и никогда не поздно вступать на этот путь. Особенно если обстоятельства настолько сокращают объемы ресурса, что бизнес оказывается перед выбором: уйти или выжить во что бы то ни стало».

Традиционно нашлось о чем побеседовать аквафермерам Дальнего Востока. Проблемы использования электронного сервиса для формирования рыбоводных участков «Аквавосток», вопросы частного лососеводства, господдержку обсуждали на специальном круглом столе. Самой острой темой стало прохождение государственной экологической экспертизы. Обсуждения продолжались несколько часов.

Власти ставят амбициозные задачи по развитию экспорта продукции АПК. При этом одним из драйверов они видят рыбные товары. К 2024 г. объемы поставок должны достичь 8,5 млрд долларов, то есть вырасти в 1,6 раза к уровню 2018 г.

Каким образом можно достичь таких показателей, обсуждалось на панельной сессии, которая, как и круглый стол по аквакультуре, прошла 4 октября. О возможностях, которые видит регулятор, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Руководители отраслевых объединений – президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак – представили видение бизнеса.

«У Конгресса рыбаков очень солидный стаж, – отмечает генеральный директор медиахолдинга Fishnews Яна Яшина. – Но в этом году организация форума далась как никогда тяжело, в принципе он состоялся только за счет энтузиастов.

По моему мнению, конгресс не может больше существовать в таком формате. Безусловно, необходимо переосмыслить это мероприятие. В нынешнем году форум остался без финансирования из краевого бюджета, между тем это значимое имиджевое мероприятие для Приморья, и поддержка необходима. Fishnews ежегодно предоставлял все свои ресурсы для максимального освещения конгресса, в этом году мы выступили одним из организаторов».

Один из вариантов переформатирования – приурочить конгресс к Восточному экономическому форуму, считает руководитель медиахолдинга.

«ВЭФ показал высокий интерес своих участников к обсуждению вопросов рыбного хозяйства, и маленькие залы, которые были отведены для такого обсуждения, просто не вмещали всех желающих. Поэтому если связать конгресс рыбаков с Восточным экономическим форумом, это обеспечило бы синергию для обоих мероприятий. Для ВЭФ это более полное и глубокое освещение вопросов рыбной отрасли, для конгресса – это, конечно же, большее количество участников, большая весомость резолюции, большее внимание со стороны федеральных властей и рыбопромышленников со всего мира. Я считаю это удачным решением».

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