Что обсуждал конгресс

Конгресс рыбаков, который ежегодно проходит во Владивостоке, – форум с многолетней историей. И хорошо узнаваемый бренд. Сейчас многие задают вопрос: как эта площадка вписывается в весьма насыщенный календарь отраслевых событий? В 2019 году подготовка конгресса проходила в непростых условиях, но форум все же состоялся.

Волнение вокруг квот

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была заявлена тема XIV Международного конгресса рыбаков, проходившего во Владивостоке с 3 по 4 октября. Наиболее интересные обсуждения традиционно развернулись вокруг предоставления права на добычу, тем более что форум собрался незадолго до первого аукциона по распределению нового вида квот на вылов крабов.

Отрасль сейчас живет в эпоху перемен, задал тон обсуждению модератор пленарного заседания, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. «Меняется многое, но главное – то, что рыбное хозяйство достигло таких финансовых результатов, что теперь рассматривается как основной драйвер развития смежных отраслей и прибрежных регионов», – отметил он.

Задач, которые государство поставило перед рыбным бизнесом, множество, и подчас они имеют разное направление: тут и покупка квот с серьезным пополнением бюджета, и развитие отечественных верфей, и наращивание экспорта с одновременным обеспечением внутреннего рынка. В общем, только успевай поворачиваться.

Госорганы по-прежнему не дают рыбопромышленникам скучать: инициативы по изменению регулирования появляются с завидным постоянством. На «пленарке» конгресса большинство спикеров высказалось по поводу предложения ФАС о распространении аукционов. Антимонопольная служба, напомним, выдвинула идею распределить на электронных торгах не менее 50% объема квот, ранее предоставлявшегося по историческому принципу.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал об инвестиционных проектах, которые реализуются в отрасли. Ведомство видит в этом успехи программы инвестиционных квот вылова. Однако не все компании включились в процесс обновления мощностей, отсюда и повод для вопросов, подобных тем, что озвучивает ФАС, считают в федеральном агентстве.

Говорилось на «пленарке» и о важности сохранения исторического принципа. Однако есть в отрасли и такая точка зрения: с изменениями, внесенными в закон о рыболовстве в 2016 году, исторический принцип освоения сменился историческим принципом обладания ресурсами, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Это позволило некоторым федеральным ведомствам начать работу по возвращению к аукционам, отметил он.

Руководитель АРПП отдельно остановился на негативных последствиях аукционов – предпосылках для сокращения конкуренции, монополизации рыбных промыслов.

Законодатели заверили, что будут защищать отрасль от встрясок. Член Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева напомнила о постановлениях Госдумы и СФ по сохранению действующего механизма распределения квот.

Парламентарий также рассказала об итогах заседания профильной рабочей группы в Совете Федерации. На этой встрече как раз и обсуждалось предложение антимонопольного ведомства.

«Все сенаторы, а также присутствовавшие на заседании замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители Минсельхоза, рыбацкой общественности однозначно и категорично высказались против этой инициативы ФАС», – обратила внимание Людмила Талабаева.

Ситуация, когда принимается одно решение, а буквально через полтора месяца антимонопольная служба заявляет, что нужно новое рассмотрение, не способствует длинным горизонтам планирования, поддержал коллегу депутат Госдумы Константин Слыщенко.

«Я хотела, чтобы нас услышали: мы считаем неприемлемым менять исторический принцип. Именно так меня просили сказать коллеги. И я отметила, что мы будем рядом с рыбаками и никогда не примем закон, при котором будет нарушен такой подход к распределению квот», – заявила Людмила Талабаева Fishnews по итогам конгресса.

На «пленарке» обсуждались и другие темы. Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов рассказал о вопросах сырьевой обеспеченности заводов, которые строятся под инвестквоты.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов посвятил свое выступление проблемам госконтроля. Одна из инициатив, которую озвучил руководитель АРСО, – исключить устаревшую норму о присутствии должностного лица пограничных органов при перегрузке.

Губернаторский посыл

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко не преминул выступить на конгрессе и сделал акцент на теме, которую он активно поднимает с момента своего прихода на пост главы региона. Это развитие отечественных верфей.

Сейчас правительство РФ прорабатывает решения о переносе судостроения на российский берег и льготных условиях для такого развития, заявил губернатор. По его мнению, зарубежные партнеры могли бы участвовать в развитии судоремонтной отрасли на Дальнем Востоке России со своими технологиями путем организации совместных предприятий и привлечения своих специалистов.

«Это большая работа, которую предстоит сделать. Тем не менее вектор направлен в эту сторону, поэтому надо уже сегодня рассчитывать и судоремонтным заводам, и предприятиям, имеющим рыбопромысловый флот, как организовать судоремонт на российском берегу. Такие решения будут приняты, поэтому лучше это сделать загодя», – призвал губернатор.

Также Олег Кожемяко высказался об аукционных площадках по торговле рыбой и морепродуктами, строительстве современных холодильников и, конечно же, рассказал о своем «детище» – программе «Приморская рыба». Так же, как и в бытность губернатором Сахалинской области, он заявил, что такие проекты нужно распространять на весь Дальний Восток.

Иностранный опыт заинтересовал

Новые пути развития помогает найти обмен опытом между странами. Этот посыл вполне оправдала панельная дискуссия «Техническая модернизация рыбной отрасли: тенденции, новации, мировой опыт». На обсуждении собрались представители машиностроительных, инжиниринговых и рыбопромышленных компаний, а также финансовых структур и госорганов из России, Исландии, Никарагуа, Латвии и других стран.

Своими рецептами развития рыбного хозяйства поделились исландские специалисты. Добиться успехов им помогло максимально полное использование биоресурсов: целые институты и научные центры северной республики работают на то, чтобы обеспечить отрасль инновационными решениями.

Исландские участники рассказали и о пользе кооперации: новые возможности открывает объединение опыта разных компаний – создателей технологий и производителей оборудования. В плотной связке работают также рыбаки, переработчики на берегу и логистические структуры.

На сессии выступили представители компаний Knarr Russia, Skaginn 3X, «Наутик Рус», Marel, Hampidjan, Naust Marine, Kapp, Saeplast, Valka.

Какие пути есть для развития российского инжиниринга и производства оборудования для отрасли, рассказали генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко и генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Поездка на конгресс позволила российским и исландским специалистам поделиться опытом непосредственно на производстве. Представители десяти крупнейших компаний в сфере выпуска технологического оборудования из Исландии побывали в цехах «Дальрыбтехцентра».

Наталья Сычёва, руководитель проектов в сфере рыбопереработки медиахолдинга Fishnews: «Большой интерес в этом году вызвали доклады с презентацией конкретных технологических решений для промысла и переработки, судоремонта и судостроения. То есть именно то, что не связано с политикой и относится к насущным рабочим вопросам.

Например, видеопрезентации исландских компаний, хотя и смотрелись порой как фантастический фильм, привлекли внимание всего зала: на соседних рядах обсуждали увиденное, комментировали, задавали конкретные вопросы разработчикам оборудования. Да, большая часть отраслевиков пока скептически оценивает возможность оснащения своих цехов роботами, лазерами и рентгенами – сложно, дорого, да и покупатель на «безголовку» не жалуется. Но, как показывает опыт той же Исландии, нельзя останавливаться в развитии и никогда не поздно вступать на этот путь. Особенно если обстоятельства настолько сокращают объемы ресурса, что бизнес оказывается перед выбором: уйти или выжить во что бы то ни стало.

Да, скажут многие, слишком разные наши страны: у России своя история, опыт, совсем другие масштабы, ресурсы, политика государства и все остальное. Конечно же, не забудут упомянуть про менталитет. Но ведь возможности мыслить и учиться новому у нас одинаковые. Главное, наконец, изменить отношение к образованию и не пренебрегать им. В любой отрасли, в любом деле».

День аквакультуры и экспорта

Традиционно нашлось о чем побеседовать аквафермерам Дальнего Востока. Проблемы использования электронного сервиса для формирования рыбоводных участков «Аквавосток», вопросы частного лососеводства, господдержку обсуждали на специальном круглом столе. Самой острой темой стало прохождение государственной экологической экспертизы. Обсуждения продолжались несколько часов.

Власти ставят амбициозные задачи по развитию экспорта продукции АПК. При этом одним из драйверов они видят рыбные товары. К 2024 году объемы поставок должны достичь 8,5 млрд долларов, то есть вырасти в 1,6 раза к уровню 2018 года.

Каким образом можно достичь таких показателей, обсуждалось на панельной сессии, которая, как и круглый стол по аквакультуре, прошла 4 октября. О возможностях, которые видит регулятор, рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Руководители отраслевых объединений – президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак – представили видение бизнеса.

Яна Яшина, генеральный директор медиахолдинга Fishnews: «У Конгресса рыбаков очень солидный стаж. Но в этом году организация форума далась как никогда тяжело, в принципе он состоялся только за счет энтузиастов.

По моему мнению, конгресс не может больше существовать в таком формате. Безусловно, необходимо переосмыслить это мероприятие. В нынешнем году форум остался без финансирования из краевого бюджета, между тем это значимое имиджевое мероприятие для Приморья, и поддержка необходима. Fishnews ежегодно предоставлял все свои ресурсы для максимального освещения конгресса, в этом году мы выступили одним из организаторов.

Один из вариантов переформатирования – приурочить конгресс к Восточному экономическому форуму. ВЭФ показал высокий интерес своих участников к обсуждению вопросов рыбного хозяйства, и маленькие залы, которые были отведены для такого обсуждения, просто не вмещали всех желающих. Поэтому если связать конгресс рыбаков с Восточным экономическим форумом, это обеспечило бы синергию для обоих мероприятий.

Для ВЭФ это более полное и глубокое освещение вопросов рыбной отрасли, для конгресса – это, конечно же, большее количество участников, большая весомость резолюции, большее внимание со стороны федеральных властей и рыбопромышленников со всего мира. Я считаю это удачным решением.

Иностранцы привыкли к конгрессу. Проделана огромная работа, чтобы бренд конгресса был узнаваемым. Как показывает общение с посольствами зарубежных стран, пока это мероприятие на хорошем счету, но набранные позиции очень легко потерять. Буквально за один–два года. А создать такую площадку заново будет гораздо сложнее».

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Декабрь 2019 г.