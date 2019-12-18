18 декабря 2019 года

Рыбная отрасль Сахалина и Курил встречает новый год с новыми задачами

Рыбаки Сахалинской области завершают год с уловами более чем в 600 тыс. тонн. В рыбной отрасли реализованы масштабные инвестиционные проекты, регион также выступает с предложениями по совершенствованию законодательства.

«По состоянию на 10 декабря вылов в Сахалинской области составляет более 610 тыс. тонн. До конца года планируем, что предприятия нашего региона выловят еще несколько тысяч тонн водных биоресурсов», - рассказал Fishnews глава областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Уловы несколько уступают прошлогодним: сказались слабые подходы тихоокеанских лососей. В этом году рыбаки островного региона добыли около 76 тыс. тонн, в том числе порядка 28 тыс. тонн горбуши и 46 тыс. тонн кеты.

«В этом году впервые за всю историю промысла в Сахалинской области вылов кеты превысил объем добычи горбуши. Мы связываем это с положительной работой лососевых рыбоводных заводов, которые ориентированы в основном на кету. Хочу отметить, что в этом году введено в эксплуатацию несколько новых рыбоводных заводов, сейчас в области работает уже 56 ЛРЗ. На инкубацию заложено более 1 млрд икринок», - поделился данными руководитель регионального ведомства.

При этом в приоритете остается взвешенный подход к искусственному воспроизводству рыбы, с заботой о сохранении естественных популяций. «В этом деле нашим предприятиям должны помогать ученые. Сейчас в правительстве области рассматривается вопрос паспортизации рек Сахалинской области, так как пока наука пользуется данными, которые были получены несколько десятков лет назад», - отметил Иван Радченко.

Он также рассказал о мерах стимулирования. Последние два года денежные средства на поддержку предприятий, занимавшихся искусственным воспроизводством лососей, в областной программе развития рыбохозяйственного комплекса не предусматривались. «Теперь в рамках поручения, которое дал губернатор Валерий Лимаренко, на 2020 год предусмотрено порядка 30 млн рублей для возмещения затрат на приобретение посадочного материала и кормов», - сообщил глава агентства.

Также, по словам Ивана Радченко, в нынешнем году 8 млн рублей выплачено предприятиям, выпускающим консервную продукцию из водных биоресурсов, более 150 млн рублей составила компенсация затрат на реализацию инвестиционных проектов в отрасли. Также предприятия–переработчики пользуются льготными тарифами на электроэнергию.

В отрасль активно идут частные инвестиции. В сентябре на ВЭФ президент Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего комплекса на Шикотане: проект реализовало ЗАО «Курильский рыбак» из группы компаний «Гидрострой».

«После выхода завода на полную производственную мощность будет создано 80 рабочих мест. Предприятие рассчитано на переработку сардины-иваси и скумбрии – объектов промысла, по которым специалисты видят большие перспективы», - обратил внимание глава агентства.

Идет строительство современных производств на Кунашире, Парамушире, на юго-западном побережье Сахалина в Томаринском районе. При этом предприятия откликаются на преференции, предлагаемые государством. «Компания «Невод», которая строит завод в Томаринском районе, является резидентом территории опережающего развития «Южная». Также в рамках ТОР «Курилы» на Шикотане модернизируется рыбокомбинат «Островной», - привел примеры руководитель ведомства.

Важнейшая задача – благодаря развитию отрасли обеспечить внутренний рынок качественной рыбопродукцией по доступным ценам. «В этом году наше агентство по рыболовству, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области и предприятия Курильского, Северо-Курильского и Охинского районов заключили соглашение о поставке на рынок области тихоокеанских лососей по низким ценам. И даже сейчас, когда путина давно закончилась, можно купить качественную свежемороженую горбушу по 120 рублей. В январе начинается традиционный для Сахалина промысел наваги. Сейчас мы ведем переговоры с предприятиями Поронайского и Макаровского районов о поставках первой свежей рыбы по сниженным ценам», - рассказал представитель областных властей.

Регион также продолжил работу над предложениями по нормативному регулированию в отрасли. «Есть надежда, что в скором времени сдвинется вопрос использования рыболовных участков в нескольких целях - для промышленного рыболовства и для аквакультуры. Несмотря на многие нововведения в законодательстве о рыболовстве, остается еще много нерешенных вопросов», - отметил Иван Радченко.

В феврале на Сахалине планируется провести заседание Дальневосточного научно-промыслового совета. «Мы предложим в качестве основной темы на ДВНПС рассмотреть вопросы организации промысла тихоокеанских лососей в разрезе вступивших в силу изменений законодательства о рыболовстве», - рассказал собеседник Fishnews.

В качестве важных вопросов он назвал вопрос добычи объектов, на которых не устанавливается общий допустимый улов, на участках для промысла анадромных видов рыб, требования к кунгасам по документам, подтверждающим соответствие МКУБ.

Актуальны и вопросы организации любительского рыболовства – со следующего года вступает в силу новый федеральный закон, регулирующий эту сферу. «В этом году по инициативе губернатора в правилах рыболовства была предусмотрена возможность в Сахалинской области добывать горбушу на морских участках удочками бесплатно. У жителей нашего региона любительская рыбалка пользуется большой популярностью, - отметил Иван Радченко. – Пользуясь случаем, приглашаю всех на соревнования «Сахалинский лед», которые будут проводиться у нас уже девятый год подряд. Состязания пройдут 22 февраля на реке Найба в Долинском районе».

Fishnews